Másodszor adták át a Pannonhalmi Bencés Gimnázium „Kőrösi Tamás – Luif Otmár tanítványa” díját

Benis Benedeket már kiskorában is érdekelte a természet működése és a természettudományok, de pannonhalmi évei alatt érett meg benne a gondolat, hogy orvos szeretne lenni. Tanárai szerint nemcsak tehetségével és eredményeivel, hanem munkamoráljával és elhivatottságával is kiemelkedik közösségéből. Idén neki ítélték az egykori pannonhalmi bencés diák, Kőrösi Tamás tiszteletére alapított díjat, amelyet minden évben egy orvosnak készülő, kimagasló tanulmányi eredményű és a közösségi életben is aktív végzős pannonhalmi bencés diák vehet át.

Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát a vesperást követő ünnepségen elmondta: az elismerést azzal a szándékkal alapították, hogy az a szeretet, amelyet Kőrösi Tamás diákként a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban megtapasztalt, tovább éljen az ott nevelkedő fiatalok életében.

Hozzátette, hogy a bencés nevelés titkának megértéséhez a rend alapítójának, Szent Benedeknek a Regulája ad útmutatást. „Ez nem csupán szabályzat, hanem bölcs életvezetés: olyan keret, amelyben a közösség vezetője egyszerre atya, mester, orvos és pedagógus.”

Várszegi Asztrik OSB rámutatott: „A fiataloknak többletfigyelemre, biztonságra és szeretetre van szükségük. A történelem során ebből a szemléletből nőtt ki a bencés iskola. Tanárok nemzedékei éltek ezzel a hivatással: nemcsak tudást adtak át, hanem figyelő, kísérő szeretettel fordultak diákjaik felé.” A bencés „titok” tehát a Krisztus hívását és példáját követő szeretet, a Regula bölcsessége, amelyben a szerzetes-tanár a kibontakozó fiatal életekben Isten gyermekét és a jövő nagy ígéretét tiszteli és szolgálja. „Minden bizonnyal ezt az örökséget, a gyógyító irgalmas jóságot kapta Kőrösi Tamás is, aki – kollégái és ismerősei elmondása alapján – minden betegével, a hozzá forduló gondokkal küzdő házaspárokkal figyelmes jósággal beszélgetett, majd gyógyította őket.”

A nyugalmazott pannonhalmi főapát hangsúlyozta, hogy a díj átadása nemcsak emlékezés, hanem hála azért a szeretetért, amelyet egy diák Pannonhalmán kapott, és amely később sok ember számára gyógyító erővé vált. Egyúttal pedig reménység, hogy ez a szeretet ma is tovább él az ott tanuló fiatalokban.

Kőrösi Tamás életútját fia ismertette az ünnepségen. A kiváló orvos a Pannonhalmi Bencés Gimnázium elvégzését követően a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Előbb a nyíregyházi kórházban, majd Debrecenben az Orvostudományi Egyetem Női Klinikáján dolgozott. Itt 1984-től vezette a meddőség kezelésével foglalkozó kutatócsoport munkáját.

1999-ben Kaáli Géza professzorral megalapította Győrben a Kaáli Intézetet, amelyet haláláig vezetett. Ahogy fia emlékeztetett: Kőrösi doktor kimagasló szakmai tudásának és négy évtizedes gyógyítói munkájának eredményeként több ezer gyermek születhetett meg, segítségével a reménytelenek is részesülhettek a gyermekáldás és a családdá válás csodájában.

Hívő orvosként a Bencés Diákok Győri Egyesületének 2016-tól haláláig elnöke volt, nevéhez fűződik a szeretett pannonhalmi bencés tanáráról elnevezett, Luif Otmár-ösztöndíj megalapítása. Közössége a bencés öregdiákokért végzett fáradozását 2015-ben a Győri Bencés Diákokért-díjjal ismerte el. Munkásságát, amelyet Győr Megyei Jogú Városa 2020-ban Szent László-díjjal ismert el, számos tudományos közleménye, előadása és két könyv is őrzi.

A „Dr. Kőrösi Tamás – Luif Otmár tanítványa” emlékdíjat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Kőrösi Tamás családja, egykori betegei és barátai alapították, és most másodszorra adták át.

Az ünnepségen Juhász-Laczik Albin atya, a gimnázium igazgatója méltatta az idei kitüntetettet.

Az oklevélből és pénzjutalomból álló díjat Várszegi Asztrik OSB adta át Benis Benedeknek, aki Kőrösi doktor családjától az orvosi egyetemen nélkülözhetetlen anatómiaatlaszt is átvehette. A díj egyik alapítója, Szoboszlai-Kiss Katalin tiszteletbeli bencés diák pedig Csóka Gáspár atya életútját bemutató interjúkötetet, a Tanítani habitusban című könyvet adta át Gáspár atya üzenetével közös iskolájukra való emlékezésként.

Az ünnepség után Benis Benedek elmondta: nagyon hálás a díjért az alapítóknak. Abban, hogy az orvosi pályára készül, nagy szerepe van iskolájának. Mint mondta, a Pannonhalmán töltött évek alatt mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő szakkört, különórát vagy fakultációt. Ő a biológiát és a kémiát választotta, melyeket szerinte – csakúgy, mint a többi tantárgyat – nagyon magas szinten oktatják a gimnáziumban, így bízik abban, hogy az idei sikeres érettségi vizsgát követően felvételt nyer az orvostudományi egyetemre.

A „Dr. Kőrösi Tamás – Luif Otmár tanítványa” díj anyagi alapja önzetlen felajánlásokból jött létre, és azok támogatásával gyarapodik, akik fontosnak tartják, hogy ez az elismerés a jövőben is segítse az orvosi hivatásra készülő diákokat.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

