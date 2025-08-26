Szent Fausztina nővér születésének és keresztelésének 120. évfordulója

Faustyna Kowalska 1905. augusztus 25-én született Głogowiec faluban, tízgyermekes családban, Stanisław és Marianna Kowalski harmadik gyermekeként. Két nappal később megkeresztelték a Świnice Warckie-i Szent Kázmér-templomban – a Helena nevet kapta.

A több mint 700 éves templomot 2002-ben Szent Fausztina születésének és keresztelésének szentélyévé avatták.

Kilencéves korában elsőáldozáshoz járult. Kevesebb mint három évig járt iskolába, mert szegénységük miatt korán munkába kellett állnia. Gazdag családoknál szolgált Aleksandrów Łódzkiban és Łódźban.

A képen Szent Fausztina głogowieci szülőházának egyik szobája látható.

Hétéves korától kezdve hívást érzett Isten szolgálatára, de szülei nem engedték, hogy zárdába vonuljon. A szenvedő Krisztus látomása azonban sürgette, hogy kövesse a hívást, ezért 1924 júliusában Varsóba utazott, hogy helyet keressen egy kolostorban. További egy évig cselédként dolgozott, hogy szerény hozományát megszerezhesse. 1925. augusztus 1-jén lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációja Varsóban, a Żytnia utcában található kolostorába.

13 évig élt az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációja szerzetesrendben, különböző házakban szolgálva – a leghosszabb ideig Krakkóban, Varsóban, Płockban és Vilniusban, ahol szakácsként, pékségi eladóként, kertészként és portásként dolgozott.

Tüdő- és emésztőrendszeri tuberkulózisban szenvedve több mint nyolc hónapot töltött a krakkói Prądnik kórházban. Ám a tuberkulózis okozta szenvedésnél nagyobb volt az a szenvedés, amelyet a bűnösökért való önkéntes áldozatként és az Isteni Irgalmasság apostolaként vállalt. Számos rendkívüli kegyelmet is megtapasztalt: kinyilatkoztatásokat, eksztázist, a bilokáció ajándékát, rejtett stigmákat, az emberi lelkekbe való belelátást, a misztikus eljegyzést és házasságot.

Fausztina nővér elsődleges feladata az volt, hogy az Egyháznak és a világnak közvetítse az irgalmasság üzenetét, emlékeztetve a bibliai igazságra Isten irgalmas szeretetéről minden ember iránt és arra a felhívásra, hogy bízzuk rá az életünket, és tevékenyen szeressük felebarátainkat.

Jézus nemcsak irgalmasságának mélységét tárta fel előtte, hanem az isteni irgalmasság tiszteletének új formáit is átadta neki: egy képet, a „Jézus, bízom benned” felirattal; az isteni irgalmasság ünnepét (húsvét 2. vasárnapján); az isteni irgalmasság rózsafüzérét és egy 3 órakor, Jézus kereszthalálának órájában – amelyet az irgalmasság órájaként ismerünk – végzendő imát. Jézus nagy ígéreteket fűzött ezekhez, valamint az irgalmasság üzenetének hirdetéséhez, ha az emberek bizalommal tekintenek Istenre, vagyis teljesítik akaratát, és irgalmasságot tanúsítanak mások iránt.

Fausztina nővér 33 éves korában, 1938. október 5-én halt meg a krakkó-łagiewniki kolostorban. Karizmája és misztikus tapasztalata hívta életre az Isteni Irgalmasság mozgalmát, amely folytatja küldetését, hirdetve az irgalmasság üzenetét a világnak – tettel, szóval és imádsággal.

1993. április 18-án II. János Pál pápa boldoggá avatta, 2000. április 30-án pedig az Egyház szentjei közé sorolta Faustyna Kowalska nővért. Ereklyéi a krakkó-łagiewniki Isteni Irgalmasság kegyhelyen találhatók.

Szent II. János Pál pápa szavai szerint a nagy totalitarista diktatúrák korában Fausztina nővér annak az üzenetnek a szószólójává vált, hogy az egyetlen erő, amely képes ellensúlyozni a gonoszságot, Isten irgalmasságának igazsága. Fausztina nővér naplóját az irgalmasság evangéliumának nevezte, amely lehetővé tette az emberek számára, hogy elviseljék a korszak hihetetlenül fájdalmas tapasztalatait.

Ez az üzenet valóban korunk központi üzenete: az irgalom mint Isten ereje, mint Isten megálljt parancsolása az egész világ gonoszságának – fogalmazott XVI. Benedek pápa.

Fordította: Simonné Hollósi Daniella

Forrás és fotó: faustyna.pl; sanktuarium.faustyna.pl



Magyar Kurír