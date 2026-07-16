Párbeszéd a félelem helyett – Nobel-díjasok nemzetközi csúcstalálkozója Castel Gandolfóban

Közös elvekre van szükség

„A történelem egy olyan pillanatában gyűltünk össze, amelyet egyre mélyülő geopolitikai feszültségek, a nemzetközi rend széttöredezettsége és egyre intenzívebb technológiai verseny jellemez” – mondta bevezető beszédében Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium proprefektusa, a Borgo Laudato si’ Felsőoktatási Központ vezetője. Hangsúlyozta a találkozó és a különböző területek közti párbeszéd fontosságát. „Egy olyan időszakban, amikor az innováció üteme gyakran meghaladja a reflexió ütemét, a világnak olyan közösen vallott elvekre van szüksége, amelyek képesek a haladást valóban emberi célok felé irányítani” – szögezte le.

Megújítani a reményt

„Ez a találkozó nem csupán a kockázatok elemzésére jött létre – emelte ki beszédében Silvano Maria Tomasi bíboros, a Domus Communis Alapítvány elnöke. – Azért gyűltünk össze, hogy megújítsuk a reményt, és hogy bebizonyítsuk: a párbeszéd továbbra is lehetséges, a bölcsesség pedig továbbra is kísérheti a tudást, és hogy az emberiség nem veszítette el a képességét, hogy irányítsa saját jövőjét.”

Az alapítvány szervezetek globális hálózataként működik, és célja, hogy az egész emberiség számára értékalapú platformot hozzon létre az etikus, felelősségteljes és szuverén MI-használat érdekében, előmozdítva ezzel a békét és a közjót.

A bíboros beszédében úgy fogalmazott:

Bárcsak a jövő nemzedékei elmondhatnák majd, hogy egy olyan pillanatban, amikor az emberiség példátlan hatalommal bírt saját sorsa felett, a lelkiismeretes nők és férfiak az együttműködést választották a konfrontáció helyett, a párbeszédet a félelem helyett és a reményt a beletörődés helyett.”

A Magnifica humanitas és a mesterséges intelligencia

A nyitóülés középpontjában a Magnifica humanitas kezdetű enciklika állt. Az ülés Ángel Fernández Artime bíboros, a megszentelt élet intézményeivel és apostoli élet társaságaival foglalkozó dikasztérium proprefektusa beszédével kezdődött, aki áttekintést adott az enciklikáról.

Ezután több neves előadó is felszólalt, köztük a Nobel-békedíjas Juan Manuel Santos, Kolumbia volt elnöke, aki üdvözölte XIV. Leó pápa felhívását a mesterséges intelligencia lefegyverzésére. Megállapította, hogy „csak hasonló szellemben cselekedve remélhetjük, hogy leküzdhetjük az emberiséget fenyegető összes egzisztenciális fenyegetést”. Hangsúlyozta, hogy

hatékony kormányzás nélkül nehéz, sőt lehetetlen lesz biztosítani, hogy az MI a jóért küzdő erővé váljon, amelyet az emberi méltóság, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogállamiság tiszteletben tartása vezérel”.

Társadalmi és tudományos nézőpontok

A szintén Nobel-békedíjas Muhámmad Iunúsz professzor, Banglades nyugalmazott főtanácsadója beszédében arra mutatott rá, hogy jelenleg egy civilizáció végét, illetve egy következő kezdetét éljük át, és a fiatalok bevonásának fontosságát hangsúlyozta a világ jövőjének alakításába.

Az ülés további előadói között volt Agnès Callamard, az Amnesty International főtitkára; Amir Banifatemi, az International Association for Safe and Ethical AI (Biztonságos és Etikus Mesterséges Intelligencia Nemzetközi Szövetsége) alapítója és igazgatósági tagja; James Muller professzor, az International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Nemzetközi Orvosok a Nukleáris Háború Megelőzéséért) Nobel-békedíjas szervezet társalapítója; Karen Hallberg professzor, a Pugwash Conferences on Science and World Affairs (Pugwash Tudományos és Világpolitikai Konferenciák) Nobel-békedíjas szervezet főtitkára; valamint fizikai Nobel-díjas David Gross, a kaliforniai Santa Barbara Egyetem tanszékvezető professzora.

A nyitónapon számos vitaülést tartottak, amelyek olyan témákra összpontosítottak, mint például a MI irányításának esetleges elveszítése. A témában több előadó is beszédet mondott, köztük a Nobel-békedíjas Maria Ressa újságíró, a Fülöp-szigeteki hírportál, a Rappler társalapítója és vezérigazgatója, valamint olyan MI-vel foglalkozó szervezetek kutatói, mint az Anthropic Institute vagy a DeepMind.

A háromnapos rendezvényen olyan témákról folytatnak beszélgetéseket, mint például „Az emberi család törékenysége a nukleáris korban”, „A technológia az emberiség szolgálatában”, vagy „A mesterséges intelligencia és a háború erkölcsi kihívásai”.

A konferencia első két napját a Castel Gandolfo-i pápai kertekben található Borgo Laudato si’ ökológiai központban tartották, a rendezvény harmadik és egyben utolsó napjának a római önkormányzat székhelyére, a Capitolium ad helyet.

Az alábbi videóra kattintva rövid ízelítőt kaphatnak az első nap történéseiből.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír