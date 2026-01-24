Püspökké szentelték és beiktatták hivatalába Bécs új érsekét, Josef Grünwidlt

Josef Grünwidl ezzel hivatalába lépett mint a Bécsi Főegyházmegye 33. érseke. A Stephansdomban tartott ünnepi szentmisén Christoph Schönborn bíboros szentelte püspökké utódját a Bécsi Főegyházmegye élére. A főszentelő, a társszentelők és a jelen lévő 28 katolikus püspök kézrátétele után Josef Grünwidl átvette a püspöki jelvényeket – a püspöki gyűrűt, a mitrát (püspöksüveget) és a pásztorbotot. Ezt követően foglalta el az érseki székét. Ezzel átvette a Bécsi Főegyházmegye vezetését.

A szentelés és beiktatás alkalmából az öröm jeleként az ünnepélyes szertartás megkezdése előtt, 13.45 és 13.55 között az egész bécsi érsekség területén megszólaltak a harangok.

Josef Grünwidl mintegy hatvan fiatal kíséretében érkezett a Stephansdom előtti térre, ahol Perchtoldsdorf fúvószenekara fogadta.

A Pummerin-harang megszólalása után a szentelendő belépett a székesegyházba, ahol a székeskáptalan tagjai köszöntötték.

A máriapócsi Szűzanya-ikon előtt elmondott imádság után a szertartás a székesegyház hajókeresztezésében kezdődött, ahol a szentelést vezető Christoph Schönborn bíboros várta a szentelendőt. Itt került sor a keresztségi fogadalom megújítására.

Josef Grünwidl a hívek között, a keresztelőmedence mellett állt, miközben felolvasták a pápai kinevezési levelet.

Pápai kinevezés

Mint ismeretes: XIV. Leó pápa október 17-én nevezte ki bécsi érsekké Josef Grünwidlt, a Bécsi Főegyházmegye apostoli kormányzóját.

A szentelési szentmise elején felolvasott kinevezési levélben XIV. Leó pápa hangsúlyozta: Krisztus arra választotta ki az apostolokat, hogy hirdessék az evangéliumot. Ez az elsődleges feladata az apostolok utódainak, a püspököknek is, akiknek „hídépítőként, lelkipásztorként és csapatjátékosként” a felebaráti szeretetet is gyakorolniuk kell. „Ezért, szeretett fiam, rád gondoltunk” – fogalmazott a Szentatya. – Minthogy Grünwidl „számos papi és emberi talentummal rendelkezik”.

Kövesd az Úr dallamát, hogy igazságosan, hűségesen és szelíden hirdesd az evangéliumot!”

– írta Leó pápa az új bécsi érseknek.

Christoph Schönborn bíboros prédikációjában „értő szívet” kívánt utódjának, valamint „a bölcsesség és a megkülönböztetés ajándékát”. Szentbeszédében többször is hangsúlyozta, hogy Josef Grünwidl nem törekedett erre a tisztségre. Már három év után, amikor 1995–1998 között püspöki titkár volt, Josef Grünwidl kérte, hogy visszatérhessen a plébániai lelkipásztori munkához.

„Az emberek között akartál lenni; nem érdekelt az egyházi »karrier«” – mondta Christoph Schönborn az új érseknek, aki – idézte fel a bíboros – a nunciuson keresztül először a pápának is azt üzente, hogy az adminisztrátori tisztséget kész vállalni, de az érseki hivatalt nem.

Értő szív

Josef Grünwidl 25 éven keresztül „egyszerű plébános” volt, akit kiemelkedően „értő szív” jellemez. „Hogy mit jelent számodra az értő szív, azt sokan tanúsítják azokon a plébániákon, ahol szolgáltál” – mondta a bíboros.

Az értő szív három irányba figyel: Istenre, a lelkiismeretére és az emberekre – fogalmazott Christoph Schönborn. Elmondta, milyen nagy hatással volt rá, amikor Josef Grünwidl a kinevezésével kapcsolatban úgy fogalmazott:

Nem tökéletesnek kell lennem. Elérhetőnek kell lennem Isten számára.”

Szentelési szertartás

A homília után a Szentlélek hívásával és a Mindenszentek litániájával kezdődött a szentelés. Josef Grünwidl az Istennek való teljes önátadás jeleként a földön fekve imádkozott.

Ezután következett a tulajdonképpeni szentelés: a főszentelő, Christoph Schönborn bíboros és a társszentelők, Lackner érsek és Přibyl püspök, majd a jelen lévő püspökök kézrátétele, illetve az ezt követő felszentelő ima által adatott át a papi rend teljessége az új püspöknek.

Eközben a diakónusok a szentelésre váró jelölt feje fölé tartották az evangéliumoskönyvet, hogy mintegy beborítsa az örömhír, s jelezve ezzel első feladatát, az evangélium hirdetését.

A szentelt olajjal való megkenés után az új püspök megkapta jelvényeit – a püspöki gyűrűt, a mitrát és püspöki botot –, majd az érseki székéhez vezették. Elfoglalva az érseki széket – 15.38-kor – átvette a Bécsi Főegyházmegye vezetését.

A jelenlévők percekig tartó tapssal köszöntötték.

A szentelési és beiktatási szentmisén a püspökök között jelen volt Ausztria minden hivatalban lévő püspöke és segédpüspöke, valamint Pedro López Quintana, Ausztria apostoli nunciusa. Jelen volt Stefan Oster passaui püspök és a Bécsi Főegyházmegye partneregyházmegyéinek püspökei: Gustavo Adolfo Rosales (San Jacinto/Ecuador), John Mbinda (Lodwar/Kenya) és Dave Dean Capucao (Infanta/Fülöp-szigetek).

Magyarországról Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vett részt a szertartáson.

Jelen volt Claudiu-Lucian Pop, a bizánci román katolikus egyház feje; Jonaš Jozef Maxim metropolita, a szlovák görögkatolikus egyház feje; Yuriy Kolasa keleti egyházmegyei vikárius és Volodymyr Hruza, a lembergi ukrán katolikus segédpüspök is.

A szerzetesrendeket az osztrák szerzetes-elöljárók konferenciáinak két elnöke, valamint számos apát és rendfőnök képviselte. Hazánkból Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát volt jelen.

A szertartáson jelen volt mások mellett Tiran Petrosyan örmény apostoli püspök, Arsenios Kardamakis ortodox metropolita, Cornelia Richter evangélikus püspök, Anba Gabriel kopt püspök, Serafim Joanta román ortodox metropolita és Mor Dionysios Isa Gürbüz szíriai ortodox püspök, továbbá más vallási közösségek és egyházak képviselői.

A számos egyházi és vallási képviselő mellett a püspökszentelésen jelen volt Alexander Van der Bellen, Ausztria szövetségi elnöke; Christian Stocker kancellár; Michael Ludwig, Bécs polgármestere, valamint Johanna Mikl-Leitner alsó-ausztriai tartományi kormányzó is.

Az Egyháznak az evangélium dallamát kell megszólaltatnia

„Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök” – Szent Ágoston szavait idézte Josef Grünwidl a szentelési szentmise végén a Stephansdomban, ahol először szólalt meg Bécs érsekeként.

Az Egyház „Isten eszköze a világban; lant a feltámadott Krisztus kezében” – fogalmazott az új érsek. – Az Egyháznak Isten eszközeként az evangélium dallamát kell megszólaltatnia a világban. „Mi másra lenne szükségünk, és különösen a fiataloknak, mint Isten szeretetének és békéjének énekére, mint Isten a közöny és a gyűlölet, a szegénység, az igazságtalanság és a háború ellen szóló énekére, mint a húsvéti remény énekére, amely bátorságot ad, bizalmat ébreszt és cselekvésre ösztönöz.” Érseki szolgálatában az a feladata, hogy „Isten dallamát, az evangélium kottáját a saját életében és sok más ember életében is megszólaltassa”.

A szentmise végén Bécs új érseke felvette mitráját és pásztorbotját, és végigvonulva a székesegyházon megáldotta a híveket.

*

Josef Grünwidl 1963-ban született Hollabrunnban. Teológiai és zeneművészeti tanulmányai befejezése után, 1988-ban szentelték pappá. Hosszú éveket töltött plébánosi szolgálatban. 1995–1998 között Christoph Schönborn bíboros titkára volt. 2023-ban püspöki helynök lett, majd 2025 januárjától bécsi püspöki adminisztrátorként vezette ideiglenesen a Bécsi Főegyházmegyét.

A Bécsi Főegyházmegye új érsekének jelmondata:

Melodiam Dei recipite” – „Hangolódjatok rá Isten dallamára”.

Egy közelmúltbeli interjúban elmondta: püspökként is lelkipásztor kíván maradni. Azt képviseli, hogy az Egyháznak a jövőben a kulcsfeladatokra – a szentségek kiszolgáltatása – kell koncentrálnia, és ott jelen lenni, ahol az embereknek támaszra és kísérésre van szükségük. A párbeszéd híve. Úgy véli, hogy az Egyháznak jobban kell hallgatnia az emberekre. Fontos számára a lelki megújulás, a hit személyes döntésként való megélése, ugyanakkor nyitott párbeszédet sürget a kortárs társadalom kihívásaival kapcsolatban. Víziója: „egymással, és nem egymás ellen”.

