Magyarország szentszéki nagykövete is felszólalt a Szíriáról szóló vatikáni konferencián

A Ferenc pápa támogatásával született Nyitott kórházak projekt 2017 óta több mint 80 ezer ingyenes kezelést biztosított a háború sújtotta szíriaiaknak. A tanácskozáson felidézték a kezdeményezés történetét és kiértékelték hatását tanúságtételekkel, valamint felvázolták a következő lépéseket.

A konferencia sajtótájékoztatóval kezdődött Mario Zenari bíboros, damaszkuszi apostoli nuncius vezetésével. Ezt követően a tanácskozást Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa és Alessandra Smerilli nővér, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdítása Dikasztériumának titkára nyitotta meg beszédével.

Felszólalt többek között Marina Sereni olasz külügyminiszter-helyettes, Leonardo Di Mauro atya, az olasz püspöki konferencia karitatív tevékenységét koordináló hivatal igazgatója és Sandro Veronesi, a Calzedonia üzletcsoport elnöke.

Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete beszéde elején ismertette a Hungary Helps Program létrejöttének történetét. A Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozó iroda, amely 2017 óta a szenvedő keresztények humanitárius segítségnyújtásával foglalkozik.

„Azonnal megértettem, hogy ez fontos jel lesz nemcsak azoknak a keresztényeknek, akiket támogat, hanem Magyarországnak, és prófétai módon a világ számára is” – idézte fel Magyarország szentszéki nagykövete személyes emlékeit a kezdetekről. „Bár sok más nehézségben levő kisebbség kap segítséget és médiamegjelenést, a keresztényekről szinte hallgat a sajtó. Ma a hitük miatt üldözést szenvedő 10 ember közül 8 keresztény.”

Amióta 2017-ben elindult a Hungary Helps Program, Magyarország összesen 256 humanitárius és rehabilitációs projektet, valamint egy ösztöndíj-programot támogatott a világ 54 országában, összesen 88 millió euró költségvetéssel. A program több mint 500 ezer embernek segített azáltal, hogy biztosítja a szülőföldjükön maradáshoz szükséges alapvető feltételeket, lehetővé téve, hogy sokan visszatérjenek vagy otthon maradjanak a származási országukban. Az Államtitkárság koordinálja a fiatal keresztények tanulmányi ösztöndíjait és a Hungary Helps önkéntes programot, továbbá érzékenyítő tevékenységet folytat nemzeti és nemzetközi fórumokon az üldözött keresztény közösségek helyzete iránt. Az ösztöndíjprogram teljes költségvetése a 2017/2018 tanév első fele és a 2021/2022 tanév első fele között 8 millió euró volt.

A Hungary Helps Program a kezdetektől fogva nemcsak üldöztetés, hanem háborúk és természeti katasztrófák esetén is humanitárius segítséget biztosít, például Olaszországban, ahol a magyar kormány segített a Marche tartományban található Tolentinóban a földrengés miatt megsérült templom helyreállításában. Olyan projektek is elindultak, amelyek más valláshoz tartozó, nehézségbe került embereket is segítettek.

Beszédében Habsburg-Lotharingiai Eduárd szólt a magyar közreműködésről a Nyitott kórházak programban. 2018-ban Zenari bíboros, az olasz AVSI Alapítványon keresztül megkereste Magyarországot, hogy támogatását kérje a projektjéhez, Magyarország azonnal elkötelezte magát a segítségnyújtásban. „A projekt szépsége az volt, hogy míg a keresztény kórházaknak segítettünk, azok, akiknek hasznára vált, nagy többségében szenvedő muszlimok voltak. Valójában ez a vallások közötti párbeszéd projektje” – mutatott rá a szentszéki nagykövet. Magyarország elkötelezte magát amellett, hogy egy évig támogatja a Nyitott kórházak projektet, összesen 1,5 millió euróval.

Zenari bíboros 2019 januárjában Budapestre látogatott; a találkozás alkalmával Azbej Tristán államtitkár beszédében elmondta: „Szíria megsegítése érdekében a magyar kormány két célkitűzést hajt végre: hozzájárul az életmentéshez és hogy legyen az embereknek jövője”.

„Zenari bíboros budapesti látogatása, amely során bemutatta a projekt tevékenységét, a szíriai nép szenvedéseit és találkozott a magyar közélet képviselőivel, fontos pillanat volt országunk számára” – hangsúlyozta Habsburg Eduard nagykövet. Köszönetet mondott Zenari bíborosnak fáradhatatlan elkötelezettségéért Szíria érdekében, és az AVSI Alapítványnak a kiváló munkájáért és a komoly együttműködésért.

Végül reményének adott hangot, hogy sokan mások, magánszemélyek és országok is segítséget nyújtanak a szegény, vértanúságot szenvedett Szíriának, hogy egy kis reménysugarat adjanak a közel-keleti országnak. A Nyitott kórházak projekt kiváló lehetőség erre – zárta felszólalását Habsburg-Lotharingiai Eduárd.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír