Megkezdődött a 34. Bolyai Nyári Akadémia hitoktatói szekciója Csíkszentdomokoson

Az idei téma szervesen kapcsolódik a Bolyai Nyári Akadémia 2026-os mottójához: „A 4K – kritikus gondolkodás, kreativitás, kooperáció és kommunikáció – fejlesztése a közoktatásban. A világ és egymás megközelítése.”

A rendezvény kezdetén Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szentmisét mutatott be a csíkszentdomokosi római katolikus templomban; koncelebrált Tamás József nyugalmazott segédpüspök, Bálint Emil felcsíki főesperes, valamint a környékbeli és a helyi papság.

Homíliájában Kovács Gergely érsek Márton Áron püspök hitoktatói és lelkipásztori példáját állította a jelenlévők elé. Kiemelte, hogy a fiatal Márton Áron kiváló hitoktató volt, aki később egész életével tanított: nemcsak a szószékről hirdette az evangéliumot, hanem döntéseivel, bátorságával, Krisztushoz való rendíthetetlen hűségével is tanúságot tett hitéről. Napjainkban is olyan hitoktatókra van szükség, akik nem csupán beszélnek Krisztusról, hanem életükkel is Krisztust sugározzák – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor.

A szentmisét követően a Márton Áron Zarándokközpontban folytatódott az akadémiai megnyitó, amelyet Farkas Ervin főegyházmegyei kateketikai koordinátor moderált.

Az ünnepi hangulatot a Márton Áron Általános Iskola diákjainak szavalata és citerakísérettel előadott népdalcsokra gazdagította.

A megnyitón Kovács Gergely érsek köszöntőjében a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kooperáció és a kommunikáció jelentőségéről beszélt az egyházi nevelés és a hitoktatás összefüggésében.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége képviseletében Burus-Siklódi Botond országos elnök és Péter Boglárka programkoordinátor méltatták a helyi egyház és a pedagógusszövetség immár 35 éve tartó eredményes együttműködését.

Bogos Mária, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség munkatársa kiemelte a rendezvény helyszínének jelentőségét is, emlékeztetve rá, hogy Márton Áron püspök életpéldája ma is „világító jel mindannyiunk számára”. Egyúttal köszönetet mondott a csíkszentdomonkosi Márton Áron Általános Iskola vezetőségének a folyamatos együttműködésért.

Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere a nevelés és az oktatás támogatásának fontosságáról szólt; Gál László főegyházmegyei főtanfelügyelő pedig arra biztatta a fiatalabb hitoktatókat, hogy minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a hasonló szakmai továbbképzésekbe.

Veres Aranka, a Márton Áron Általános Iskola igazgatója örömét fejezte ki, hogy intézményük adhat otthont az idei nyári akadémiának. Úgy fogalmazott, hogy „a nagy időkhöz nagy nemzedék kell”, amelynek szolgálatához szükséges meghozni a szükséges áldozatokat.

A felszólalók hangsúlyozták annak jelentőségét, hogy a 34. Bolyai Nyári Akadémia hitoktatói szekcióját – születésének 130. évfordulója alkalmából – Tiszteletreméltó Márton Áron szülőfalujában, szervezték meg. A helyszín különleges lelki és pedagógiai üzenetet hordoz, hiszen a hitvalló püspök öröksége ma is irányt mutat a keresztény nevelés és a hitoktatás szolgálatában.

A július 13–17. között zajló továbbképzés célja, hogy a pedagógusok korszerű ismeretekkel és módszertani eszközökkel gazdagodjanak a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kooperáció és a kommunikáció fejlesztése terén. A program lehetőséget biztosít a közös szakmai gondolkodásra, a pedagógusok közötti együttműködés erősítésére, az innovatív oktatási módszerek megismerésére, valamint a megváltozott pedagógusszerep tudatosítására. A gazdag, tantárgyspecifikus módszertani kínálat hozzájárul ahhoz, hogy a hitoktatók mindennapi szolgálatukban tudásukkal és személyes példájukkal egyaránt segítsék a rájuk bízott gyerekek és fiatalok hitbeli, erkölcsi és emberi fejlődését.

Szöveg: Benedek Ramóna

Fotó: Dobos Henrietta

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír