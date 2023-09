A hála mindenkit meg tud szólítani – Véget ért az Együtt a közös otthonért konferencia

Pataki Elvira, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézetének oktatója Nagy Szent Baszileiosz, azaz Nagy Szent Vazul Hexaemeron művét vizsgálta tüzetesen.

Bevezetésében kitért arra, hogy Ferenc pápa Laudato si' enciklikája elején Szent Ferenc imájára utal, de az enciklikában a „Földanya nővér” fájdalmáról beszél. A pápa aggódása nem előzmény nélküli, már VI. Pálnál, II. János Pálnál és XVI. Benedeknél is megjelent. Az általuk előre jelzett veszélyek mára valósággá váltak, rendkívüli állapotot eredményeztek. Mindez a „vedd el, használd, dobd el” emberi magatartása miatt alakult ki. Bartholomaiosz pátriárka is hitet tesz, hogy

a természettel szemben elkövetett bűntett bűn önmagunkkal és Istennel szemben is.

Nagy Szent Baszileiosz Hexaemeronja tanúskodik arról, hogy az ókori püspök számára a legfontosabb fogalom a rendezettség, a rend. Az állattörténeteket tartalmazó művenek megítélése sokat változott, mára a zöld teológia meghatározó hivatkozási pontja lett. A kilenc szentbeszéd a nagybeteg püspök prédikációinak összefoglalásai, melyek 378-ban hangzottak el.

A Hexaemeron szerzője a látható teremtmények szépségéből következtet a láthatatlan alkotó tökéletességére, nagyságára. A teremtés műalkotás, amit mindenki szemlélhet, és rajta keresztül felismerheti alkotójának bölcsességét. Baszileiosz csodálja a fajok sokféleségét, az állatok célszerű testfelépítését. Az alkotó semmi feleslegest nem tett hozzá, és semmi lényegest nem hagyott el – állapítja meg. Rácsodálkozik az állatok öngyógyító képességére, amire ösztönös öngondoskodás teszi őket képessé, de arra is, hogy tudják, mi a jó és mi a rossz nekik.

Baszileiosz azért is taglalja hosszasan az állatok viselkedését az akkori tudományos eredményekre, főleg Arisztotelészre alapozva, mert az állatok megnyilvánulásait, sőt még a növények testfelépítését is az emberi viselkedéssel hozza párhuzamba. Az egyházatya a Hexaemeronban bár általában idealizált emberi világot mutat be, elítéli a féktelen vagyonszerzést, hiszen a természet javai közösek.

Az állatok példája által önzetlenségre, altruizmusra hív, tanít a nemzedékek közti szolidaritásról, a családtagok egymás iránti szeretetéről, sőt még a bántalmazásról is.

Mivel az állatvilágból vett példákon keresztül tanítja az embereket az erényekre, most is aktuális az egyházatya teremtésértelmezése.

Kodácsy Tamás református lelkész, programozó matematikus, a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos főmunkatársa egy különleges témáról beszélt előadásában, melynek címe: A közös otthon művelésének három dimenziója: kultusz, kultúra és kultiválás volt.

Mint mondta, Ferenc pápa a Laudato si' 67. paragrafusában beszél arról, mit jelent a földet őrizni, művelni, illetve uralkodni rajta, és felülvizsgálja ezek értelmezését. Isten az embert a kertbe helyezi, rendezettségbe, és feladatot ad neki, hogy művelje, azaz kultiválja a földet. Az ember az egyetlen, aki ehet a fák gyümölcséből. A föld megművelésének feladata megmarad akkor is, amikor ki lesz zárva az édenből, de ekkor a föld bogáncskórót terem neki. Egy rabbi szerint ennek magyarázata az, hogy

amit teszünk, abba teljes egészében bevonódik a teremtett világ. A föld is büntetést kap, nemcsak Ádám és Éva.

Előadásában Kodácsy Tamás elmagyarázta, hogy a művelni szó a héberben három jelentéssel bír. Egyrészt jelenti a kétkezi munkát, amivel megműveljük a földet; másrészt az emberek közti kapcsolatok művelését, harmadikként pedig a kultuszt jelenti, és a papi szolgálatra használják a szót. Így hát

az a kijelentés, hogy őrizd és műveld a földet, nemcsak a vetésre, aratásra vonatkozik, hanem az emberekkel és Istennel való kapcsolatra is. Ezek nem függetlenek egymástól.

Az előadó ennek kapcsán kiemelte: a teremtésvédelemben a legfontosabb, mi hogyan vagyunk egymással. Ha szeretjük egymást, akkor együtt tudunk tenni a világért. Amikor torzul e háromnak a kapcsolata, a következmény tragédiába torkollik – ezt tanúsítják bibliai, illetve valós történetek.

Ezután alaposan megvizsgálta, mi történik akkor, ha a három elemből kettőnek a kapcsolata torzul. Bibliai történeteket és napjainkból származó tényeket is hozott ezek bizonyítékául, az aranyborjútól a covidon át a másik nép leigázásának borzalmáig.

Azonban az egész teremtett világ részt vesz a „kozmikus eucharisztiában”. Krisztus belemerül ebbe a világba egészen mélyen. Az ige testté lett – mondja az Biblia.

A logosz földi lesz, részt vesz a földi lét minden elemében, teremtmény, evilági lesz, megjelenik a lét mélységében. Krisztus mindenben benne lesz, így ő az, aki megmutatja a harmóniát is.

Nem véletlen, hogy a megváltáskor a templom kárpitja kettészakadt, a sziklák meghasadnak. Krisztus beivódik a teremtett világba mélyen, Isten az egész teremtett világban jelen van.

Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének tanára Hála – válasz az élet ajándékára címen tartott előadást, és beszélt az ökoteológiáról is, amely tudományág egészen Hérakleitoszig nyúlik vissza. Mint mondta, az ökoteológia nagy kérdése nem a miért, hanem a hogyan. Hogyan áll fenn a teremtés? Hogyan állok vele kapcsolatban? Hogyan találom meg benne a helyem?

Béres Tamás előadásában kitért a környezeti felelősség teológiai megközelítéseire, az ökológiai válság történelmi gyökereire is. Megállapította, az ökoteológiai segítségével az Egyház pontosabban megállapíthatja a felelősségét és feladatait, a teremtmmaények jogát.

Bevezetése után rátért a hálaadás témájára, melyről leszögezte: élő tapasztalat kell hogy legyen. Ugyanakkor hálásnak lenni nem szeretünk, mert az tartozást jelent, és akinek tartozunk, benyújthatja az igényét a tartozás kiegyenlítésére. De a hála valójában nem ezt jelenti. A szó eredete görög eredetű, az „eu” és a „kharis” együttes jelentése: valaki helyesnek, jónak, kedvesnek tartja a más által kifejezett dolgot.

Előadásában Béres Tamás kifejtette, a hála milyen esetekben jelenik meg a Bibliában. A nép feladata, hogy válaszként adjon hálát az Úrnak, hálaáldozatot mutasson be. Isten megáldja az embert, és az ember áldást mond Istennek. A hála kifejeződik többek között a kivonulás után, a megmenekülés után. Jézus egész élete hálaadás akkor is, amikor konkrétan nem utal erre a szöveg. Pál apostolnál a hála nagyon sokszor szerepel a gyülekezet válaszadásaként Isten kegyelmére.

A hála ószövetségi és újszövetségi előfordulásait vizsgálva kiderül, az a legtöbbször a megajándékozottság, az értelem, a célok megfogalmazása, a morál, az önzetlenség, tisztaszívűség, szolidaritás, a teremtmények önértékelése, a közjó előmozdítása kapcsán fordul elő, összességében a keresztények tetteivel, életformájával kapcsolódik össze. Az erénytan etikai irányzata szerint

a hála életfelfogás, így is nevezhetnénk: jelen mód, azaz a jelenlét egy módja. A hála aktív, tudatos, elkötelezett válasz.

Az előadó hangsúlyozta, a hálának a közös otthonunkért való felelősségválallásban is nagy jelentősége van. A keresztények el tudják indítani a társadalmi szokások megváltozását, de a hála mindenkit meg tud szólítani, a nem hívőket is, mert univerzális.

A pódiumbeszélgetés után Puskás Attila, a PPKE Hittudományi Karának dékánja zárta le a konferenciát. Mint mondta, valóban

a hála lehet az a keresztény magatartás, ami meg tudja nyitni a kapukat túl a belterjes teológiánkon, ami meg tudja szólítani azokat a jószándákú embereket is, akik nem osztoznak a hitünkben.

Puskás Attila beszélt a konferencia előkészítéséről, mely lehetőséget biztosított a közös gondolkodásra, cselekvésre. Kiemelte a nyilatkozat jelentőségét, megjelölve annak ökumenikus forrásait. Mint mondta, a szeptember 1-től kezdődő öthetes időszak a teremtésért való ima interzív időszaka. Határpontjai emblematikus napok: október 4-én ünnepeljük Assisi Szent Ferenc emléknapját, szeptember 1. pedig az ortodox egyházakban az egyházi év kezdete. I. Bartholomaiosz pártiárka minden évben üzenetet ír erre a napra. A római katolikus egyház is csatlakozik ehhez az imanaphoz: Ferenc pápa szeptember elsejére tette a teremtésvédelmi imanapot, és üzenettel fordul a hívőkhöz a teremtés megóvásáért, melyet zárásképpen a dékán felolvasott.

