Miért éppen Tóth Gabi? – Interjú a budapesti „Szólj be a papnak!” esemény szervezőivel

– Honnan jött az ötlet és a motiváció, hogy Budapesten szervezzetek „Szólj be a papnak!” alkalmat?

Vígh Tamás: Debrecenben már számos alkalmat szerveztünk az ottani önkéntes csapattal. Az ötlet, hogy kötetlenül lehessen papoktól és lelkészektől kérdezni egy-egy kocsmában, rendkívül hiánypótló. Nem hiába szerveződnek „Szólj be a papnak!” események szerte az országban, hiszen sokan szeretik, amikor az Egyház megteszi azt a gesztust, hogy kilép a templom falai közül. Sokkal könnyebb ott beszélgetni, ahol a mindennapokban is összegyűlnek a fiatalok, hogy közösen kikapcsolódjanak.

– A válaszadókat milyen módon vontátok be?

V. T.: A válaszadóknak a kiválasztása egy elég komplex és változatos folyamat. Nagyon nagy hála van bennünk, hogy idén tavasszal több társszervező is bekapcsolódott a „Szólj be a papnak!” szervezőcsapata mellé, különböző felekezetekből. Jelen esetben adta magát a lehetőség, hogy a római katolikus papot társszervezőként a Háló Közösségi és Kulturális Központ és a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, az evangélikus válaszadót Fabiny Tamás püspök úr titkára, a református lelkészt pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány bevonásával kérjük fel.

– Jól látom, hogy Tóth Gabi is ott lesz? Miért éppen őt szólítottátok meg?

Csűry Csaba: A budapesti eseményeknél célul tűztük ki, hogy az egyházi megszólalók mellett mindig legyen egy ismertebb világi válaszadó, aki a témában hitelesen tud megszólalni. Tóth Gabi kiváló zenei tevékenysége mindenki által ismert, azonban elkötelezett hívő emberként még kevesen ismerik. A nemzetközi eucharisztikus kongresszuson való szereplése után sok méltatlan támadásnak volt kitéve, ezért úgy gondoltuk, hogy ezen a különleges, születésnapi eseményünkön ő lenne a legideálisabb megszólaló világi részről. Nagy örömünkre szinte azonnal pozitív visszajelzést kaptunk tőle.

– Lesz folytatása is ennek a február 28-i eseménynek? Milyen rendszerességgel?

V. T.: Tavasszal havonta egy-egy vitaestet szeretnénk rendezni a fővárosban, pár kísérőprogrammal kiegészítve. A februári „Hol van Isten a bajban?” téma után a pszichológia és a vallás kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de előkerülnek majd gender témák is, és reméljük, az Egyház társadalmi felelősségvállalásáról is szó esik majd. Kísérő alkalomként első körben március 4-én az S4 Közösségi és Kulturális Központban szervezünk egy kötetlenebb eseményt, ahol személyesebb formában is lehetne papokkal beszélgetni. Az este úgy fog kinézni, hogy mindegyik asztalnál a társalgást egy-egy pap vezeti, és ő minden érdeklődőnek csapol egy-egy pohár sört egy partihordóból. Természetesen a sört vissza is lehet utasítani, de az őszinte beszélgetésre mindenkit bátorítani fogunk.

– Igazi „Szólj be a papnak!”-dal debütálása várható. Nekünk már volt szerencsénk meghallgatni, nem egy átlagos indulóról van szó. Csaba, te írtad a dal szövegét és a zenét is hozzá?

Cs. Cs.: A zenét és a szöveget Herfert Zsolttal készítettük közösen. Zsolttal különböző zenei projektek kapcsán ismerkedtem meg, nagyra tartom a zenei munkásságát.

– Mi motivált benneteket a készítése során? Tudatosan törekedtetek rá, hogy ne sablonos legyen, vagy a folyamat közben alakult ki ez a mélyreható szöveg?

Cs. Cs.: Az egész „Szólj be a papnak!” formáció lényegét szerettük volna megragadni úgy, hogy azzal azonosulni tudjon egy hitét gyakorló keresztény, a bizonytalanságban lévő és a teljesen világi közegből jövő is. A szövege egyfajta lelki vívódást, keresést mutat be, egy hétköznapi ember gondolatainak megfogalmazásával. A refrénben elhangzó falakat döntő és gyógyító hang mindenkiben ott van. Ez a jel, amely által megtörik a csend és a hallgatás, amely az igazságot keresi, és amely által bátran merünk kérdezni, „beszólni”, vagy vívódásainkat megosztani.

– Klipet is forgattatok a dalhoz, hogyan sikerült mindezt megvalósítani?

Cs. Cs.: Mindenképpen szerettem volna, ha a dalhoz egy videoklip is társul, amely egy kis történeten keresztül befogadhatóbbá teszi azt. Hála Istennek, hogy Magyarországon a keresztény könnyűzene egyre nagyobb érdeklődésre tesz szert, s egyre szélesebb lehetőségekhez is jutnak az előadók. A videoklip a Szikra Projekt támogatásával készülhetett el, amiért nagyon hálás vagyok. Remek volt a közös munka, számos nagyszerű embert ismerhettem meg, s bízom benne, hogy adódik még alkalom a jövőben a velük való együttműködésre. A klip és dalpremier egyébként február 28-án 19 órától lesz a Szikra Management YouTube-csatornáján, de élőben is bemutatjuk a Hol van Isten a bajban? eseményünkön.

– Mik a távlati zenei terveid?

Cs. Cs.: Sok ötletem van, néhány dal részben már elkészült, részben még formálás alatt van, de a következő dalom hangszerelése már kész, a stúdiózás van még hátra, majd a klipforgatás. Ha minden jól alakul, ezt késő tavasszal már be is tudom mutatni.

– Mire mondhatjuk egyáltalán azt, hogy keresztény könnyűzene? Szerinted van egy ilyen dalnak létjogosultsága a mai világban?

Cs. Cs.: Nem tudok azonosulni azokkal, akik a keresztény zenét csak a dicsőítő énekekre korlátozzák. Az én véleményem az, hogy kereszténynek nevezhető az a zene, amelynek Isten a legfőbb múzsája, így egy hétköznapi érzést megfogalmazó dal is lehet keresztény tartalmú akkor is, ha abban közvetlenül Isten neve nem szerepel. Isten ott van az életünk minden állomásán, a fájdalomban, az örömben, a szerelemben, a csalódásokban és a többi. Nem szorítható csupán egy általunk felállított kategóriába. Szerintem a minőségi dalokra nagy igény van, s bízom benne, hogy itthon is általánossá válhat a keresztények könnyűzenei életben való részvétele, ahogyan annak már nagy hagyománya van a tengerentúlon. A magam részéről igyekszem ehhez hozzájárulni.

*

Csűry Csabával egy korábbi interjú itt olvasható. A Bennem a hang című dal február 28-án este először élőben a „Szólj be a papnak!”-eseményen A Grundban, majd a Szikra Projekt YouTube-csatornáján lesz hallható.

Forrás és fotó: Szólj be a papnak! blog



