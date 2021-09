A Vatikán is beszállt a NASA októberi digitális mesterkurzusába

Első alkalommal kerül sor rá, hogy a Vatikáni Obszervatórium és a NASA közösen tart mesterkurzust. A MasterClass with NASA rendezvényen az emberiség jövője, a gazdaság kérdései és az aktuális krízisek, például Haiti és Afganisztán helyzete áll majd a középpontban.

A délután folyamán olyan nagy nevek adnak elő, mint Jeffrey Sachs közgazdász, akadémikus, közpolitikai elemző; Artur Chmielewski, a NASA mérnöke, aki tizenöt űrmisszióban vett részt; Guy Consolmagno SJ csillagász, a Vatikáni Obszervatórium vezetője és Michał Heller lengyel katolikus pap, asztrofizikus, Templeton-díjas kozmológus.

A sajtóközlemény szerint arról is szót ejtenek majd, hogy a fiatalabb generációk nem túl sok bizalommal tekintenek a jövőbe. Amint a szervezők írják:

Együtt győzünk, vagy együtt szenvedünk vereséget. A legnagyobb felelősség, hogy jövőképet biztosítsunk az emberiségnek. Fontosak a betervezett NASA-küldetések: 2033-ban a Holdra, illetve 2043-ban a Marsra, de ennél sokkalta fontosabb, hogy vágyjunk az újrakezdésre.”

A „holnapról alkotott terv”, jegyzik meg, személyenként különbözik. A mesterkurzuson érintik a különböző elképzeléseket, valamint a gazdaság szerepét abban, hogy ezek megvalósulnak-e, vagy elsikkadnak.

Hangsúlyozzák:

a fejlődés, haladás nem felhívások útján gördül előre, sokkal inkább a párbeszéd, kapcsolatépítés, meghallgatás, a nyitott elme útján.

A szervezők szerint az „Álmodjunk!” felszólítással lehet összegezni a találkozó programját, kiemelve azt, hogy az emberiség jövőjével, a gazdasággal, a világ problémáival kapcsolatos álmokat csak cselekvés útján lehet megvalósítani.

Az előadóktól arra is várnak javaslatokat, hogyan lehet változást elérni saját magunkban, a közösségünkben és globális szinten.

David Gregosz a Konrad Adenauer Alapítványtól úgy fogalmazott, már napjainkban is érzékelhetőek a gazdaságra is ható változások; 290 szakmát említ, amelyekben új készségeket kell tanulniuk a munkavállalóknak, hogy a technikai fejlődéssel lépést tudjanak tartani. A munkanélküliséget súlyosbítja az is, hogy sok hagyományos szakmában is alkalmazkodni kellene a technikai fejlődéshez.

A rendezvényünknek az is a célja, hogy lehetőségeket mutassunk fel ott, ahol mostanáig csak problémákat láttunk

– mondja David Gregosz. – A digitális forradalom nagy változásokat hoz, amelynek részei a képzések és az ehhez hasonló találkozások. Ezekből rugalmasságot tanulhatunk, amelyre nagy szükségünk van az újrakezdéshez.”

Az egész október 21-i eseményt átfogja a vezetés témája, ez az egyik szempont, amely miatt a Vatikán is része a programnak. Az esemény honlapján utalnak az American Edelman Agency kutatására, amely úgy találta,

a világ 24 országában Ferenc pápát tartják a világ leghitelesebb vezetőjének.

A „MasterClass Leadership with the Pope” programmal – amelynek az októberi találkozó csupán az egyik eseménye – fiatal vezetők képzését és fejlődését kívánják támogatni.

További témák: Az idő jelentősége? Miért alkotunk? Az emberiség fejlődése? Materiális vagy spirituális folyamat? Vezetés, de milyen irányba?

A MasterClass eseményre szabadon és ingyenesen lehet regisztrálni; és lehet majd kérdezni is az előadóktól. A videókhoz való hozzáférés azok számára lehetséges, akik adománnyal is támogatják az eseményt.

