Pápai részvéttávirat Duka bíboros, nyugalmazott prágai érsek halálára

Jan Graubner prágai érseknek címzett részvéttáviratában Leó pápa közelségét fejezi ki a Prágai Érsekség tagjainak, a domonkos rend szerzeteseinek, a papoknak és a híveknek, akik az elhunyt bíboros személyében szilárd hitű pásztorra és az evangélium félelem nélküli hirdetőjére találtak.

A Szentatya hálát ad Istennek Dominik Duka bíboros elkötelezett lelkipásztori munkájáért, és csodálattal emlékszik vissza bátorságára az üldöztetés időszakában, amikor szabadságától megfosztva sem ingott meg Krisztus és az Egyház iránti küldetésében. Atyai szívvel vezette Isten népét, előmozdítva a megbékélést, a vallásszabadságot, valamint a hit és a társadalom közötti párbeszédet. Püspöki szolgálata – amint arra az „Igazság lelkében” jelmondata is utal – a domonkos lelkiségnek az igazság és szeretet jegyében működő karizmájára épült.

Duka bíborost a küldetése iránti hűséges odaadás példájának nevezte XIV. Leó pápa. Isten irgalmára bízza e derék és nagylelkű szolga lelkét. A Szentatya részvéttávirata végén kifejezte: imádkozik, hogy az Úr fogadja be az elhunytat országa örömébe, és szívből adja apostoli áldását mindazokra, akik gyászolják és részt vesznek a temetésén.

Az elhunyt bíboros lelki üdvéért november 15-én, szombaton 11 órakor mutatnak be a gyászmisét a prágai Szent Vitus-székesegyházban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír