Napelemes kutakból locsolnak a Máltai Szeretetszolgálat segítségével létesült gazdaságban Szíriában

Az öntözéssel művelhetővé tett területen sikeresen lezajlott az őszi betakarítás, és a több száz állat elhelyezésére alkalmas istállót is használatba vették már. A Szíria déli részében, boszra-haurani görög melkita főegyházmegyében megvalósított program a háború során sokat szenvedett, a harcokban és a terrortámadások miatt rengeteg embert elveszített térség életkörülményeinek javítását szolgálja, és jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a legszegényebb körülmények között élő közösség önellátóvá váljon. Szíriában a háború kitörése előtti szinthez képest harmincszorosára emelkedett az élelmiszerek ára, miközben a szárazság és az üzemanyaghiány miatt jelentősen csökkent a megművelt területek nagysága.

A magyar kormány támogatásával, a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével megvalósult mintagazdaság teljes kiépülése után 300 hektáros terület mezőgazdasági hasznosítását teszi lehetővé, ami közvetett módon a főegyházmegye fejlesztését és a keresztények jelenlétének erősítését is elősegíti.

A szárazságtól sújtott területek vízellátásához öt kútrendszert építettek ki, ezeket részben napelemekkel üzemeltetik. Az öntözéshez szivattyúkat vásároltak, később négy víztározó tavat is létesítenek majd. A program első részében 100 hektáron végeztek előkészítő munkálatokat: a talajnedvességet megtartó módszereket alkalmazva levegőztették a földet és gyomirtást is végeztek. A helyi partnerszervezetek 66 tonna vetőmagot vásároltak, borsot, fokhagymát, árpát, burgonyát, paradicsomot és uborkát ültettek. Az őszi betakarítás után sikeresen lezajlott az értékesítés is, majd fokhagyma termesztéséhez készítették elő a talajt.

Az állattenyésztés újraindítására több száz állat befogadására képes istállót építettek a projekt keretében. Az állomány 10 tehénnel, 35 borjúval és 100 báránnyal indult, majd további 200 birkával bővült. A takarmányozásra 50 hektáron termelnek lucernát, a hozamot öntözéssel növelik.

Nemrég lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy másik, a háború utáni újrakezdést támogató programja, ennek során kétszáz lakást építettek újra Homszban. A város súlyos károkat szenvedett a harcok során, Aleppo után itt volt a legnagyobb pusztítás, az otthonok több mint fele lakhatatlanná vált. A Máltai Szeretetszolgálat a belső menekültek hazatérését segítve a Caritas Syria püspök-elnökével és a melkita görögkatolikus egyházzal együttműködve, ugyancsak a Hungary Helps Program támogatásával kétszáz lakást állított helyre. A menekültek hazatérését ideiglenes gyógyszertár is segíti.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hosszú ideje végez humanitárius tevékenységet a Közel-Keleten, a menekültek és migránsok helyben megvalósuló támogatására fókuszál, segélymunkájának kiemelt területe Szíria.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Solymári Dániel / Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír