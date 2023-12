A szaléziak által segített gyerekek karácsonyi kívánsága: legyen béke!

Azok a gyerekek, akik az erőszak, a bizonytalanság és az oktatási lehetőségek hiánya miatt nem élvezhetik gyermekkorukat, karácsonyi leveleikben egyetlen kívánságot fogalmaznak meg: „Legyen béke!”

A Misiones Salesianas, a madridi Szalézi Missziós Iroda áttekintést nyújt azokról a területekről, ahol a legsúlyosabb a helyzet, Ukrajnától a Kongói Demokratikus Köztársaságig.

Az ukrajnai invázió és bombázás folytatódik, Afrikában az újabb konfliktusok miatt emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonukat, a klímaváltozás következményei egyre több embert érintenek világszerte. Mindez szegénységhez, élelmiszer-ellátási bizonytalansághoz, gyermekmunkához, iskolai hiányzásokhoz, korai házassághoz és a gyermekek kényszertoborzásához vezet.

Emberek milliói élik meg ismét az erőszak eszkalációját a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő Kivu régióban. A konfliktus kiéleződött, és sok embernek el kellett hagynia otthonát, hogy mentse az életét. A régióban több mint 5 millió belső menekült él, a szalézi misszionáriusok csak Gomában 28 ezer embert látnak vendégül, akik az erőszak elől menekültek, és spontán módon telepedtek le a szalézi Don Bosco Ngangi Központ területén. Christine kiskorú, a központ területén él. „Békét akarok kérni hazámnak, hogy a hozzám hasonló gyerekek visszatérhessenek az iskolába, a családunk dolgozhasson, és biztonságos, békés helyen élhessünk. Szeretnék könyveket, füzeteket, ceruzákat, mert ha felnövök, író akarok lenni” – mondta.

Szíriában is súlyos a helyzet. Tíz hónap telt el az ország északi részén pusztító földrengések óta, és tizenhárom év a háború kezdete óta. Emberek ezrei maradtak hajlék nélkül, és a szükségletek egyre nőnek. A Szíriában működő nemzetközi szervezetek szerint több mint 15 millió embernek van szüksége humanitárius segítségre a túléléshez. A szaléziak továbbra is dolgoznak Szíriában és együtt vannak a lakossággal, különösen a gyerekekkel és a fiatalokkal. Ahmed 10 éves és Aleppóban él. „Néhány hónappal ezelőtt a földrengés tönkretette a házunkat. Minden remegett és minden leesett körülöttünk. A családomnak és nekem az éjszaka kellős közepén kellett menekülnünk, azóta ideiglenes szálláson vagyunk – írja karácsonyi levelében. – A legjobb barátom, Hassan nem volt olyan szerencsés, mint én. Most a mennyországban van, és tudom, hogy vigyáz rám. Hiányzik a közös focizás, a nevetése, és az, hogy elmondjam neki a titkaimat. Nem akarok sem játékot, sem új labdát idén karácsonyra. Valami mást szeretnék kérni. Azt akarom, hogy a földrengést elszenvedett összes embernek újra otthona legyen. Azt akarom, hogy minden hozzám hasonló gyereknek biztonságos helye legyen a családjával, és hogy visszatérhessünk az iskolába és boldogan játszhassunk. Azt is szeretném, ha több béke lenne a világban, hogy ne legyenek többé földrengések vagy háborúk, amelyek szenvedést okoznak nekünk.”

Ukrajnában még mindig a szirénák és a bombák jelentik a valóságot. Úgy tűnik, nincs közel a háború vége, és jelenleg 3 millióval több ember szorul humanitárius segítségre, mint az év elején: összesen 17,6 millió ember. Közel 6 millió ember él menekültként más országokban. A szaléziak továbbra is több száz gyermek oktatását támogatják, és humanitárius segítséget nyújtanak Ukrajnában. Nicolai ezeket a mondatokat írja iskolája óvóhelyéről: „Ukrajnában élek, és sok minden történt a háború kezdete óta. A családommal Dnyipro közelében laktam. Ma már nincs házam, vagyis nem tudom, hogy létezik-e még. Anyámmal és a testvéreimmel Mariapolisban élek, hála a szaléziaknak. Apám a fronton van, ez lesz a második karácsony, amit háborúban töltünk és kezdem megszokni a szirénák hangját. Nem akarok idén új játékokat. Sokkal fontosabb, amit kérek... Csak azt kérem, hogy vége legyen a háborúnak Ukrajnában. Békét akarok. Ha véget ér a háború, mehetünk haza és együtt lehetünk apámmal. A szirénák abbamaradnak, és az emberek olyan életet élhetnek majd, mint amilyen korábban volt.”

Emberek milliói szenvednek tehát a háborúk és az erőszak következtében Ukrajnában, Palesztinában, Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szíriában, Nigerben, Kolumbiában... Több mint 100 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására vagy menekült más országokba. Több mint 250 millió gyermek nem fér hozzá az oktatáshoz, és további milliók nem részesülhetnek egészségügyi ellátásban. Ezek a számok minden nap elgondolkodtatnak, de különösen karácsonykor.

„Minden eddiginél közelebb kell éreznünk magunkat mindazokhoz, akik szenvednek, és a találkozás és a megbékélés szellemében kell élnünk – írja közleményében a Misiones Salesianas. – Világszerte emberek millióinak van szükségük nagylelkűségünkre, hogy reményt merítsenek és elérjék a régóta várt békét.”

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír