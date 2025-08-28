Leó pápa: Az evangelizáció ma is feladatunk – 400 éve érkezett az első litván misszionárius Indiába

Az első litván misszionárius, a 29 éves Andrius Rudamina jezsuita szerzetes, pap hazájából, Litvániából elindulva kilencezer kilométert tett meg, hogy tizenegy portugál rendtársával együtt Indiába érkezzen. 1625. augusztus 22-én érkeztek Goa kikötőjébe. Ez volt az első alkalom, hogy egy jezsuita misszionárius a balti országból a hatalmas indiai szubkontinensre lépett.

Andrius Rudamina SJ csak néhány hónapot töltött Goában, de a szegények és a betegek iránti gondoskodására 400 évvel az esemény után is nagy tisztelettel emlékezik a helyi közösség.

Az évfordulót a goai érsekség főszékesegyházában ünnepelték.

A helyi egyház hívei mozdítsák elő az ökumenikus és vallások közötti párbeszédet

XIV. Leó pápa táviratában szívélyes üdvözletét és jókívánságait küldi mindazoknak, akik Ó-Goa székesegyházában gyűltek össze, hogy megemlékezzenek az első litván jezsuita misszionárius, Andrius Rudamina Indiába érkezésének 400. évfordulójáról – olvasható a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban.

Csatlakozva hozzájuk, hogy hálát adjanak a mindenható Istennek e misszionárius pap tanúságtételéért, akinek rendíthetetlen katolikus hite ma is érzékelhető Litvániában, a Szentatya azért imádkozik, hogy a litván jezsuita szerzetes, pap nagylelkűségének és bátorságának ünneplése, amelyet az evangélium üdvözítő üzenetének minden néphez való eljuttatásában tanúsított, sokakat bátorítson napjainkban arra, hogy ugyanilyen türelemmel és éleslátással válaszoljanak az evangelizáció feladatára.

A Szentatya reményét fejezte ki, hogy Rudamina atya missziós buzgóságára és a párbeszéd, valamint a kulturális integráció rendkívüli örökségére építve e helyi egyház keresztényei bátorítást éreznek – különösen ebben a reményre összpontosító jubileumi évben –, hogy előmozdítsák mind az ökumenikus, mind a vallások közötti párbeszédet, amely a testvéri összhang, a kiengesztelődés és az egyetértés modelljeként szolgálhat a társadalom számára. A Szentatya ezekkel a gondolatokkal küldi apostoli áldását a jelenlévőkre, amelyet kiterjeszt családjaikra a mi Urunkban, Jézus Krisztusban megvalósuló öröm és béke zálogaként.

Az európai misszionáriusok már a 16. század elején megjelentek Indiában a portugál gyarmatosítás nyomán. Az egyik leghíresebb és legkorábbi jezsuita misszionárius Xavéri Szent Ferenc volt, aki 1542-ben érkezett Goába, több mint 80 évvel Rudamina előtt. Andrius Rudamina SJ érkezése Indiába a litván missziós tevékenység fontos mérföldköve volt.

