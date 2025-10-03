Nehéz kérdések, világos válaszok – Folytatódik a Szombathelyi Egyházmegye online előadás-sorozata

Szeptember 17-én Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök A Szűzanya-jelenések története és okai címmel tartott előadást.

A Nehéz kérdések, világos válaszok címmel, „Hitünnkkel, Egyházunkkal kapcsolatos kérdésekről őszintén” mottóval meghirdetett online sorozat hetedik félévének további előadásaihoz a korábbiakhoz hasonlóan az ingyenesen használható Zoom-alkalmazáson keresztül lehet csatlakozni, IDE kattintva (azonosító szám/Meeting ID: 870 3233 4250; jelszó: martinus).

A sorozat előadásai ebben a félévben is szerdai napokon, 18 órakor kezdődnek.

November 19-én, szerdán Török Gábor Pál hittanár, lelkigondozó, pszichodráma-vezető, egyetemi oktató Keresztény spiritualitás és mentális egészség című előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

December 10-én Krisztus csillagai – Csillagképek Krisztus körül címmel Szabó Ráhel OP domonkos nővér tart előadást.

2026. január 21-én, szerdán pedig Jeges Mirjam OCD kármelita nővér, Meggyökerezve Krisztusban – Néhány gondolat a szerzetesi életformáról címmel.

A korábbi előadások visszanézhetők a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

