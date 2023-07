Szíriai szaléziak: A fiatalok 90 százaléka elhagyja a földrengés és polgárháború sújtotta területet

A szalézi rend közel 2,4 millió eurót különített el az eddig kidolgozott sürgősségi projektekre. Júniusban a legtöbb sürgősségi projekt lezárult, hogy helyet adjon az újjáépítésnek, valamint a földrengés által kárvallott gyermekek és fiatalok számára indított oktatási projekteknek és nyári táboroknak.

„Most nyugodtabb a helyzet. A szükség továbbra is nagy, de ezekben a hónapokban sok embernek segítettünk” – számoltak be még június közepén az aleppói szaléziak a rend nemzetközi honlapján. – A sürgősségi projektek ebben a hónapban véget érnek, hogy helyet biztosítsanak a rekonstrukciós és egyéb oktatási és gondozási projekteknek a gyermekek és fiatalok számára. Továbbra is részt veszünk a pszichológiai segítségnyújtásban és a traumák leküzdésében.”

A szaléziak a világszintű szolidaritásnak köszönhetően eddig csaknem 2,4 millió eurót különítettek el a szíriai földrengés miatt kialakult veszélyhelyzetre. A Misiones Salesianas, a madridi Szalézi Missziós Iroda több mint 400 ezer eurót küldött alapvető projektekre és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült lakosság megsegítésére. „Szíriában a háború és a földrengés miatt kritikus szegénységben vagyunk – számolt be Mateo Colmenares, egy fiatal szalézi önkéntes Aleppóból. – Az országban az alapfizetés 150 ezer líra (55 euró), miközben napi két óra világítás egy héten keresztül 100 ezer szír lírába kerül.”

A mostani segélyek a segítségnyújtás minden formáját lefedik, kezdve közel 800 ember befogadásától az aleppói szalézi központban, a napi élelemosztáson át a ramadán idején a legtávolabbi falvakban, a megrongálódott házak helyreállításán és a fiatalok tanulmányainak segítésén át az élelmiszer-, villany- és alapvető szükségleti cikkekre szóló utalványok kiosztásáig. Havonta közel 400 ezer szír líra értékű gazdasági utalványt kézbesítenek 224 családnak; mérnökök és munkások nyújtanak segítséget 40 családnak az otthonaik újjáépítéséhez; 116 családot egyszeri 400 ezer lírás villamosenergia-utalvánnyal segítenek; 300 ezer líra értékű vásárlási utalványt osztanak ki 220 rászoruló családnak.

„300 családnak segítettünk gyógyszerek vásárlásával, további 100 embernek pedig egészségügyi – zömmel kardiológiai és szemészeti – tanácsadással. Főleg ifjúsági központjainknak köszönhetően a 10 és 16 év közötti gyerekeknek iskolai segítséget is nyújtottunk, 900 gyermeknek és egyetemi hallgatónak segítettünk a tandíj befizetésében, és 600 gyermeket támogattunk tanszerek beszerzésében” – mondta Mateo Colmenares. Néhány héttel ezelőtt a szaléziak egy cipőgyárral kötött megállapodásnak köszönhetően utalványon keresztül 800 pár cipőt osztottak ki a város rászorulóinak. „Emellett két hónapon keresztül 300 embert láttunk el élelmiszerrel Kafrunban, és jelenleg 450 utalványt osztunk ki a piacon való vásárláshoz.”

Júliustól több mint ezer gyermek nyári táborainak szervezésével lesznek elfoglalva a szaléziak. A tervek szerint a traumákkal való megküzdésben szeretnének segíteni a résztvevőknek. A gyerekeket teljesen ingyen szállítják, ételt és tananyagot is díjmentesen kapnak.

A szaléziak ezután is folytatják az oktatási projekteket; „kiemelten kezeljük a nyelvoktatást, mert a fiatalok 90 százaléka elhagyja az országot: a fiúk azért, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot, ami határozatlan ideig is tarthat, és háborúba sodorhatja őket; a lányok pedig azért, mert nincsenek szakmai lehetőségeik Szíriában”.

