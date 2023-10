Remény, Élet, Változás – 25 éves az egri Karitász RÉV szenvedélybeteg-segítő szolgálata

Az ünnepség szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa, Ternyák Csaba egri érsek háláját fejezte ki mindazoknak, akik 25 évvel ezelőtt elkezdték a munkát, és akik hivatásukban ma is másokat szolgálnak.

Prédikációjában a főpásztor társadalmunk nehézségeit és az azokra adott válaszokat vette sorra. Az a kor, amelyben élünk tele van igazságtalansággal, erőszakkal, háborúkkal, a békétlenség egyre inkább eluralkodik a nemzetek között. Az erősebbek és nagyobbak uralkodni akarnak a gyengébbeken. És ez így van az emberek közötti kapcsolatokban is. Vannak, akik kihasználják a kisebbeket, megalázzák a gyenge idegzetűeket. Sokan ebből az embert próbáló feszültségből a szenvedélybetegség hálójába kerülnek. Azok, akik segítő szolgálatokban tevékenykednek, mint a 25 éves egri RÉV munkatársai, rengeteg csapdába került embernek segítettek felállni és mutatták meg számukra a kiutat. „Hálásak vagyunk nekik, és hálásak vagyunk Istennek, hogy az ő eszközei lehetünk, hiszen a mi kezünket és lábunkat használja, hogy odaálljunk a rászorulók mellé” – mondta Ternyák Csaba, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy szolgálják hittel és bátorsággal embertársaikat, hiszen ez a szolgálat hitelesíti az evangélium igazságát.

A szentmisét követően elsőként Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese mondott köszöntőt. Felidézte a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatok történetét, majd rámutatott, hogy az egri RÉV munkatársai mély elhivatottsággal álltak és állnak azok mellé, akik elszakadtak a realitástól, elszigetelődtek a környezetüktől, mígnem a függőség miatt kilátástalan helyzetbe kerültek. Az évforduló az egész RÉV-hálózat ünnepe, ezért köszönetet mondott mindazoknak, akik a 1994-es indulás óta bármilyen módon részt vettek a szenvedélybetegek segítésében, és a felépülésben is mellettük álltak.

Farkas Attila, Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere az önkormányzat és a városvezetés nevében fejezte ki köszönetét a szakembereknek. Mint mondta, az önzetlen segítő munka mindenkinek a javát szolgálja.

Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója rámutatott, hogy a segélyszervezet munkatársai a periférián élők mellett, vagyis nyolc súlyponti területen – idősek, betegek ellátásában, nehéz helyzetben élő családok, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek, hajléktalanok, kisebbségben élők, menekültek és a katasztrófák áldozatai között – tevékenykednek. A szenvedélybetegek kísérését a RÉV munkatársai végzik. Az igazgató hangsúlyozta, hogy mindig csodálta a RÉV szakembereinek kitartását, elhivatottságát, hogy újra és újra felkarolják a felépülés során a szabadságukért küzdőket. A szenvedélybetegek nagyon sokszor magukra maradnak, sokszor a család is elfordul tőlük, hajléktalanná és minden szempontból kiszolgáltatottá válnak. „A RÉV nemcsak egy munkahely, hanem a Gondviselés háza. Ti a gondviselő Isten eszközei vagytok, akiket Isten küld a periférián élőkhöz. Kívánom, hogy Istenbe kapaszkodva még sok-sok betegen tudjatok segíteni” – zárta szavait Árvai Ferenc.

A köszöntőket tanúságtételek követték. Török Virág, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem harmadéves szociálpedagógia szakos hallgatója arról az útról beszélt, ahogyan kortárs segítőként megismerte a RÉV munkatársait, akik között befogadásra talált, és ahol olyan mélyen megérintette a közösség összetartó ereje és elhivatottsága, hogy ma már ő is hivatásának érzi, hogy ezen a területen dolgozzon.

„Sziasztok, Kriszti vagyok, alkoholista.” Az Anonim Alkoholisták csoportjának tagjaitól minden ülésen elhangzik ez az egyszerűnek tűnő mondat. Nyelvtanilag egyszerű. De óriási utat tesz meg valaki, amíg felismeri, bevallja függőségét, segítséget mer kérni, és a felépülés útján ki tudja mondani ezeket a szavakat. Az ünneplők egy édesanya történetét hallhatták, aki megosztotta gyermekkorának nehézségeit. Beszélt arról, hogy az alkohol miatt milyen hazugságok, tévutak és mélységek nyíltak az életében, és hogy a RÉV-nek köszönhetően 541 napja nem ivott. „Nem tudom meddig tart majd ez az állapot. Azt viszont megtanultam, hogy 24 órát, vagyis egyetlen egy napot legyek józan. Azt meg tudom tenni. A többit Istenre bízva hiszem, hogy továbbra is józan leszek” – fogalmazott.

Végül Kohári Szilvia, az Egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetője beszélt a szervezet múltjáról, céljáról. „Remény – élet – változás: ez a RÉV. Az ellátás során ezt a három szót tartjuk szem előtt. A hozzánk forduló családok reményt kapnak egy új életre és dolgozhatnak a változásért, mi pedig kísérjük őket ezen az úton.” Az intézményvezető bemutatta a szolgálat sokszínűségét: például hogy rendszeresen indítanak kortárssegítő képzéseket középiskolásoknak, kisgyermekes, GYES-en lévő anyák és gyermekeik számára fejlesztő-szabadidős foglalkozásokat tartanak, stressz- és agressziókezelő csoportokat működtetnek. Dolgoznak a szenvedélybeteg családban felnövőkkel is, és népszerű a Minnesota modell 12 lépéses elemeire épülő csoportjuk is. Évtizedes múltra tekint vissza együttműködésük a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézménnyel, ahol egyéni és csoportmunkát is tartanak előzetesben levő férfiak számára. Nagy álmuk, hogy támogatott lakhatási lehetőséget teremtsenek, úgynevezett félutas házat hozhassanak létre.

Közösségi ellátásban jelenleg 44 települést látnak el az egri RÉV munkatársai, akik között vannak szociálpedagógusok, szociális munkások és pszichológus is.

Az intézmény helyszínt biztosít több, a városban működő önsegítő közösségnek, például az Anonim Alkoholisták, Al és az ANON, vagyis a szenvedélybetegek hozzátartozói csoportjának.

A Egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot bárki felkeresheti, aki úgy érzi segítségre van szüksége. A 0036 36/518-328 vagy a 0036 30/692-5785-as telefonszámon, illetve az egerrev@egerrev.hu e-mail-címen is várják a gyógyulni vágyókat és hozzátartozóikat.

Az ünnepség végén a vendégek megtekintették a RÉV épületét, amely a Kolozsvári utca 49. szám alatt található.

Szerző: Pap Ildikó

Forrás: Egri Főegyházmegye



Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió



Magyar Kurír