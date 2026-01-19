Ünnepélyesen megnyitották Jézus Szentséges Szívének évét Ukrajnában

Amint arról korábbi hírünkben is olvashattak: január 1-jén lelkipásztori levelével az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia a 2026-os évet Jézus Szentséges Szíve évének nyilvánította.

Az Ukrajnában, a berdicsivi Mária-kegyhelyen január 16-án rendezett ünnepi esemény az Oltáriszentség kihelyezésével és csendes imádsággal kezdődött.

Ezután a rózsafüzér imádság hangzott el hálaként az egyházi struktúrák helyreállításáért és minden elnyert kegyelemért, valamint könyörgésként az egész ukrán népért, a védelmezőkért és az ellenség megtéréséért.

Ezeknek az imáknak a szándéka, hogy az ukrán népet és a háború áldozatait Jézus Szentséges Szívére bízzák, valamint megerősítsék a hitet abban, hogy Isten még a háború sötétjében is cselekszik és a feltámadáshoz vezet.

Vitalij Kozak OCD, a szentély őre köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta, hogy a Jézus Szentséges Szívének szentelt év kezdete a múlt találkozása a jelen fájdalmával. A múlt emlékei pedig a reménnyel fonódnak össze: az Ukrajnai Római Katolikus Egyház tudja, mit jelent sebzett szívvel élni és feltámadni.

Ma, a háború idején újra felfedezzük az igazságot: az élet nem akkor győz, amikor megszűnik a szenvedés, hanem akkor, amikor a szenvedés nem öli meg a szeretetet. Ukrajna ma egy átszúrt szívű ország, de ez a szív él és mindennap dobog…”

– hangsúlyozta Vitalij Kozak OCD.

35 évvel ezelőtt az ukrajnai Katolikus Egyház kilépett a rejtett létből, és ma ismét komoly kihívás előtt áll. A válasz erre a kihívásra Jézus Szíve. „Legyen Egyházunk a nyitott szív Egyháza, amely nem fél az igazságtól, képes részesedni mások szenvedésében, és nem veszíti el a reményt” – foglalta össze Vitalij Kozak atya.

A szentmisét Visvaldas Kulbokas érsek, Ukrajna apostoli nunciusa mutatta be.

„Jézus Szentséges Szívéhez fordulunk, mert tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, de ő mindannyiunkat befogad. Kérjük, hogy Jézus Szíve bocsássa meg bűneinket, nekünk, Ukrajnának és az egész világnak; ajándékozzon nekünk oltalmat és békét” – mondta a nuncius a szentmise elején.

Mieczysław Mokrzycki lembergi metropolita-érsek ünnepi homíliáját kérésére Edward Kava OFMConv püspök olvasta fel.

Ma a berdicsivi kegyhely a lelki igazság helye, amely azt hirdeti: a szentély falai lerombolhatók, az emberek imádsága elnémítható, de Isten Szívét, amely gyermekeiért dobog, megölni nem lehet – hangzott el a szentbeszédben. – A hely története az Ukrajnai Római Katolikus Egyház sorsát tükrözi: megfosztották struktúráitól, lelkipásztoraitól és szentélyeitől, de a hitétől nem.

A Berdicsivi Boldogságos Szűzanya mindig jelen volt és ma is jelen van gyermekei között, az otthonokban, az imákban és a szülők szívében, akik továbbadják a hitet. Jelképes, hogy a Jézus Szentséges Szívének szentelt év a megújult kegyhelyen veszi kezdetét, hiszen innen fakadhat a szívek megújulása.

Jézus Szentséges Szívének titkát lehetetlen megérteni Mária nélkül, aki elsőként hordozta őt a szíve alatt, hallgatta szívének dobbanását, és ott állt a kereszt alatt, amikor Fiának szívét lándzsával átszúrták. Krisztus átszúrt szívéből, amelyből vér és víz fakadt, született meg az Egyház. Élete és küldetése nem emberi számításokból ered, hanem Isten határtalan szeretetéből. Ugyanebből a szeretetből született újjá 35 évvel ezelőtt az Ukrajnai Római Katolikus Egyház is, amikor Szent II. János Pál pápa helyreállította hierarchikus struktúráját.

Kiemelve, hogy Jézus Szentséges Szívének éve kezdődik el most Ukrajnában, és felidézve Szent Józef Bilczewski érsek szavait a homíliában elhangzott: az igazi béke és győzelem, amelyre a világnak szüksége van, egyedül Jézus szívében található meg. Ez a béke nem az erőviszonyok egyensúlyából születik, hanem a szívek megtéréséből, és a győzelem nem a másik legyőzésében áll, hanem a bűn, a gyűlölet és a kétségbeesés legyőzésében.

Isten ott van, ahol a kereszt van, és ahol a kereszt jelen van, ott dobog Krisztus szíve.

Ez a szív dobog az elesetteket gyászoló édesanyák szívében, azokéban, akik az életet és az emberi méltóságot védelmezik, a kórházakban, óvóhelyeken, lerombolt városokban és falvakban, a temetők csendjében, valamint azoknak az embereknek az imádságában, akik nem veszítik el bizalmukat Istenben.

Befejezésül Mokrzycki metropolita hangsúlyozta: a berdicsivi kegyhelyen az ukrajnai Egyház Jézus Szentséges Szívére bízza az egész népet, a családokat, a papságot, az Istennek szentelt személyeket, a fiatalokat és a gyermekeket, a sebesülteket, a fogságba esetteket, az áldozatokat és e föld jövőjét, bízva abban, hogy

Jézus Szíve erősebb a háborúnál, a gyűlöletnél és a halálnál, és hogy átszúrt Szívéből olyan élet fakad, amely legyőzi a halált.

Az oltárhoz vitt adományok között voltak Jézus Szentséges Szívének ikonjai is, amelyeket peregrinációra visznek majd minden ukrajnai egyházmegyébe; egy ikon pedig ajándékként Ukrajna nemzeti Mária-kegyhelyén marad.

A szentáldozás után Visvaldas Kulbokas érsek, Ukrajna apostoli nunciusa megáldotta a Jézus Szentséges Szíve-ikonokat.

Miután a megáldott ikonokat átadták az egyházmegyék képviselőinek, az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Vitalij Szkomarovszkij püspök Jézus Szentséges Szívének ajánlotta fel Ukrajnát.

A szertartás végén Vitalij Szkomarovszkij püspök köszönetet mondott a kármelita atyáknak és az egész helyi plébániai közösségnek az ünnepség előkészítéséért, amellyel megkezdődött Jézus Szentséges Szívének éve.

A püspök háláját fejezte ki az apostoli nunciusnak a közös imádságért, és kérte, hogy tolmácsolja üdvözletét és háláját XIV. Leó pápának az ukrán népért mondott imáért.

Forrás és fotó: Ukrajnai Római Katolikus Egyház/Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír