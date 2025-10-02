Leó pápa Gázáról: Trump béketerve reális, reméljük, a Hamász elfogadja

Beszélt arról, hogy a gázai béketervet jóvá kell hagyni, a segélyt szállító flottillának kerülnie kell az erőszakot, szó esett az USA háborúra való felkészüléséről, valamint a Szentszék pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos perről. A Cupich bíboros körüli vitával kapcsolatban az abortusz kérdéséről is beszélt a Szentatya, erről korábban már külön hírt adtunk.

A pápa e héten ismét válaszolt a Villa Barberini kapui előtt rá váró újságírók kérdéseire, ahogyan azt már majdnem egy hónapja minden kedd este teszi.

Trump elnök béketervéről

„Reméljük, hogy elfogadják; eddig reális javaslatnak tűnik” – mondta XIV. Leó a Fehér Házban bemutatott, Donald Trump amerikai elnök által javasolt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök által is jóváhagyott húszpontos gázai béketervről. A tűzszünet és a túszok szabadon bocsátása fontos. „Vannak benne nagyon érdekes elemek” – tette hozzá, majd hangsúlyozta: „Reméljük, hogy a Hamász a meghatározott időn belül elfogadja.”

A megfenyegetett segélyflottilláról

A Gázához közeledő, humanitárius segélyt szállító flottilla helyzetével kapcsolatban, ami miatt feszült helyzet alakult ki, a pápa kiemelte, hogy mennyire nehéz a helyzet, mert „egyértelmű a vágy, hogy reagáljanak egy valódi humanitárius vészhelyzetre”. A pápa reménye az, hogy „nem lesz erőszak, és az embereket tiszteletben fogják tartani”.

Az amerikai háborús készülődésről

Ezt követően felmerült a Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter által összehívott találkozó kérdése, amelyen nyolcszáz tábornok vett részt, és felmerült a nukleáris fegyverek bevetésére való felkészülés. „Ez a beszédmód aggasztó” – jegyezte meg a pápa –, mert jól mutatja, hogyan fokozódik a feszültség. Trump amerikai elnök azon döntésével kapcsolatban, hogy a minisztérium nevét „védelmiről hadügyire” változtatja, XIV. Leó megállapította: „Reméljük, hogy ez csak retorika.” Ez minden bizonnyal egy olyan kormányzási stílust jelöl, amely „erőt alkalmaz a nyomásgyakorláshoz. Reméljük, hogy működik, és hogy nem lesz háború; a békéért kell munkálkodnunk”.

A vatikáni pénzügyi perről

A Szentszék pénzeszközeinek kezelését illető, folyamatban lévő vatikáni perrel kapcsolatos kérdésre a pápa nem adott részletes választ, de hangsúlyozta, hogy „a pernek folytatódnia kell”, és hogy nincs szándékában beavatkozni abba, a bírákra és a védőügyvédekre bízza a következtetés levonását.

Az abortuszpárti amerikai szenátor kitüntetéséről

A Szentatyát kapcsolatban is kérdezték, mi a véleménye arról, hogy Blaise Cupich bíboros, Chicago érseke kitüntetésben részesítené Dick Durbin demokrata szenátort a migránsok érdekében végzett munkájáért, jóllehet a politikus nyilvánosan támogatja az abortuszt. A pápa részletes válasza korábbi cikkünkben olvasható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír