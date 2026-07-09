Leó pápa kétszáz római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban

Az „Ebéd a pápával” elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato si’ ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával.

Az esemény a 2025 augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az Albanói Egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato si’ oktatási központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte.

Misszió

Fabio Baggio bíboros, a Laudato si’ ökocentrum főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato si’ központot azért hozták létre, hogy bebizonyítsák: „a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés”.

A kezdeményezést Leó pápa a társadalmi perifériákon élők felé tett kezdeményezéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az Egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság „meghallgatást, közelséget és reményt” igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Martín érsek, a Szeretetszolgálat Dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a Szentatya rávilágít arra, hogy a valódi szeretet a „közelség, a találkozás és a megosztás” által fejeződik ki.

Amikor az Egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén.”

Középpontban a periférián élők

Baldassare Reina bíboros, a Római Egyházmegye általános helynöke elmondta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a Caritas és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás így a középpontba állítja azokat az embereket, akik túl gyakran a perifériára szorulnak – hangsúlyozta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét.

Az ebéd széles körű összefogás eredménye

A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato si’ ökológia központ küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül.

Az esemény megvalósítása számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek Róma-szerte segítik a kiszolgáltatott embereket, továbbá helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra.

A Borgo Laudato si’ Ferenc pápa teremtésvédelmi hagyatéka

A Borgo Laudato si’ projekt jegyében alakították ki a pápai rezidencia kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, amely nyitva áll minden látogató előtt. A „borgo” szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak a pápák Castel Gandolfó-i nyári rezidenciája kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato si’ enciklika elveinek alkalmazhatóságára.

Az ökológiai központ hármas célkitűzése: az átfogó ökológia oktatása, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság.

A Borgo Laudato si’ ökocentrum 55 hektárnyi területen fekszik, amelyhez 35 hektáros gyönyörű kert, 20 hektáros mezőgazdasági terület, valamint gazdasági épületek, üvegházak és kiszolgáló épületek tartoznak. A központ feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan új módszerek és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír