Szocska Ábel megáldotta a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény megújult lakásotthonát Nyírszőlősön

Nyírszőlős településen több házban is jelen van a Nyíregyházi Egyházmegye gyermekvédelmi szolgálata, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény. Az I. számú lakásotthoni szakmai egységbe három lakásotthon tartozik. (A negyedik nyírszőlősi épület, a születések háza az újonnan megnyílt nyírlugaji születések házával együtt a bővülésnek köszönhetően már másik szakmai egységbe tartozik.)

A lakásotthonban lakók számára egy közösségi kuckót is kialakítottak korábban, ahol a lakásotthonok lakói találkozhatnak egymással, és személyes beszélgetésekre, meseterápiás foglalkozásokra, közösségi összejövetelekre is sor kerülhet.

Immár mind a négy nyírszőlősi ház megújult, és mindegyik háznak lett egy választott védőszentje. Sőt a településen a szakmai munkát idén novembertől egy iroda is segíti.

Elsőként az irodát áldotta meg Szocska Ábel püspök. A szertartáson mellette szolgált Véghseő Tamás nyírszőlősi parókus, valamit Szemán László atya, az I. számú lakásotthoni szakmai egység lelkivezetője. Jelen volt Nagyné Loránt Andrea, a szakmai egységek vezetője és Hegyes Tibor Pálné gyermekotthon-vezető, a fejlesztőpedagógus és az intézmény gazdasági vezetője.

A belülről megújult épület méltó körülményeket teremt a szakmai munkához; öt munkatársat szolgál ki: a gyermekotthon-vezetőt, a pszichológust, a fejlesztő pedagógust, a gyermekvédelmi ügyintézőt, a sofőr-karbantartót.

Ezután a lakásotthonban folytatódott az ünneplés.

A legutoljára megújult lakásotthonban a házszenteléssel együtt névadót is tartottak: a Szent Anna-, a Casciai Szent Rita-, a Szent Ilona-ház mellett november 29-étől a Szent Máté-ház biztosít menedéket a családból kiemelt és más elhelyezést eddig nem kapott gyermekek számára Nyírszőlősön.

Hegyes Tibor Pálné gyermekotthon-vezető és Naszákné Tóth Tünde lakásotthon-vezető köszöntötték a megjelenteket. Örömüket fejezték ki, hogy a ház kívül-belül megújulhatott, tetőtől a padlózatig. Megújult a térkő; a szobákat és a konyhát új bútorokkal, korszerű eszközökkel látták el.

A lakásotthon védőszentjének kiválasztásáról elmondták, hogy az egyben hitvallás is. Szent Máté apostol és evangelistában példaképet, reményt és megerősítést találhatnak, aki erőt ad továbbiakban. Hiszen Máté vámszedőként élt, amikor Jézus megszólította: „Kövess!”, bizonyítva ezzel, hogy

Isten senkit sem a múltja alapján ítél. Máté engedte, hogy élete megváltozzon Jézus hatására, hűséges tanítvány lett.

A lakásotthonban arra törekednek, hogy a gyermekeknek biztonságos otthont, szeretetet biztosítsanak, olyan helyet, ahol megtapasztalják: életük értékes, Isten különleges gondot visel rájuk. „Legyen ez olyan tér, ahol a gyerekek nemcsak növekedhetnek, hanem gyógyulhatnak és új álmokat szőhetnek” – erősítette meg Naszákné Tóth Tünde.

A szertartás során Szocska Ábel püspök megköszönte a munkatársaknak a gyermekek neveléséért tett fáradozásait. Máté apostol megtérésének, megújulásának útját így foglalta össze:

megszólítás, megbocsátás és befogadás.

Ha Máté apostol példáját követve életünket szeretnénk megújítani, meg kell hallanunk Jézus szavát, aki nap mint nap meg akar minket szólítani. El kell hinnünk az üzenetet:

Isten szeret és megbocsát, Ő az egyedüli, aki nem hagy el minket. És be kell őt fogadnunk hajlékunkba. Ha életünkben el is hagynak mások, de a Jóisten mindig ott van velem, ő sohasem hagy el

– fordult a gyermekek felé a főpásztor.

A műsor után a gyermekfelügyelők és lakásotthonvezető által elkészített terített asztal mellett folytatódhatott az ünnepélyes együttlét, kötetlenebb formában. A gyerekeknek lehetőségük volt beszélgetni a főpásztorral, majd szobáikat is megmutatták a püspöknek.

A lakásotthonok helyzete nem könnyű, országos szinten probléma, hogy a családból kiemelt gyermekeket nem szükségleteiknek megfelelően helyezik el. A gyermekfelügyelők, segítők súlyos mentális nehézségekkel küzdő gyermekeknek nyújtanak támaszt sokszor erőn felül.

Ugyanakkor van remény: a nyírszőlősi I. számú szakmai lakásotthoni egységben a legidősebb fiatal 23 éves, gépészmérnöknek tanul, a másik reménységük grafikus szeretne lenni. S bár problémák adódnak a lakásotthonokban élő gyermekek szociális kapcsolatrendszerében is, a munkatársak szeretettel és szakmai tudásuknak megfelelő szakértelemmel igyekeznek körülvenni őket.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír