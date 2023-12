Újraszentelték a megújult nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházat

Csodatévő Szent Miklós püspök megajándékozta a nyíregyháziakat egy csodával: a több mint 120 éves Szent Miklós-székesegyház új ruhába öltöztetve tündököl a város szívében. Világosságára, melyet valóságosan és jelképesen is magában hordoz, „oly nagy szüksége van ennek a mai, sokszor szomorú és sötétbehajló világnak” – hangzottak a tanítás szavai a templom újraszentelésének ünnepén.

Ezen a napon az egyházmegye és az ország számos településéről is érkeztek ünneplő keresztények a Nyíregyházi Egyházmegye szívébe.

A liturgiát celebráló Kocsis Fülöp érsek-metropolitával, Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspökkel együtt vonult Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese, Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök, Ternyák Csaba egri érsek, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, illetve Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi főpásztor. A püspöki hivatal udvaráról harangszóra induló több mint félszáz fős menet a Szent Miklós-székesegyház felé.

A szolgálattevők arany ruhát öltöttek erre a ragyogó ünnepre. S bár a nap nem bújt elő a felhők mögül, a templom is „új fényt kapott, új szépségében tündököl” – ahogyan Kocsis Fülöp fogalmazott.

Az újraszentelés szertartását a templom belsejében, az ikonosztázion előtt kezdték, ahol térdhajtásos imákkal kísérve adtak hálát és kérték a Szentlélek kegyelmét.

A három görögkatolikus főpásztor ezt követően a templom négy égtáj felé elhelyezkedő falait megkente szentelt olajjal kereszt alakban, meghintette szenteltvízzel és megtömjénezte. A helynök atyák közben a templomkülsőt hintették meg szenteltvízzel.

A püspök- és paptársak jelenlétében Szent Liturgiát celebráltak a görögkatolikus hierarchák, a főcelebráns Kocsis Fülöp érsek-metropolita volt, aki az ünnepi szentbeszédet tartotta, melynek szövegét hamarosan teljes terjedelmében olvashatják.

„Aki ide belép, a szeme önkéntelenül is végigpásztázza ezeket a csodálatos ikonokat, és jó esetben világosság gyúl a lelkében. De ahhoz, hogy ez a világosság felgyúljon a lélekben, a szemlélőnek kell, hogy nyitott legyen a szeme, hogy meglássa a belső fényt. Kell, hogy nyitott legyen a füle, hogy meghallja ezeknek az ikonoknak, a templom dicsőségének az üzenetét. Ez a templom rejtett módon közvetíti az isteni üzenetet.”

Mert sokszor süketek, olykor vakok vagyunk, meglátni azt az isteni dicsőséget, amellyel Ő meg akar ajándékozni minket.

Az olvasmányban hallott ószövetségi történtet idézte fel szemléltető példa gyanánt.

„Az Isten háza úgy lóg ki az épületek sorából egy városban, ahogyan az imádság sem illeszthető be az emberi tevékenységek sorába, hiszen amikor Istenhez szólok, az mássá tesz. Amikor imádkozom, akkor felelek az Isten szólítására, így az imádság sokkal inkább isteni mű” – mondta Kocsis Fülöp beszédében.

Az imádság és a templom is kiemeli, fölemeli az embert. Ez a templom „új fényt kapott, új szépségben tündöklik. Miként görögkatolikus Egyházunk is igyekszik ezt az új fényt, ezt az új tündöklést megtartani és megőrizni.

Arra építünk, amit kaptunk, de feladatunk, hogy új ragyogással, új világossággal töltsük meg az Egyházunkat. Azzal a világossággal, amelyre ennek a mai, sokszor szomorú és sötétbe hajló világnak oly nagy szüksége van.

A templomunkkal, az Egyházunkkal, az énekünkkel, a liturgiánkkal ezt a fényt, ezt a világosságot kínáljuk föl.

Áldott legyen az Isten, aki meghív bennünket erre a világosságra, aki lejön közénk, és innen, a földről bennünk, velünk együtt akar minket fölemelni” – zárta gondolatait a hierarcha.

Az ünnepség meghívott vendégei között ott voltak mindazok, akik valamilyen formában részt vettek a felújításban: ikon- és templomfestő művészek, kivitelezők, építésügyi munkatársak. (Nevüket egy felirat őrzi a templomhajóban elhelyezkedő, Máriapócsi Szűz tiszteletére készített kápolna falán, azzal a fohásszal, hogy „Uram, jegyezd fel az élet könyvébe a jótevőket, és akik áldozatot hoztak e szent helyért!”) A liturgia végén Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök köszönettel fordult hozzájuk, és a hála jeléül egy Szent Miklós-ikont adott át nekik.

A vendégek soraiban a hívek mellett testvéregyházak vezetői, lelkészei, valamint állami, vármegyei és városi vezetők foglaltak helyet. Jelen volt többek között Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Román István főispán, Simon Miklós országgyűlési képviselő, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Kiss András, a közgyűlés tagja, Kovács Ferenc polgármester, valamint Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

A záróáldás után Szabó Tamás pasztorális helynök, a székesegyház parókusa köszöntötte mindazokat, akik jelen voltak vagy online követték a szertartást. „Az emberi cselekedetek legnemesebbje és legszebbje, amikor hálát adunk az Úristennek mindazokért a javakért, melyekre méltatott minket” – mondta, majd ünnepi beszédének megtartására kérte fel Soltész Miklós államtitkárt.

A politikus felelevenítette, mennyi minden történt az egyházakkal, egyházakért az elmúlt időszakban: templomok, közösségi épületek újultak, szépültek meg vagy épültek fel. Ugyanígy iskolák és óvodák is, valamint a rászoruló, elesett emberek vagy hátrányban lévők megsegítését szolgáló helyek is. „Mindannyiunknak felelőssége, és nemcsak az egyházi vezetőknek, püspököknek, papoknak és lelkészeknek, hanem mindenkinek, aki az Egyházban él és az Egyházban gondolkozik, hogy ezeket a helyeket, így a templomainkat, iskoláinkat, óvodáinkat is, úgy töltsük meg, hogy annak kifelé hatása legyen a társadalomra” – hangzott el, majd megköszönte Szocska A. Ábelnek, de a jelenlévő egyházi vezetőknek egyaránt „a fáradozást, amit a lelkekért, az emberekért, családokért és egész nemzetünkért tesznek”.

A nyíregyházi megyéspüspök az államtitkárnak hálája jeléül egy Szent Miklós-ikont adományozott, és köszönetének tolmácsolását kérte Orbán Viktor miniszterelnök felé, aki szintén elősegítette a székesegyház felújítását.

Az egyházmegyéért végzett kiemelkedő munkát Szent Miklós ünnepén az egyházmegye legrangosabb kitüntetésével köszöni meg a főpásztor.

Szocska A. Ábel megyéspüspök idén a paptestvérek közül idén Kocsis Fülöp érsek-metropolitának adta át a díjat.

„Bár Debrecenben él, szívében gyakran megemlékezik minden görögkatolikusról, köztük a Nyíregyházi Egyházmegye papjairól és híveiről, így köszönjük neki mindazt, amellyel segítette a Nyíregyházi Egyházmegye létrejöttét és folyamatos fejlődését” – mondta többek között Szocska A. Ábel, megköszönve Kocsis Fülöp szolgálatát, munkáját és imáit. (A laudációt IDE kattintva olvashatják.)

A Szent Miklós-díjat a civil testvérek közül Seres Tamás, a székesegyház ikon- és templomfestő művésze, restaurátor vehette át. (A művész méltatása ITT érhető el.)

A székesegyház teljes, külső és belső, 2019 óta zajló megújulása sok ember összehangolt munkájának a gyümölcse. A munkálatok leglátványosabb elemei a templomot a járókelőktől elválasztó kerítés lebontása, a templom körüli új térszerkezet kialakítása, a liturgikus szolgálathoz szükséges sekrestye kibővítése. A templom új homlokzati színezést kapott, új harang került a meglévő kettő mellé, teljes tetőhéjazatát alumíniumlemezekre cserélték, új nyílászárók kerültek beszerelésre. A templom teljes elektromos hálózata és gépészete is megújult, utóbbi révén immár hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel rendelkezik.

A templom teljes belső tere is más arcot mutat. A falakon új figurális és díszítő festés látható bizánci stílusban (a teljes belső festést két év alatt végezték el).

Két kápolnát is kialakítottak, az egyiket a Pócsi Szűzanya, a másikat Csodatévő Szent Miklós tiszteletére. A baldachinos főoltárt és a mellékoltárokat restaurálták, végül új padok kerültek a templomhajóba.

Az új külső mellett megújult a lelki és pasztorációs munka is. 2022-től a székesegyház parókusa Szabó Tamás pasztorális helynök lett, aki két beosztott lelkészével, Kocsis Dániellel és Orosz István Mokiosszal végzi a lelkipásztori munkát (erről hivatalba lépésekor vázolt fel víziókat az egyházmegye egyik podcast adásában).

Szocska A. Ábel püspök megköszönve munkatársainak a segítséget, Szabó Tamás pasztorális helynökét díszes papi föveg viselésére jogosította fel. A szertartás alatt a zenei szolgálatot a Szent Atanáz Kórus végezte, Bubnó Tamás Liszt Ferenc-díjas karnagy vezetésével. Végül éltetésekkel és miroválással zárult az ünnep templomi része.

*

Az együttlét kora délután a templom és a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium udvarán, a Szent Miklós-udvarban folytatódott, ahol valóban Csodatévő Szent Miklóst idézték meg, aki a szükséget szenvedők, a gyerekek vagy épp a felnőttek iránti elkötelezett, szolgáló szeretetet valósította meg életében.

A Szent Miklós-udvar is erre a lelkületre igyekszik felhívni a figyelmet, ahol a sátrakban több szociális és oktatási intézmény is kínált a szolgáló szeretet jegyében finomságokat, amelyekért fizetni nem kellett ugyan, e helyett viszont a Karitász számára lehetett adományozni.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye



