Elindult a Billings-módszer oktatóinak képzése Budapesten

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója az első képzési alkalom elején mondott beszédében kiemelte: „Büszkeség számunkra, hogy a FEMM Health és most már a Billings-módszer képzése is nálunk zajlik, és hogy a cikluskövetés platformjának köszönhetően a különböző cikluskövetési módszerek oktatói egy csapatként tudnak fellépni. Nagy sikernek tartjuk azt is, hogy elindult a Rekonstruktív Reproduktív Medicina Centrum a SOTE falai között, ahol a kiképzett oktatók és orvosok közös munkájának hála egyre több fiatal kaphat gyors és értő segítséget.”

A főigazgató kiemelte, hogy a több mint hetven éve fennálló Katolikus Szeretetszolgálatnak az Egyház társadalmi tanításának hiteles képviseletén túl „célja az is, hogy az Egyház tanításával összeegyeztethető cikluskövetési módszereket ismerőket (...) egy közösségbe gyűjtse, egyházmegyei szintű kisebb közösségek létrehozásával, lehetőséget teremtve a szakmai tapasztalatcserére, és mind több fiatal elérésére, az orvosok és az oktatók közti egyre szorosabb együttműködésre.”

Az önmegfigyelésen alapuló Billings-módszer oktatóképzésén védőnők, szülésznők, dietetikusok, dúlák, gyógytornászok és más, női egészséggel, egészségvédelemmel foglakozó szakemberek kezdték el az elméleti képzést, amit oktatási gyakorlat követ majd.

Forrás: Billings Method Hungary Facebook-oldala; Katolikus Szeretetszolgálat



Fotó: Billings Method Hungary Facebook-oldala

