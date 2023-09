Emlékezés Fehér Anna nővérre: domborművet avattak és a róla elnevezett díjat adták át Budapesten

Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész mészkőből készített domborműve a Szent Anna-templom barokk kori vakablakában kapott helyet. Anna nővért egyik kis védencével ábrázolja, ahogyan élete során is gyakran lehetett őt látni.

Az alkotás megáldása és felavatása után Süllei László a templomban misét mutatott be Anna nővér emlékére, majd Békeffy Magdolna, a Fehér Anna Nővér Látássérülteket Támogató Alapítvány elnöke, valamint a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) nevében Gereben Ferencné tiszteletbeli elnök átadták a Fehér Annáról elnevezett idei gyógypedagógiai elismeréseket. (A két éve elhunyt nővér tiszteletére alapított díj egyre népszerűbb a gyógypedagógiában, idén az egyes kategóriákban – junior, asszisztens, életmű és különdíj – összesen 46 jelölés érkezett, nemcsak fővárosi, de több vidéki gyógypedagógiai intézményből is.) Valamennyi jelöltet emléklappal, egy Anna nővérrel készült interjúkötettel és egy szál fehér rózsával köszöntötték, elismerve áldozatos munkájukat, amelynek valódi nyertesei a fogyatékkal élő gyermekek.

Az esemény a szerzetesnővér születésének 76. és az általa alapított Szent Anna Otthon (a Vakok Batthyány-Strattmann László Otthonának elődje) megalakulásának 41. évfordulójához kapcsolódott.

Furka Krisztina gyógypedagógus, az ünnepi alkalom szervezője és háziasszonya bejelentette, hogy 2023-tól az elismerések sora az „Anna nővér gyermekeiért” díjjal bővül, új kezdeményezésként pedig tavasszal zarándoklatot is hirdetnek az otthon egykori és jelenlegi dolgozói számára.

(Az idei év díjazottjainak névsora ITT olvasható. A jövő évi gyógypedagógiai díj kiírása 2024 februárjában várható, átadási ünnepségére pedig immár hagyományosan szeptember 14-én, Anna nővér születésnapján kerül majd sor.)

Az emlékmisét és a díjátadót ünnepség követte, amelyre Anna nővér intézetének egykori és mai növendékei zenés műsorral készültek.

*

Fehér Anna a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek egyházmegyei jogú szerzetesközösség tagja, magyarországi vezetője volt. A rendet, amely a ferences család tagja, 1626-ban Aachenben alapította Apollonia Radermecher; hazánkban 1785 óta vannak jelen. Az Erzsébet-nővérek küldetése a betegápolás, idősgondozás.

Anna nővér maga is látássérült volt. Erős katolikus hitét családjából hozta, gyógypedagógusnak készült, és közben közeli kapcsolatba került a betiltott, de titokban közösséget szervező angolkisasszonyokkal. Emiatt a kommunista rendszer hatóságai meghurcolták, kitiltották a főiskoláról. Ő azonban nem adta föl, 1979-ben sikerült gyógypedagógusi diplomát szereznie, 1982-ben a Katolikus Szeretetszolgálat segítségével pedig megalapította a halmozottan fogyatékos látássérült gyerekek számára a Szent Anna Otthont a felsővízivárosi plébánia épületében (amely akkor a tanácsi Ingatlankezelő Vállalat kezelése alatt állt).

Munkájuk egyik elismerése volt, hogy 1986-ban Kalkuttai Szent Teréz anya is meglátogatta őket. Vezetése alatt az intézet később a Sváb-hegyre költözött, kibővült, és ma már a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvodája és Általános Iskolája néven működik. (Az intézményt magyarországi látogatása során Ferenc pápa is felkereste, erről ITT számoltunk be.)

Az is megadatott neki, hogy szerzetesnővér legyen: mint a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápolő Nővérek rendjének tagja hunyt el 2021-ben.

Forrás: Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia; Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

Fotó: Horogszegi-Lenhardt Erika

Magyar Kurír