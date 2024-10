Ez az út Rómába vezet: zarándoklat a Via Francigena déli szakaszán

Közeledik a 2025-ös szentév, és a Via Francigena is felkészül rá. Az Európa Tanács „kulturális útvonala” Canterburyben kezdődik, azonban nem ér véget Rómában: még 900 kilométeren át halad dél felé, végső pontja a pugliai Santa Maria di Leuca. A Vatican News újságírója egy nemzetközi csapattal járta be két szakaszát Bari és Polignano a Mare között.

A zarándokút 8. század óta használt neve onnan ered, hogy miután Nagy Károly I. Hadrianus pápa felhívására Itáliába érkezett, és Észak-Itáliát a Frank Királysághoz csatolta (774), az útvonalat Via Francigena (’az út, amely Franciaországból indul’) vagy Via Romea Francigena (’Rómába vezető út, amely Franciaországból indul’) néven emlegették.

„Természetesen Róma a Via Francigena fő célpontja, desztinációja a Sigeric-féle útvonal szerint. Rómát, Santiago de Compostelát és Jeruzsálemet a középkortól kezdve úgy tartották számon, mint a zarándoklatok legfontosabb célpontjait. Így Rómából nyílik egy magától értetődő folytatás Jeruzsálem irányába, összekötve azt a szent várossal” – fejtette ki Luca Bruschi, a Via Francigena európai szervezetének (European Association of Vie Francigene, AEVF) igazgatója.

Sigeric Canterbury érseke volt a 10. században, aki a Via Francigenán zarándokolt Rómába átvenni a palliumot. Az útjáról fennmaradt beszámoló fontos forrása a Rómával foglalkozó történészeknek.

Idén szeptemberben az AEVF a pugliai régióval és az Európai Unió HIKE projektjével együttműködésben arra bátorít mindenkit, hogy induljon útnak, és fedezze fel ennek a neves útnak a déli szakaszait is. Így került a Vatican News újságírója is Bari közelébe, gyalogolt hátizsákkal, bakancsban, a tenger mentén, mezőkön át, vagy olajfák, fügefák, szőlőskertek között.

Egyik útitársa, Eleni Garitou Görögországból érkezett; szokott túrázni, de ilyesfajta zarándoklaton még sohasem vett részt, ő tündérmeséhez hasonlította az utat.

Az orosz származású Elena Dubinina az AEVF európai projektmenedzsere, ő már sok részét bejárta a Via Francigenának és sok más zarándokútnak: „Számomra ez egy nagyon mély belső tapasztalat, mert miközben gyalogol az ember, rengeteget tanul. Látja a természetet, a kulturális emlékeket, sok-sok helyivel és zarándokkal találkozik. Ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy reflektáljon, befelé forduljon, önmaga új vonásait fedezze fel; új elképzelések, új szempontok merülhetnek fel, ami mind nagyon fontos számomra.”

Annarita Leccéből jött; 64 éves zarándokként bizonyítja, hogy nincs korhatár a Via Francigenán. Annyira beleszeretett ebbe a világba, hogy önkéntesként fogadta ezen a nyáron a zarándokokat a történelmi út egy toszkániai pontján, Badia Pozzeveriben.

Különleges vendégeik között volt az a két jóképű svájci gárdista, akik éppen befejezték szolgálatukat a Vatikánban, és a tradíciónak megfelelően gyalog tértek vissza Svájcba. Egyikük zarándokútlevelében Ferenc pápa maga írta alá az első pecsétet.

Azok, akik már részt vettek hasonló zarándoklaton, tudják, mi az a pecsét és a zarándokútlevél, a többieknek az AEVF vezetője elmagyarázza: „Kicsit olyan, mint egy pontgyűjtő kártya. A zarándok minden szakaszon kap pecsétet, ezeket jó gyűjteni, minden szakasz elején és végén. Némelyik szálláson így olcsóbban tud aludni is.” Nem mindig találja meg az ember a hivatalos pecsétet, ilyenkor előfordul, hogy útközben valamelyik vendéglőben kérnek pecsétet a zarándokok.

A szentévben Róma lesz a zarándokok legnépszerűbb célpontja, de akik továbbmennek délre, a Francigena del Sud útra, azok sem fognak csalódni. Maga a szentév a Francigenára is ráirányítja a figyelmet – mondta Luca Bruschi, aki örülne, ha lenne legalább ötvenezer olyan római zarándok, aki gyalog érkezne.

Szép lenne egy, két vagy három hónapon át gyalogolni, és lassan, gyalogosan megérkezni Rómába

– vetette fel. – A szentév idején ennek egészen különleges szimbolikus, kulturális és fizikai értéke lenne.”

Bariban a székesegyház plébániai irodájában lehet elkérni a hivatalos pecsétet, amely a Piazza Odegitria 30. alatt található, vagy ugyanott az Artwork jegyirodában, vagy a Szent Miklós-bazilika recepciós pultjánál. Nincsenek külön a zarándokoknak szóló szentmisék, de részt vehetünk bármelyik rendes szentmisén, melyek időpontja az egyházmegye honlapján található.

