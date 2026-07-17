Öleljük át az Istent! – Benke István aranymiséje a Jézus Szíve Társasága péceli intézményében

Jézus Szentséges Szívének ünnepén, június 12-én az otthon kertjében együtt ünnepeltek az idős lakók és hozzátartozóik, a Jézus Szíve Társasága tagjai és a meghívott vendégek.

Benke István atya, címzetes apát volt a szentmise főcelebránsa, melyet együtt mutatott be a szomszéd településről érkező Molnár Miklós plébániai kormányzóval és Berta László péceli plébánossal. A Coelestis Regina énekkar idén is emelte zenei szolgálatával a szentmise ünnepélyességét.

Benke Istvánt aranymiséje alkalmából Marton Ildikó, az otthon vezetője; Gergely Katalin, a Jézus Szíve Társasága elöljárója, valamint Pécel város vezetősége nevében Perger Krisztina alpolgármester köszöntötte. Benke István meghatottan adott hálát Istennek, hogy meghívta szolgálatára, és megtartotta őt papi életének ötven éve alatt.

Az ünnepelt homíliájának üzenete mindenkit megérintett. Egy beteg kislány és Leó pápa találkozásának történetéből kiindulva beszélt arról, hogy Isten végtelenül szeret és átölel minket.

Az isteni ölelésre válaszul mi is öleljük meg Istent

– hívott. A szerető családi kapcsolatok mintájára hangsúlyozta az Istennel való személyes kapcsolat fontosságát, az iránta való szeretetet, hűséget. Arra bátorított, hogy életünk minden helyzetében menjünk Jézushoz, öleljük meg őt olyan bizalommal és szeretettel, ahogyan egy kisgyermek öleli meg a szüleit vagy nagyszüleit.

János apostol a szeretet lényegéről azt írja: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim! Ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást.”

Az ötven év papi szolgálat tapasztalatait összegezve az ünnepelt beszélt a szolgáló szeretet, a papi és szerzetesi hivatás mibenlétéről, a családi élet szépségéről és felelősségéről. Kiemelte, hogy

bármely életállapotra is kaptunk meghívást Istentől, azt hűséggel és teljes önátadással érdemes élni.

A hűség erénye – bár manapság kevéssé tűnik fontosnak – alapja az emberi kapcsolatoknak és Jézus követésének. „Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára” – idézte a Szentírás szavait.

Az apostoli hitvallás után a Jézus Szíve Társasága tagjai és az otthon munkatársai személyes hangvételű könyörgéseket fogalmaztak meg a jelenlévőkért és a világ szükségleteiért, a jubilánsért, az otthonban lakókért és az értük dolgozókért, mindazokért, akik munkájukkal lehetővé tették és teszik, hogy az intézmény otthon lehessen.

Az áldozati liturgia kezdetén a Jézus Szíve Társasága tagjai nyilvánosan megerősítették Istennek tett fogadalmukat. „A mai ünnep megújítja szívünkben a meghívást, hogy tanúságot tegyünk az élő Istenről, aki ma is kéri az odaadottságunkat. Megerősítjük eskünket, hogy teljesen odaadjuk magunkat Istennek és az ő népének szolgálatára” – mondta bevezetőjében az elöljáró. Ezután a testvérek közös imádságként mondták el az esküjük szövegét.

A szentáldozás utáni csendben az ünnep felajánló imádsága is elhangzott: „Segíts, Urunk, hogy téged szolgáljunk egymásban és embertársainkban…, tanúságot tegyünk rólad.”

A szentmise végén a Jézus Szíve Társasága nevében Gergely Katalin elöljáró köszöntötte a pappá szentelésének 50. évfordulóját ünneplő jubiláns papot. Kifejezte a háláját, amiért a rend péceli idősek otthonában több mint egy évtizede segíti az ott lakók és a munkatársak lelki életét, kiszolgáltatja a szentségeket, meghallgatja ügyes-bajos dolgaikat és ünnepnapokon bemutatja a szentmisét. „Elkötelezett szolgálatáért áldja meg a mi jó Urunk, Jézus Krisztus, aki meghívta követésére, hogy bekapcsolódjon az Örök Főpap áldozatába.”

A jelenlévők a szentmise zárásakor részesültek Benke István aranymisés áldásában, illetve az ünnepség után lehetőség volt odamenni hozzá, beszélgetni vele, személyes áldást, imádságot kérni tőle.

Pécel város vezetői – Kővári Alexandra polgármester, Perger Krisztina és Ferdinandy István alpolgármesterek – szintén részt vettek az ünnepen. Képviseletükben Perger Krisztina alpolgármester mondta el az ünnepi beszédet. Felidézte a rendalapító, Bíró Ferenc jezsuita eszmeiségét, a Jézus Szíve Társasága 99 éves péceli jelenlétének mérföldköveit, megköszönte a testvérek szolgálatát, valamint az otthonban dolgozók áldozatos munkáját.

„Női vezetőként különösen jó érzés egy ilyen régi hagyományokkal rendelkező női apostoli társaságot köszönteni. Egy olyan társaság tagjait, akik napjainkban is a magyar társadalom különféle területein dolgoznak, legyen szó hitoktatásról, családi életre nevelésről, sajtó- és könyvkiadásról, vagy épp idősek otthona működtetéséről. Kevés annál szebb dolog van, mint törődni másokkal, segíteni az arra rászorulókat. Aki ezt teszi, egész biztosan isteni kegyben részesül. Hálás szívvel köszönöm, amit végeznek.”

A köszöntések után a Coelestis Regina kórus énekkel és verssel, a péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói pedig zenés-énekes-táncos műsorral kedveskedtek az ünnepeltnek, a lakóknak és a vendégeknek.

Az ünnepséget követően az otthon munkatársai mindenkit meghívtak ebédre, így lehetőség volt kötetlen beszélgetésekre, találkozásokra is.

Forrás és fotó: Jézus Szíve Társasága

Magyar Kurír