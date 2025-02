Az életet ünnepeljük, nem a halált – Modern hospice lett egy régi egyházi épületből Máltán

Január 19-én szentelte fel Charles Scicluna máltai érsek a Szent Mihályról elnevezett hospice modern épületét Santa Venerában, amivel éves szinten 1500 beteg kap lehetőséget arra, hogy élete végét betegsége ellenére méltósággal élhesse meg.

Palliatív ellátás Máltán

Ez jelentős mérföldkő az 1989-ben létrehozott Hospice Malta alapítvány történetében; kibővített közösségi szolgáltatásokra, az ambuláns és a fekvőbeteg-ellátás számára jobb környezetre, valamint oktatásra is lehetőség nyílik a Saint Michael Hospice-ban, amely a korábbi Adelaide Cini (ejtsd: csíni) Intézet területén létesült.

A hospice mintegy 11 ezer négyzetméteres alapterülete két szintet foglal el, emellett 6800 négyzetméteres kert tartozik hozzá. Az ingatlan több mint 60 százalékát kertként, illetve nyitott térként hasznosították, a palliatív gondozásban részesülők és családjaik javára.

2016-ban, az irgalmasság szentévében döntött úgy a máltai érsekség, hogy sürgető szükségre válaszol az irgalmasság egy nagy művével: az emberi méltóságot szem előtt tartó palliatív gondozást biztosít az arra rászoruló betegeknek. Ehhez a Hospice Malta alapítványt kérték fel szakmai partnernek, akiknek 2018-ban 50 évre ingyenesen átadták a Cini Institute ingatlanát.

Charles Scicluna érsek gesztusa is megmutatta az elkötelezettséget az élet szentsége iránt, az Egyház mély elkötelezettségét az élethez és méltósághoz való emberi jog mellett. Az évek során a projektet sokan támogatták, köztük a máltai kormányzat, európai uniós alapok, bankok, alapítványok, az üzleti szféra képviselői és egyéni adományozók.

Az átadó ünnepség – melyen részt vett többek között Robert Abela miniszterelnök is –koncelebrált szentmisével kezdődött Charles Scicluna érsek vezetésével a Jézus Szentséges Szíve templomban, amely a korábbi Cini Intézet udvarán áll. A szentmise után következett az épület ünnepélyes átadása.

A megnyitó ünnepségen Bernadette Bonnici Kind, a Hospice Malta szóvivője sokak régi álmának megvalósulásaként beszélt az új központról, amely minőségi gondozást nyújt majd a palliatív gondozásra szorulóknak. Megköszönte az eddigi támogatásokat, és hangsúlyozta, ezekre a hospice üzemeltetése során is szükségük lesz.

Scicluna érsek a máltai egyház nevében gratulált az alapítványnak. Elmondta, örömmel látják az Adelaide Cini Intézet épületének átalakulását, amely melegséget, vendégszerető befogadást sugároz. Az alapvető palliatív szolgáltatások az együttérzést fejezik ki, védelmezik az emberi személy méltóságát az élet egy különösen érzékeny és jelentőségteljes időszakában, amikor az egyén figyelme az élet valódi lényegére irányul, és felismeri annak mérhetetlen értékét.

A hospice épületében zajló munkálatokkal egy időben a területén álló neoromán – Máltán a maga nemében egyedülálló – Jézus Szentséges Szíve templomot is felújították; a továbbra is a máltai érsekséghez tartozó templomban mutatják majd be a napi szentmiséket.

A Cini Intézet egyik bejáratánál, amely a Saint Joseph High Streetre nyílik, kis kiállítóteret alakítanak ki Tiszteletreméltó Adelaide Cini emlékére, hozzá kötődő tárgyakat bemutatva. Az intézet alapítója életét a prostitúció áldozatainak és gyermekeiknek szentelte.

Szent Mihály oltalmában

Az érsekség egy Szent Mihály arkangyalt ábrázoló mozaikot ajándékozott a hospice-nak – az irgalmasságot, reményt és az emberi méltóság védelmét szimbolizáló alkotást az épület homlokzatán helyezik majd el. Robert Gauci máltai (gozitán) művész mozaikja.

Adelaide Cini 1838-ban született és 46 évesen, 1885-ben hunyt el. Fiatalkorától kezdve arra érzett elhívást, hogy a vallettai Szent Katalin-kolostorban élő ágostonos nővérekhez csatlakozzon. Azonban az apátnő úgy érezte, Adelaide-ot valódi hivatása a kolostor falain kívül várja.

És a tésztagyárból Conservatorio Cini lett

Nem sokkal később elkezdett azokkal a fiatal lányokkal foglalkozni, akik a szegénység, az erőszak és a prostitúció áldozataivá váltak a kikötő körzetében. Santa Venerai otthonába fogadta őket, ahol biztonságban élhettek, és segített újrakezdeni, újjáépíteni életüket.

A Cini családnak tésztagyára volt Santa Venerában, amelynek felét Adelaide örökölte apja halála után. Miután sikeresen megegyezett testvéreivel, nekikezdett a Conservatorio Cini néven induló intézet létesítésének. Munkáját később az irgalmasnővérek vitték tovább.

Adelaide Cinit a fiatal lányok és leányanyák javára végzett szolgálatát elismerve tiszteletreméltóvá nyilvánította X. Piusz pápa 1910. február 23-án. Földi maradványai a Jézus Szentséges Szíve templomban nyugszanak.

A II. világháború idején szülészet működött az intézet épületében, életmentő szolgáltatást nyújtva egy nehéz időszakban.

Charles Scicluna máltai érsek 2019. október 16-án újranyitotta Adelaide Cini boldoggá avatásának ügyét.

