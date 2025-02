Zarándok Akadémia Máriapócson – Vasárnapig lehet jelentkezni

Ferenc pápa mindannyiunkat zarándoklatra hív 2025-ben. De mit is jelent az, hogy zarándoklat? Kik és milyen lelkülettel várnak a zarándokhelyeken? Hogyan és kikkel érdemes e téren kapcsolódnunk? Milyen lehetőségei vannak a hálózatosodásnak? Mi szükséges ahhoz, hogy a zarándokok, az utakat szervezők és a zarándokfogadók a lehető legharmonikusabban működjenek együtt a lelki-spirituális élményekben való gazdagodás érdekében? E kérdések köré szervezik az idei Zarándok Akadémiát.

Az előadók között lesz Kocsis Fülöp érsek-metropolita; Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára; Gyuricza Kata Sára, a nemrég alapított Vallásturisztikai Helyszínek Nemzetközi Hálózatának (World Religious and Spiritual Tourism Destinations Network, WRSTDN) magyarországi koordinátora. A kerekasztal-beszélgetésekben részt vesz többek között Szontágh Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács titkára, de megismerhetik az érdeklődők az Ars Sacra Fesztivált sok év óta szervező Dragonits Márta gondolatait is, valamint számos külföldi szakember is megosztja tapasztalatait személyesen vagy a világháló segítségével.

Különösen izgalmasnak ígérkezik, hogy az előadók rendelkezésre állnak majd kerekasztal-beszélgetésekre, és közös hálózatszövő játékra is várják a résztvevőket. Természetesen nem maradhat el Máriapócs Nemzeti Kegyhely megismerése, és a jellegzetes helyi ételek és italok kóstolása sem. Lehetőség lesz közös imádságra és búcsú elnyerésére is a szent kapu átlépésével.

A szervezők várják az egyéni és közösségi zarándoklatok résztvevőit, szervezőit, vezetőit, tapasztaltabbakat és kezdőket egyaránt, a zarándokokat fogadó helyek, lelkigyakorlatos házak munkatársait, valamint a látogatásmenedzsmentben érdekelt, abban jártas vagy fejlődni kívánó turisztikai szakembereket is.

A Zarándok Akadémia minden résztvevőjét szellemi-lelki kincsekben, élményekben gazdag programok várják Máriapócson, és Isten áldásával a közös gondolkodásból és tapasztalatcseréből új tervek, izgalmas zarándokprogramok születhetnek majd.

Jelentkezési határidő: február 9., vasárnap.

Jelentkezés és további információ a programról és a részvételi költségekről ITT.

Forrás és fotó: Zarándok Akadémia

Magyar Kurír