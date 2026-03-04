Wettstein József piarista szerzetestanárra emlékeztek az ÁVK-szakkörösök első találkozóján

Az eseményen Wettstein József egykori diákjai, munkatársai, családtagok és tisztelők gyűltek össze, hogy közösen emlékezzenek a szakkör 2025 karácsonyán elhunyt alapítójára, és hogy megerősítsék az általa létrehozott közösséget.

A program szentmisével kezdődött, amelyet Wettstein József egykori tanítványa, Babos Áron celebrált. A liturgia méltó kezdete volt az emlékezésnek, hisz Wettstein tanár úr életének, hivatásának középpontja az Eukarisztia volt (teljes rendi neve: Legszentebb Oltáriszentségről nevezett Wettstein József). Szép pillanat volt, amikor a mise végén a résztvevők együtt szavalták el József atya Oltáriszentséghez írt verses imádságát.

A szentmisét követően személyes hangvételű visszaemlékezések hangoztak el.

Martos Emőke, a nap főszervezője kérésére Wettstein András emlékezett Wettstein József alakjára, megható szavakkal idézve fel bátyja életútját. Kiemelte testvére kivételes szellemi képességeit, közösségteremtő erejét és rendíthetetlen hitét, derűjét, amely súlyos betegsége idején is megmaradt.

Szövényi-Lux Balázs filmrendező arról beszélt, hogy Wettstein József atya pedagógiai módszere a szelídségre, az együttműködésre és az emberközpontúságra épült. Nem irányított felülről, hanem partnerként dolgozott diákjaival, segítve őket abban, hogy saját alkotói útjukat megtalálják. Hangsúlyozta, hogy tanáruk számára az alkotás mindig az ember szolgálatában állt.

Dózsa Endre filmkészítő személyes történetén keresztül mutatta be, hogyan segítette József atya egy kezdő diák első filmjét, majd később hogyan támogatta szakmai fejlődésében. Mint fogalmazott, a tanár úr nemcsak az aktuális teljesítményt, hanem a fejlődés lehetőségét is látta tanítványaiban, és bizalma sokak életét meghatározó módon formálta.

A beszédek között és után több archív ÁVK-s kisfilmet is levetítettek, amelyek felidézték az elmúlt évtizedek alkotói munkáját és közösségi életét. A jelenlévők saját fiatalságuk egy-egy meghatározó pillanatát is viszontláthatták.

Az emlékezést közös vacsora és kötetlen beszélgetések követte. Egykori tanítványok, ma már filmes szakemberek, pedagógusok és más hivatások képviselői idézték fel élményeiket, miközben újra megtapasztalhatták azt a közösségi köteléket, amely Wettstein József atya munkája nyomán jött létre.

A találkozó záróimával ért véget, amely egyszerre volt hálaadás és elköteleződés a megkezdett munka folytatására. Az esemény világossá tette, hogy Wettstein József piarista atya öröksége nem csupán emlék, hanem élő valóság: olyan közösség, amely tovább viszi azt a hitet, emberséget és alkotói szemléletet, amelyet ő adott át tanítványainak.

Forrás és fotó: Piarista.hu

