Új pálos zarándokutakat adtak át Balatonszemesen

A zarándokutak minden korosztály számára bejárhatóak, jelzései jól követhetők, a pihenőhelyek és információs táblák pedig segítik a testi-lelki felfrissülést. A kezdeményezés célja, hogy erősítse a közösséget, bemutassa a pálos hagyományokat, és új, értékőrző turisztikai vonzerőt teremtsen a Balaton déli partján.

A hosszabbik út, a Lélek útja közel 15 kilométeres: Balatonszemes Fő utcájából, a Páduai Szent Antal-templomtól indul, majd az állomásain keresztül a Barátok erdejébe érkezik. Az erdő szép és izgalmas részein kanyarog végig, majd a Mindszent pálos kolostor egykori helyszínét maga mögött hagyva megkerüli a Tündérvölgyet, és felkapaszkodik a Mészkemence-tetőre, innen pedig visszavezet a településre a szőlőhegyen keresztül, végül a Bagolyvár utcai kápolnánál elköszön vándoraitól. A 12 állomáson kihelyezett kódok segítségével lelki és ismeretterjesztő tartalmak érhetők el, akár a település történetéről, szokásairól is.

A másik út, a Lángok útja a korábbi években kialakított tanösvény nyomvonalára illeszkedik, de új, családokhoz, gyerekekhez szóló tartalommal. Hossza kétszer két kilométer. Induló állomása a Széchenyi utca déli végénél található erdőszéli parkoló.

A tematikus út összefogás eredménye, amelyhez Magyarország Kormánya, a Magyar Pálos Rend, a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Balatonszemes Község Önkormányzata, a Balatonszemesi Pálos Örökség Alapítvány, valamint különféle szakterületről érkező szakemberek és civilek nyújtottak segítséget.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír