Szent Miklóst ünnepelték a Nyíregyházi Egyházmegyében

Szent Miklós ünnepére való előkészület jegyében a megelőző héten esténként a székesegyházban a hívek Csodatevő Szent Miklóshoz intézett Akathisztoszt énekeltek, az ünnep előestéjén pedig alkonyati nagyvecsernyét tartottak lítiával (a kenyér, olaj és bor megáldása), virrasztással, utrenyével (reggeli istentisztelet).

Az előesti virrasztáson Szocska A. Ábel püspök két közösségi tagot részesített kisebb rendekben, a templom pedig különleges látványossággal gazdagodott: az egyházmegye 11 óvodájából érkezett 126 mézeskalácsházzal, az egyházmegye „közösségi, jó illatú betlehemeként”, ugyanis a mészeskalácsfalu közös összefogásból jött létre rengeteg család és gyermek munkájának köszönhetően.

A mézeskalácsfalu minden délután 15 órától megtekinthető, vagy előzetes bejelentkezést követően más, egyeztetett időpontban is.

A hosszú imádságos együttlét csendje, a gyertyák fénye és Szent Miklós ikonja mind az elmélyülésre hívta a jelenlévőket. Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök pedig a közösség két tagját részesítette kisebb rendek feladásában: Csuka József felolvasói rendet, míg Dévai Marcell alszerpapi rendet kapott, így másnaptól ő már a templom szolgálatában láthatott el lelkipásztori kisegítő feladatokat.

A teljes beszámoló ITT olvasható.



*

A másnap tartott ünnepi Szent Liturgiát Szent Miklósnak, a templom és a Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjének tiszteletére mutatták be. A december 6-i eseményen közösen ünnepeltek a hívek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéből érkező testvérekkel, valamint a határon túlról, a Szatmári Egyházmegyéből érkezőkkel.

A liturgiát Szocska A. Ábel görögkatolikus főpásztor vezette Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi római katolikus megyéspüspök koncelebrálásával, továbbá az oltár mellett szolgáltak Gánicz Endre főhelynök, Szabó Tamás pasztorális helynök, az esperesi kerület papjai, valamint a szeminárium és főiskola elöljárói, pap-tanárai, két diakónussal együtt.

Szocska A. Ábel püspök prédikációjában Szent Miklós alakjának legfontosabb üzenetét, a titokban, csendben végzett jócselekedeteket állította a középpontba: „Amikor alamizsnát osztasz, ne tudja a bal kezed, hogy mit tesz a jobb, hogy a te alamizsnád titokban legyen.” (Mt 6, 3–4) Felhívta a figyelmet a „modern farizeusokra”, akik a látható, médiában megosztott jótetteket mutogatják a „lájkokért”.

Hozzátette: a hivatalos támogatásokkal el kell számolni, de a szeretetből fakadó cselekedeteknek a csendben kell maradniuk. Zárásként Szír Szent Izsákot idézte:

„A jót tedd ott, ahol senki sem látja, és ott terem majd gyümölcse, ahol mindenki látni fogja.”

Köszöntő beszédében Palánki Ferenc püspök szintén Szent Miklós példájára utalt.

A szeretet fényes. Megtalálja azt a lehetőséget, amikor is tettekre váltja a krisztusi tanítást – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a szent püspök a félelem helyett meglátta a feladatot, ami tanulság számunkra is:

a nehézségek és a jövőbeni aggodalmak a jelenben adnak feladatot és küldetést, amelyhez Istentől megkapjuk a kegyelmet.

Örömét fejezte ki azért az együttműködésért, mely a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a Nyíregyházi Egyházmegye között született.

A liturgia záró áldása előtt került sor a Szent Miklós-díj átadására. Idén Támba Miklós és Polgári László atya kapták a kitüntetést, a laudációt Gánicz Tamás irodaigazgató mondta.

A liturgia végén köszöntőt mondott Cseke Attila (RMDSZ) romániai fejlesztési miniszter is, aki a román-magyar határ menti együttműködési programok vezetőjeként volt jelen. Kiemelte a határon átnyúló programok fontosságát, amelyek bebizonyították, hogy az együttműködés több, mint a részek összege, és hogy a határok összekötnek.

Szocska A. Ábel püspök megköszönte Fanea József püspöki titkár és bírósági helynök, valamint a krasznabélteki testvérek jelenlétét, akik Schönberger Jenő szatmári püspököt képviselve jöttek el a közös vallásturisztikai projekt miatt. Továbbá köszönetet mondott Szabó Tamás pasztorális helynöknek a szervezésért.

Végül Szabó Tamás atya a közösség nevében egyedileg gyártott Szent Miklós-tallérokat adott át egy erszényben a jelenlévő püspök atyáknak.

A szertartás fényét a székesegyház erre az alkalomra összeállt kántorkórusa emelte.

A főpásztor végül miroválásban részesítette a jelenlévőket, amihez olyan illatos olajat használt, amelybe a „Szent Miklós csontjaiból folyó, Bariból származó mannából” is cseppentettek.

Az ünnepi Szent Liturgiáról a teljes beszámoló IDE kattintva olvasható.

*

Az ünnepség a délutáni órákban folytatódott a templom körüli téren, ahol újra megnyílt a Szent Miklós udvara, az a különleges adventi forgatag, amely évente-kétévente tér vissza a városba.

A rendezvény célja idén is az volt, hogy a műsorok és az intézmény standok által bemutassa az egyházmegye sokszínűségét, segítse a közös ráhangolódást a karácsonyra, és teret nyisson a találkozásnak, a kötetlen együttlétnek és a szeretetvendégségnek.

Erről részletesebben ITT olvashatnak.

*

December 7-én, 17.15 órakor a betlehemi békeláng is megérkezett a székesegyházba, hogy otthonába is vihessen belőle minden jó szándékú ember.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír