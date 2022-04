Sako káld pátriárka: Krisztus húsvétjának fénye ragyogja át e háborús idők sötétségét!

„Úgy tekintsünk Krisztus feltámadására mint az egyetlen fényre, amely képes bevilágítani a »pusztító világháború« fenyegetésétől áthatott jelenkor sötétségét” – fogalmazott Sako pátriárka.

A világot szétszaggató háborúkra utalva Louis Raphaёl Sako arra szólít minden hívőt, keresztényeket, a ramadán idején böjtölő muszlimokat, valamint a zsidókat is, hogy „tekintsenek Ukrajna és a közel-keleti országok tragédiájára, a megaláztatásukra, gyönyörű mozaikjuk feldúlására”. Húsvét ünnepe – mutat rá az iraki bíboros – most minden eddiginél jobb alkalom arra, hogy ebben az időben is felismerjük „Isten szeretetét az emberek iránt, mindannyiunk iránti végtelen irgalmát és közelségét”, mely Krisztusnak az emberiség üdvösségéért valóra váltott feltámadásában nyilvánul meg.

Krisztus feltámadása „azért következett be, hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, s hogy lépteinket a békesség útjára igazítsa” – fogalmazott az iraki bíboros, Keresztelő Szent János édesapja, Zakariás énekének szavait ismételve. – Krisztus feltámadása az, amely virágoztatja a testvérek iránti szeretet önzetlen cselekedeteit, és amely összehívja őket, mint ahogy Jézus tanítványaival is történt, „akik feltámadásakor együtt voltak, és szeretetben megosztoztak mindenen, amijük volt”.

Húsvéti üzenetében a káld katolikus pátriárka felteszi a kérdést, mégis hogyan tűnhettek el a keresztény spirituális értékek a mai társadalmak többségéből, kezdve a nyugatiakkal:

„Mit csináltunk Krisztus tanításából, amely arra hív, hogy mindenkit szeressünk, beleértve az ellenségeinket is?”

Az Egyház – folytatta Sako bíboros – arra hívatott, hogy az evangélium fényében figyelje a társadalmaink életét alakító aktualitásokat. Ha ez nem történik meg, ha nem szívlelik meg ezt a fényt, a sok egyházi kezdeményezés lelkesedése is végül „terméketlen” marad.

Az Európa szívében kitört véres konfliktusra utalva a pátriárka hozzátette: az elnököknek, egyházi autoritásoknak és társadalmi közösségeknek „az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásáért kellene dolgozniuk, hogy fegyverek helyett a diplomácia eszközeivel oldják meg a problémákat. Elég a háborúkból, ne legyen több áldozat, fájdalom, rombolás, migráció, szegénység és betegség! Mindenhol véget kellene vetni a halált okozó fegyverek gyártásának”, és „minden tisztességes embernek nemet kell mondania erre a pokolra”.

Az októberi választások után Irakban kialakult politikai patthelyzettel kapcsolatban Sako pátriárka arra kéri a politikai hatalommal rendelkezőket, hogy vállaljanak felelősséget a nemzet sorsát illetően, szóljanak „a párbeszéd és a kölcsönös megértés nyelvén, mert ez az egyetlen módja annak, hogy túljussanak ezen az aggasztó politikai válságon, és nemzeti kormányt alakítsanak”, amely képes sürgősen és bölcsen végrehajtani az ország gazdasági stabilitásának és társadalmi kohéziójának megőrzéséhez szükséges reformokat.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides.org



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír