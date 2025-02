Pécel első női hősi halottja, Szabó Marika SJC tiszteletére szerveznek emlékfutást

Szabó Marika SJC 80 évvel ezelőtt, február 24-én tisztasága védelmezése közben vesztette életét. Rá emlékeznek az idén negyedik alkalommal megrendezett eseménnyel.

A gyülekező március 1-jén, szombaton 9.40-től lesz Pécelen a Pesti út 95. szám alatti kézi autómosó mögött.

A 10 órakor kezdődő rövid megemlékezés után indul a futás. A mintegy öt kilométeres távot természetesen futva és kerékpárral is meg lehet tenni.

A résztvevők számára a szervezők ajándékokkal kedveskednek, valamint a célnál forralt borral, teával és süteménnyel várják őket.

Szeretettel várnak mindenkit!

Szabó Marika 1923. február 1-jén született Kiskunfélegyházán, vallásos és szerető szülők gyermekeként. Kedves, megnyerő, mosolygó teremtés volt. Követve nővérét, Zsuzsikát – aki szintén a Jézus Szíve Társasága tagja volt, és fiatalon, szentségre törekvő élet után betegségben halt meg –, Marika 1945. január 1-jén letette a Jézus Szíve Társaságnál az első esküt. Esküs testvérei szerint Marika a nagy napon azt mondta: „Meglátjátok, testvérek, én nemsokára meghalok!”

Marika testvér utolsó lelkigyakorlatát halála előtt pár nappal, február 2–11-ig végezte. Szent elhatározást tett, hogy „most minden másként lesz, és nagyon fog iparkodni”.

Halálának körülményeit a Historia Domus így írja le: „A Jézus Szíve Népleányaiból többen Budapestről jöttek hazafelé, terheket cipelve. Az itthonlakók közül mintegy öten eléjük mentek. Rákoscsaba és Pécel között először két, majd három katona támadta meg őket, és többféleképpen inzultálták is a testvéreket. Szabó Mária testvért az egyik katona üldözőbe vette, és miután nem érte be, egyik lábát ellőtte. Ezután, mivel a testvér kiáltani próbált, a torkán szúrta át hét döféssel, ruháját fölvágta késsel. De úgy látszik, a végletekig ellenálló testvérnek még így is sikerült magát az üldöző kezeiből kiszabadítani, mire a katona hátulról fejbe lőtte.”

Szabó Marika testvér az Úr kicsi szolgálója volt, akinek jegyzetfüzetében egyetlen sort találtak: „Uram, add, hogy jónéven vegyem, ha az emberek megvetnek vagy félreismernek!”

Szabó Marika vértanú testvér sírja és az emlékére állított kereszt Pécelen, a Jézus Szíve Társasága Idősek Otthona parkjában áll.

Forrás és illusztráció: Jézus Szíve Társasága és Facebook-oldala

Magyar Kurír