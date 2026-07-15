Világpolitikai vezetők, Nobel-díjasok és MI-szakértők gyűltek össze a Castel Gandolfóban

A pápák nyári rezidenciájának kertjében található Borgo Laudato si’ ökológiai központ ad otthont annak a találkozónak, amelyen a több mint kétszáz résztvevő a mesterséges intelligencia (MI) és a nukleáris háború kérdéseiről tárgyal – XIV. Leó pápa „fegyvertelen és lefegyverző béke” érdekében tett erőfeszítéseihez kapcsolódva.

Harminc Nobel-díjas, korábbi állam- és kormányfők, a világ húsz vezető MI-szakértője és fejlesztője (köztük az OpenAI, a Google DeepMind, az Aaru és az Anthropic képviselői), valamint a világ harminc legrangosabb egyetemének és kutatóintézetének képviselői az emberiség előtt álló főbb kihívásokról folytatnak párbeszédet a háromnapos Castel Gandolfó-i találkozón. Elsősorban a nemzetközi biztonságról, a születő technológiák irányításáról, a leszerelésről és a békére törekvő gazdaság fejlesztéséről tárgyalnak.

A megbeszélések középpontjában egy új globális paradigma keresése áll, amely képes ötvözni az innovációt, a felelősségvállalást és az etikát.

A XIV. Leó pápa enciklikájából, a Magnifica humanitasból ihletet merítve – amely az emberi személy védelmét tűzi ki célul a mesterséges intelligencia korszakában – a közgyűlés egy olyan kontextusban zajlik, amelyet nemzetközi konfliktusok, instabilitás és a nukleáris helyzet súlyosbodása jellemez.

A megbeszélések végén a résztvevők kidolgozzák a fegyvertelen és lefegyverző békéről szóló római nyilatkozatot. A találkozó július 16-án ünnepélyes üléssel zárul a római városházán, a Capitoliumon.

A találkozó zárásaként bemutatják a nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéről a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok és a digitális fejlődés születő modelljeinek korában. A nyilatkozat célja, hogy elveket és iránymutatásokat határozzon meg a MI irányítására vonatkozóan, megrajzolva a nemzetközi biztonság jövőképét, amely az együttműködésen, az emberi méltóságon, az átfogó emberi fejlődésen és a népek közötti békén alapul.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican Media

Magyar Kurír