Bakonybélben koncerttel és kiállítással készülnek a monostort alapító Szent István király ünnepére

A „messiás” szó jelentése „fölkent”. Király, pap, próféta, olyasvalaki, akit az ég kiválasztott, megjelölt, megbízott egy különleges feladattal, ami egy egész közösség sorsát fordítja pozitív irányba. Államalapító szent királyunk az első „felkent” királyunk, aki uralkodása során mindent megtett azért, hogy a magyarság életét és lelkületét áthassa az igazi fölkenttel, a messiással – a Jézus Krisztussal való találkozás.

Idén a szokásos ünnepi liturgia és az új kenyér megáldása mellett a bencések különleges élménnyel ajándékozzák meg mindazokat, akik augusztus 20-án a bakonybéli programsorozatot választják: világhírű zenészek tolmácsolásában hangzik fel teljes egészében (az előadás hossza így két és fél óra) a monostor templomában a zenetörténet legismertebb, s talán leggrandiózusabb oratóriuma, Händel Messiása, amely a titokkal, a fölkenttel, a kezdetekkel való találkozás nagyszerű lehetőségét kínálja bakonybélieknek és az oda látogatóknak egyaránt.

A művet a Kultháló projekt keretében heteken át tartó próbák, majd műhelymunkák eredményeként adják elő. Baán Izsák bakonybéli perjel az augusztus 20-i bakonybéli programsorozat kapcsán elmondta, hogy az a bencés közösséghez kötődő muzsikusokat kapcsolja össze: az előadók a Budapest Bach Consort, a Müncheni Bach Kamarakórus és az Orlando Énekegyüttes Szokos Augustin, Felix Mayer és Vikman Pál művészeti vezetésével, a produkcióhoz pedig kiváló szólisták – Nagy Anna Sára, Balogh Eszter, Megyesi Zoltán és Najbauer Lóránt – csatlakoztak.

A kórusok és a zenekar egyaránt a korszak kiváló ismerői, előadói. A Müncheni Bach Kamarakórust az 1954-ben Karl Richter által alapított Müncheni Bach Kórus tagjai alkotják, mely Párizstól Moszkván át Tokióig és New Yorkig számos turnén tett szert világhírre. Kamarakórusuk évről évre visszatér a Balaton-felvidékre, hogy magyar énekes barátaikkal közös produkciókat hozzanak létre. Állandó alkotótársuk a Vikman Pál vezette Orlando Énekegyüttes, amely 2000 óta meghatározó szereplője Veszprém kóruséletének, az általuk alapított Veszprémi Régizenei Napoknak kezdetektől résztvevője, 2019-től főszervezője is. A produkció művészeti vezetője Szokos Augustin, aki 17 évesen alapította a Budapest Bach Consortot, az együttes repertoárjának fókuszában ugyancsak a 17–18. századi barokk zene áll. 2010 ősze fontos fordulópont volt, ugyanis a modern hangszerek helyett azóta korhű kópiahangszereken szólaltatják meg a műveket. A karmester, Felix Mayer sem ismeretlen a magyar közönség előtt, évek óta koordinálja a Müncheni Bach Kamarakórus Balaton-felvidéki fellépéseit.

A program érdekessége, hogy a Balaton-felvidéken élők is kapcsolódhatnak a produkcióhoz: a próbák helyszíneként a festői Vászoly szolgált, ahol az érdeklődőket nyilvános főpróbára is várják 19-én, míg Veszprémben és Bakonybélben Vikman Pál, illetve Szokos Augustin bevezető előadása avat be a grandiózus mű titkaiba.

A Messiás című oratórium Händel főműve. 1742-ben mutatták be Dublinban egy árvaház javára, és Händel életében kizárólag jótékonysági céllal adták elő. Händel 1741 augusztusától foglalkozott a téma megzenésítésével, és mindössze huszonnégy nap alatt készült el az oratóriummal. Szövegét – mely Jézus történetét beszéli el – Charles Jennens angol költő állította össze. Az első rész a Krisztus előtti időkről és a Megváltó születéséről; a második a szenvedéstörténetről szól; a harmadik rész pedig a megváltásról. Az áriák egy része visszafogottan operaszerű, de az oratórium meghatározó karakterét a kórusszámok adják.

A zenei események a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Kultháló programja keretében valósulnak meg. A koncert és kiállítás rendezője a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány, támogatója a Szent Mauríciusz Monostor és a Petőfi Kulturális Ügynökség.

A kivételes zenei élményt kísérőrendezvényként kiállítás egészíti ki, hiszen 2023 nemcsak a monostor újraalapításának 25. jubileuma, hanem Szent Gellért bakonybéli remetesége kezdetének 1000. évfordulójának ünnepe is. Szent Gellért alakjának és szellemiségének megidézésére a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Szent Mauríciusz Monostor közös pályázatot írt ki képzőművészek számára. A Békét teremtő magány tematikára érkezett legjobb művek reprodukcióit a parkban állítják ki, a szabadtéri tárlat a 20-i megnyitó után október végéig várja a látogatókat.

A programokon való részvétel ingyenes, részletek és időpontok a monostor honlapján, valamint hivatalos Facebook-oldalán találhatók.

Forrás és fotó: Szent Mauríciusz Monostor



