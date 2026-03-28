A zsoltárok mélységeiben – a Schola Monodica estje a győri bencéseknél – KÉPRIPORT

Az est során a jelenlévők a Zsoltárok könyvének és az emberi léleknek legmélyére nyerhettek imádságos betekintést a nagyhét küszöbén, Kelemen Áron OSB művészeti vezetésével.

Kelemen Áron atya, alapító művészeti vezető hangsúlyozta: az órómai ének több évszázados repertoárja nemcsak történeti értéket hordoz, hanem az ízlésváltozások nyomán kialakult sokféle stílust is magában foglalja.

A koncerten egy olyan irány jelent meg, amely a liturgikus éneken belül kivételes szabadságot enged az előadónak.

Ez a stílus – amelyet a művész a „facultas” elmélettel ír le – kötött formulákból építkezik, mégis lehetőséget adott arra, hogy az énekes a szöveg tartalmához igazítsa az előadásmódot.

A zene így nem csupán megszólaltatta, hanem értelmezte és érzelmileg is közvetítette a szöveget.

Bár ez a megközelítés nem volt annyira közvetlen, mint a 17. századi Seconda Pratica gyakorlata, mégis finoman és elmélyülten tárta fel a szöveg jelentésrétegeit.

A koncert a Nagyböjti zsoltármeditáció címet viselte, középpontjában a 38. zsoltár teljes megszólaltatásával.

Ez a ritkán hallható zsoltár a liturgiában rejtettebb módon van jelen, mégis az emberi lélek legmélyebb rétegeit érinti. Különlegessége, hogy nem kínál feloldást, így különösen illeszkedett a szenvedés hetének lelkiségéhez.

A műsorban elhangzott a 90. zsoltár egy részlete is, amely a nagyböjti időszak egyik kiemelt szövege, valamint egy tétel a 134. zsoltárból, amely már a húsvét felé mutat.

Ez utóbbi az ószövetségi hagyományt követve nemcsak latinul, a szent nyelven, hanem magyarul, a beszélt nyelvünkön is megszólalt.

Forrás: Győri Szent Mór Bencés Perjelség

Fotó: Halász Gábor

