Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély-Szentkúton

2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a mátraverebély-szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy harminc településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt.

Délelőtt 9.30-kor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál.

10 órától Koós Ede egri cigánypasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz.

A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottójához – „Mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból” (Kir 8,51) – kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban.

9.30 és 12.30 között a gyermekek kézműves-foglalkozáson vehetnek részt.

Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a zarándokcsoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be.

A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi.

Egyéni és csoportos jelentkezés június 25-ig IDE kattintva lehetséges.

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A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a cigány közösségek zarándoklatainak és búcsúinak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, hanem a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszköze és lehetősége is.

Forrás és illusztráció: Boldog Ceferino Intézet

Magyar Kurír