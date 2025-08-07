Több programot is hirdetnek Szent István király ünnepére Pozsonyban

ALKOTÓI PÁLYÁZAT

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség alkotói pályázatot hirdet felvidéki magyar gyermekek, fiatalok számára az államalapítás ünnepére Nemzeti ünnepünk – augusztus 20. címmel. Korhatár: 18 éves korig.

Egy rajzot, egy kézműves alkotást, vagy egy verses, énekes videót várnak a pozsonyikatolikusok@gmail.com e-mail–címre, amelyet feltöltenek a pozsonyi katolikusok Facebook-oldalára.

Beküldési határidő: augusztus 12.

Csak saját készítésű pályamunkával lehet jelentkezni.

*

IMAKILENCED

Az imakilenced a pozsonyi közösség Facebook-oldalán lesz követhető augusztus 11–19. között, naponta új részekkel. A kilencedbe bárki bekapcsolódhat.

*

ORGONAKONCERT

Előadóművészek: Urbanics Tamás és Földesi Gergely, akik már az elmúlt nagyböjtben is a vendégeik voltak (ízelítő).

Helyszín és időpont: óvárosi ferences templom (térkép), augusztus 19., kedd 16.15.

Belépőjegy nincs, de tetszőleges adomány adható.

*

VÁROSNÉZŐ SÉTA

A Korpás Árpád által vezetett háromórás séta augusztus 20-án, 14.00 órai indulással Pozsony óvárosában lesz az erdélyi vendégekkel közösen.

A séta előzetes regisztrációhoz kötött a limitált létszám miatt. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet e-mailben a pozsonyikatolikusok@gmail.com címre.

*

SZENTMISE A KORONÁZÓDÓMBAN

Augusztus 20-án 18.00 órakor a Szent Márton-székesegyházban lesz az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka az erdélyi Gál Hunor atya lesz.

A szentmise előtt 17.30-tól imádságos lelki készületre kerül sor a csallóközcsütörtöki Mária Légió tagjainak vezetésével.

A szentmisére mindenkit szeretettel várnak! A hívők érkezhetnek vidékük népviseletében és cserkészegyenruhában is. Szeretettel hívják a ministránsokat is.

A szentmise után a templom melletti téren az „Egy falat mennyország”, a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus díjnyertes süteménye a dunaharaszti Karl Cukrászdából és a tihanyi „Regula” alkoholmentes nyári üdítőital, a bencések újdonsága kerül kínálásra.

*

Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikusok lelkipásztora szeretettel hív és vár minden jószándékú testvért a közös ünneplésre!

Forrás és illusztráció: Pozsonyi katolikusok

Magyar Kurír