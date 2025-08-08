Mi köze van a Galápagos-szigeteknek az Árpád-házhoz? – Interjú Pályi Gyula modenai professzorral

Június 24-én ünnepelte az Egyház, főként az Ibériai-félsziget és Dél-Amerika hívei Izabella királyné szentté avatásának 400. évfordulóját. Szent Izabella, más néven Portugáliai Szent Erzsébet (1271–1336) példamutatása ma is időszerű. Pályi Gyula professzor és Berzeviczy Klára egyetemi docens érdekes összefüggésekre leltek kutatásaik során, a portugál királyné Árpád-házi rokonságára derítve fényt.

Az alábbiakban Pályi Gyula modenai professzor, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja a Vatikáni Rádió magyar nyelvű stúdiójának adott interjújából olvashatnak részleteket.

A Galápagos-szigetcsoport (Ecuador) legnagyobb szigete Isabel-szigetként ismert; névadója nem más, mint a Barcelona grófjainak családjából származó, Isabelként (Izabella) ismert királyné, akinek apai nagyanyja Árpád-házi Jolán magyar hercegnő, II. András király leánya volt. Sőt úgy véljük, hogy keresztnevét nagynénje, Árpád-házi Szent Erzsébet emlékére kapta, akit Izabella születésekor az Egyház már szentjei sorában tisztelt. A galápagosi szigetnév pedig jól tükrözi Izabella/Erzsébet ma is élő hatását, népszerűségét, főleg a spanyol, illetve portugál kultúrához kapcsolódó országokban. Apai ősei több generáció óta királyi méltóságot viseltek.

Szent Izabella katalán-spanyol családból való volt. Édesapja, III. Pedro az akkor még független királyságként működő Aragónia uralkodója volt; édesanyja a német császárokat is adó (Hohen)stauf dinasztia szicíliai ágából származott. Érdekes megemlíteni, hogy egyik anyai ősanyja Árpád-házi I. Béla magyar király Zsófia nevű lánya volt.

Aragóniai Erzsébet 1271-ben született. Már 11 évesen eljegyezték a portugál trónörökössel, a nála 10 évvel idősebb Dénessel, aki később Portugália királya lett, és uralkodásának jellegét jól jelzi ragadványneve: „Igazságos”. Házasságra 1288-ban került sor. Férje 1335-ös haláláig két felnőttkort megért gyermekük született: Constance, aki később IV. Ferdinánd Kasztília és León királyának felesége lett; majd Alfonso, aki később a portugál trónt örökölte mint IV. Alfonz. A feljegyzések szerint Dénes király házassága előtt és alatt több „balkézről” való gyermek születését is elősegítette, ezekről főleg annyit tudunk, hogy Isabel királyné keresztényi türelemmel viselte férje kalandjait. A királyné elegánsan túltette magát e magánéleti problémákon, és házasságuk légköre sokban hozzájárult Dénes sikeresnek mondott uralkodásához.

A királyné példamutatóan segítette a szegények, elesettek, betegek életét. Ilyen vonatkozásban vélhetően példaképe volt nagynénje, Szent Erzsébet.

Ezt az utóbbi kapcsolatot művészek is felismerték: Isabelt gyakran ábrázolják Erzsébet híres rózsacsodájához hasonlóan rózsákat tartva ruhája redői között.

Izabella/Erzsébet királyné élénk közéleti tevékenységet fejtett ki. Ennek dokumentált nyomai elsősorban mint békeszerzőt mutatják be. Az első híres eset a szomszéd kasztíliai királlyal kezdődő ellenségeskedés elsimításában való részvétel volt. Két évtized múlva Portugália békéjét fia, Alfonso infáns-trónörökös lázadása zavarta meg, aki azt kifogásolta, hogy a király egyik, Alfonsóval közel egykorú törvénytelen gyerekét, Alfonso Sánchezt részesíti kedvezményekben. A királyné határozott beavatkozására a törvénytelen fiú busás ajándékkal külföldre távozott, a trónörökös pedig ünnepélyes hűségesküt tett le apja kezébe. Ez az affér egyébként a gyakorlatban úgy rendeződött, hogy

a királyné egyedül, egy öszvéren a már csatára felsorakozott csapatok közé ment, és megjelenésével sikeresen oltotta ki a harci kedvet.

Izabella királyné 1325-ben megözvegyült. Ezt úgy fogta fel, mint útmutatást a szerzetesi életre. Az általa Coimbrában alapított klarissza kolostorba vonult fogadalmas apácaként. Vagyonát eladta, és a befolyt összegeket részben a szegények támogatására, részben pedig a kolostor továbbfejlesztésére fordította.

Néhány év múlva újból a „nagypolitika” színpadára kellett lépnie, újból mint békeszerző. 1336-ban fia, akkor már mint IV. Alfonz király vitába keveredett a szomszédos uralkodóval, Kasztíliai XI. Alfonzzal, aki egyébként a veje volt. Izabella királyné újból az ellenségeskedések helyszínére sietett, és sikeresen akadályozta meg a vérontást. Ezen az úton megbetegedett, és rövidesen, 1336. július 4-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványai ma is Coimbrában nyugszanak, az újabb klarissza kolostorban. Emléke elevenen él a 21. században is. Kétévenként ünnepségsorozattal emlékeznek meg róla Coimbrában – legközelebb 2026-ban.

A Pályi Gyula professzorral folytatott beszélgetés ITT meghallgatható.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

