Ezrek imádkoztak a Kárpát-medencében az élet védelméért és a békéért Gyümölcsoltó Boldogasszonykor

Március 25-én, szerdán reggel 8 órától este 6 óráig megszakítás nélkül folyt az imádság. A résztvevők vállalták, hogy egy-egy órában száz Üdvözlégyet imádkoznak el egyénileg vagy közösségben, otthon, templomban vagy akár közterületen. Az imaórák megszakítás nélküli lelki kapcsolattá váltak, amelyek összekötötték az egymástól távol élőket.

Az imalánc egy régi magyar népi hagyományt is felidézett, hiszen Gyümölcsoltó Boldogasszony napján már a középkorban is a Szűzanya közbenjárását kérve imádkoztak a hívek hazánkban.

A visszajelzések alapján az idei imalánc széles körű összefogást eredményezett. A KÉSZ helyi csoportjai mellett számos plébániai közösség, civil szervezet és család is bekapcsolódott; sokan egyénileg is vállalták az imádságot. Jelentős volt a határon túli részvétel: Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból, sőt Nyugat-Európából – például Németországból és Angliából – is jelentkeztek csatlakozók. Az imádkozók között voltak diákcsoportok, házaspárok, idősek, családok és lelkiségi közösségek egyaránt. Több helyen – így például Budapesten, a Szent István Kórház előtt és Vácon – a „40 Nap az Életért” imaszolgálat résztvevői közterületen kapcsolódtak be, tanúságot téve az élet melletti kiállásról.

A KÉSZ elnöksége az imalánchoz kapcsolódó közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az élet védelme és a béke melletti kiállás nem választható el egymástól. „Az ember nem eszköz, hanem Isten képmása” – hangsúlyozzák, rámutatva arra, hogy a megfogant élet tisztelete és a háborúk áldozatai iránti együttérzés ugyanabból a keresztény meggyőződésből fakad.

Mindez különös hangsúlyt kap Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, amikor a megtestesülés titkát ünnepeljük: Mária igent mondott az életre. Ez az igen ma is irányt mutat – arra hív, hogy a békét ne csupán politikai fogalomként, hanem a szív mélyéből fakadó valóságként keressük.

Kecelen, a Vasút utcai Mária-képnél

a KÉSZ helyi csoportja együtt imádkozott az élet védelméért és a békéért

Az idei imalánc egyik legfontosabb tapasztalata éppen az volt, hogy az imádság valóban közösséget teremt. A résztvevők nem elszigetelten, hanem egymást erősítve, egy nagy lelki hálózat részeként kapcsolódtak be.

Sokak számára külön megerősítést jelentett annak tudata, hogy ugyanabban az órában mások is velük együtt imádkoznak – akár több száz kilométer távolságban.

A szervezők hálával tekintenek vissza erre a napra, és bíznak abban, hogy a közös imádság nem marad gyümölcs nélkül. Az imalánc nem csupán egy egyszeri alkalom volt, hanem hitvallás is: az élet védelme és a békéért való kiállás minden keresztény közös felelőssége. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe idén az élet melletti tanúságtétel és a békéért mondott igen napjává vált.

Forrás és fotó: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

