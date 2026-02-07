Megjelent a Vigilia februári száma

A legújabb szám élén Az igazságos béke címmel részleteket olvashatnak Blase J. Cupich chicagói, Robert W. McElroy washingtoni és Joseph W. Tobin newarki bíboros január 19-én kiadott nyilatkozatából, amelyben aggodalmukat fejezik ki országuk külpolitikájának erkölcsi irányultságáról.

A kert motívuma – ökumenikus távlatok című összeállításban Erik Varden „Mint a folyóvíz menti kertek” – Az elveszett paradicsom keresése a szerzetességben, Job Getcha A liturgia: földre szállt menny, Anne Burghardt és Dirk G. Lange Az ökumenikus szőlőskert: a szőlővesszők nem hoznak gyümölcsöt egyedül című írása, valamint Najla Kassab, Job Getcha, Georgiana Huian, Jan-Heiner Tück és Görföl Tibor kerekasztal-beszélgetése szerepel, amelyek a Pannonhalmi Főapátságban „Olyanná teszi pusztaságát, mint az Úr kertje” címmel rendezett nemzetközi ökumenikus konferencián hangzottak el 2025. szeptember 26-án.

A Tanulmányok rovat Harag Márton Raimundo Panikkar szentháromságtani elgondolásai és Seszták István Az üdvösség kérdésének megközelítése a bizánci teológia szempontjai szerint című írását, a Mai meditációk Nicolae Steinhardt A szerzetesi hivatás című elmélkedését, a Napjaink rovat pedig Bartholomaiosz konstantinápolyi patriarcha Theodorosz alexandriai patriarchának írt levelét és az Ellenállni a birodalomnak, előmozdítani a békét: egyházak az „orosz világ” ideológiájával szemben című nyilatkozatot közli.

A szépirodalmi részben Balaton László, Falcsik Mari, Sopotnik Zoltán és Laurence Vielle verseit, Patrick Leigh Fermor prózáját, Horváth Blanka Törés – A hallgatás eseményontológiai megközelítése Pilinszky János életművében és Bíró-Szemán Krisztina „Előképek” és vizualizálhatatlan versnyelv Weöres Sándor Átváltozások című ciklusának utolsó két szonettjében című tanulmányát olvashatják.

A Kortárs vers kortárs szemmel rovatban Vörös István elemzi Kovács András Ferenc The Best of KAF (Asztali áldás) című versét.

A Kritika rovatban Buzási Gábor Zsoltározni Auschwitz és a zsinat után: teológiai zsoltárértelmezés, múltfeldolgozás és egyházkritika a 20. század végi Németországból címmel Erich Zenger (magyarul a Bencés kiadónál megjelent) zsoltármagyarázatairól ír.

A Szemle rovatban a Szentek szigete – Középkori ír szentéletrajzok, G. W. Leibniz Teodícea – Tanulmányok Isten jóságáról, az ember szabadságáról és a rossz eredetéről, Miklya Zsolt Napszellő, holdpaplan – Bújócskazsoltárok és a 100 éves a Budai Szent Imre Plébánia című kiadványról találnak ismertetéseket.

A Vigilia honlapján részletek olvashatók a legújabb szám néhány írásából.

Vigilia Szerkesztőség/Magyar Kurír