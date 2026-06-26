Krisztus, a gyógyító – Idén is megszervezték a keresztény orvosok találkozóját Szatmárnémetiben

A szatmári püspökség kórházpasztorációs irodája 2014 óta felelős a keresztény orvosok találkozójának megszervezéséért, amely a lelki töltekezés mellett lehetőséget kínál egy másfajta közegben való találkozásra is.

A június 20-án tartott idei találkozó elején Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket.

Az orvosi hivatás csak Istenben bízva, vele együtt gyakorolható hitelesen és teljesen – hangsúlyozta a főpásztor, majd közös imára hívta a résztvevőket.

Majd Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, valamint Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere mondott köszöntőt. Mindketten az orvosi hivatás fontosságát méltatták, kiemelve az egészségügyi dolgozók áldozatos szolgálatát, valamint a keresztény értékek közösségformáló szerepét.

Leiher Leonora szakorvos bevezető gondolatai után levetítették az általa készített, Lükő Béla személyéről és munkásságáról szóló dokumentumfilmet, mely személyes visszaemlékezéseken és történeti forrásokon keresztül mutatta be az 1883–1936 között élt sebészorvos, a szatmári városi kórház alapítója emberi nagyságát.

Ehhez kapcsolódóan Láng László háziorvos tartott előadást, Orvosaink Dr. Lükő Béla nyomdokain a 20. században Szatmárnémetiben címmel. Külön figyelmet szentelt Lükő Béla örökségének – halálának 90. évfordulója alkalmából. A szegények orvosaként ismert Lükő Béla szakmai tudása, önzetlen szolgálata és humanizmusa ma is példaként áll az orvostársadalom előtt – emelte ki az előadó. Bemutatta azokat az orvosokat is, akik munkásságukkal és emberségükkel maradandó nyomot hagytak a város lakóinak életében.

Gáspár Annamária egyházmegyei kórházpasztorációs referens emlékeztetett: a keresztény orvosok találkozója 2014 óta fontos lelki és közösségi alkalom. A rendezvény célja a hivatás mélyebb megélése, a keresztény felelősségvállalás erősítése, valamint a szakmai és emberi kapcsolatok elmélyítése. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy tovább erősödjenek azok a kapcsolódási pontok, amelyek évtizedek óta összekötik az orvosokat, az egészségügyi dolgozókat, valamint az egyházmegyei kórházpasztoráció és szeretetszolgálat munkatársait.

A kórházpasztorációs referens köszönetet mondott mindazoknak, akik odafigyelésükkel, támogatásukkal hozzájárulnak a betegek testi-lelki gyógyulásához.

A szatmári egyházmegye aktuális lelkipásztori programját Seffer Dániel Antal szatmári főesperes ismertette, Az ígéret éve az egyházmegyénkben címmel.

Isten ígéretei ma is élő valóságot jelentenek az Egyház és a hívő ember számára – mutatott rá. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy hivatásuk gyakorlása során ezekből az ígéretekből merítsenek erőt.

A találkozó fő előadója a szatmári születésű Balog Márta nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja, posztulátor, főiskolai tanár és az Amerika-Ázsia-Óceánia provinciák provinciálisa volt. Krisztus, a gyógyító című előadásában rámutatott, hogy Jézus földi működésének két meghatározó pillére a tanítás és a gyógyítás volt, amely mindig az egész embert tartotta szem előtt.

Az egészségügyi szolgálat akkor teljesedik ki, amikor a testi gyógyítás mellett a lelki és spirituális dimenzió is figyelmet kap – hangsúlyozta a szerzetesnővér. Beszélt Jézus szombati gyógyításairól, amelyek középpontjában mindig a beteg ember méltóságának helyreállítása állt; kitért a szenvedés, a remény és a hit kapcsolatára, valamint arra, hogy

a betegágy melletti szolgálat különleges lehetőség Krisztus irgalmas szeretetének közvetítésére.

Kiemelte:

a keresztény orvos tanúságtevő, aki jelenlétével, figyelmével és emberségével Krisztus közelségét, arcát hordozza.

Márta nővér előadását személyes tapasztalatai és a misszióban megélt történetei tették hitelessé. Példákon keresztül mutatta be, miként válik a gyógyító jelenlét Krisztus szeretetének kézzelfogható jelévé, és hogyan tanulható meg a szeretet rendje szerinti szolgálat a hétköznapokban.

Az előadást követően a résztvevők plénumbeszélgetésen osztották meg gondolataikat, kérdéseiket és tapasztalataikat.

A találkozó közös imával és püspöki áldással zárult.

A program végén állófogadást tartottak, amely lehetőséget adott a személyes beszélgetésekre, valamint a szakmai és közösségi kapcsolatok további erősítésére.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír