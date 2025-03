Spanyol autonóm régió elnöke volt a Görögkatolikus Metropólia vendége

A találkozó apropója egy régóta fennálló kapcsolat szorosabbá fűzése és egy európai uniós Erasmus+ támogatás igénylése volt a toledói székhelyű CECAP (Centro Educativo de Capacitación, Artes y Producción) és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat között.

A CECAP 2006 óta segíti a fogyatékossággal élő embereket továbbképzésben, munkavállalásban és önálló életvitelben. A szervezet filozófiája, hogy minél több sérüléssel, fogyatékossággal élő ember számára az igényeinek megfelelő, álmaihoz legközelebb álló támogatási tervet készítsenek, s a készségek és kompetenciák fejlesztésével munkát, önálló életvitelt találjanak számukra közösségi környezetben. Ennek érdekében olyan számítógépes programot készítettek, mely mindenkinek személyre szabott fejlesztés és egyéni program során dolgozza ki az ideális modellt, mely a legközelebb áll az illető saját elképzeléséhez – vagyis a realitást igazítják az álmaikhoz.

Down-szindrómával a kifutón?

Horváth Zsolt neonatológus, csecsemő- és gyermekgyógyász, a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Gyermekrehabilitációs és Szociális Központ igazgatója erről a következőt mondta: „Volt Spanyolországban egy Down-szindrómás lány, aki manöken szeretett volna lenni. A CECAP a kompetenciáinak felmérésével és a vele folytatott személyes program eredményeként végül segített neki varrónőként elhelyezkedni egy olyan cégnél, amely divatbemutatókra is készít ruhákat, a bemutatók végén pedig a kifutón bemutatják és megtapsolják őt is, mint a ruhák készítőjét. Így ő is részese lett annak a világnak, amiről álmodott, de oly módon, amit az ő adottságai, készségei lehetővé tettek.”

A CECAP legnagyobb partnere a Kasztília-La Mancha Autonóm Régió, melynek egyik tartománya Toledo, a szervezet székhelye. A tartomány felismerte a szervezet társadalmi szerepvállalását és a munkaerőpiacra kifejtett jótékony hatását, ezért évek óta a CECAP legerősebb partnere.

Spanyolországban a legnagyobb közigazgatási egység az autonóm régió, mely saját parlamenttel és kormánnyal, illetve széleskörű önállósággal rendelkezik. A 17 régióból Kasztília-La Mancha a 3. legnagyobb.

CECAP-modell Nyíregyházán

2023 novemberében nyílt meg a nyíregyházi Mentorház (Mentorállás Alapítvány), amely a CECAP módszerével segíti munkához a fogyatékossággal élőket.

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat régóta végez fejlesztői tevékenységet, 2023 óta pedig támogatott lakhatást biztosít fogyatékkal élők részére. A CECAP-modell széleskörű alkalmazásának lehetőségéről, és az ezt támogató, közösen benyújtandó Erasmus+ pályázat véglegesítéséről tárgyalt a két szervezet február 26-án Budapesten, az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központban. A tárgyaláson jelen volt Andrés Martínez Medina, a CECAP elnöke; Vicente Martínez Medina fejlesztési igazgató; Olga Prieto Rivas kommunikációs igazgató; az állam részéről Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha Autonóm Régió elnöke; Pablo Bellido Acevedo, az autonóm régió parlamentjének elnöke; a régió szociális és jóléti, valamint egészségügyi minisztere, minisztériumi és elnöki kabinetvezetők, titkárok és kommunikációs munkatársak.

A Görögkatolikus Metropóliát Seszták István főhelynök, hivatalvezető, és Dr. Horváth Zsolt, a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Gyermekrehabilitációs és Szociális Központ igazgatója képviselte.

Február 26-án a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolára látogatott a spanyol delegáció, ahol Seszták István és Horváth Zsolt mellett Ungvári Sándor, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója és Odrobina László, a főiskola rektora fogadta őket. Az intézmény és a könyvtár megtekintését követően a spanyol vendégek megismerkedtek a Metropólia szociális és karitatív tevékenységével, két kispap, Kocsis Balázs és Jertyity Róbert pedig beszámolt a Szent Damján-táborról, melynek létezését és húszéves történetét csodának és követendő példának nevezték.

A CECAP saját honlapján szintén hírt ad magyarországi látogatásaikról, többek között ITT és ITT.

Szerző: Király András

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír