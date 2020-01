A nemzeti összetartozás jelképei az idén induló zarándokvonatok

A csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony-zarándokvonat és a lengyelországi Częstochowába tartó Fekete Madonna-zarándokvonat mellett idén Međugorjéba is indul zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV-START Zrt. együttműködésének keretében. A csíksomlyói és a lengyelországi zarándokút fővédnöke Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke és Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A međugorjei út lelkivezetője Székely János szombathelyi megyéspüspök.

A szervezők a vonatos utazásokon vonatrádióval, közös programokkal és éttermi, mozgóbüfé szolgáltatásokkal is várják a résztvevőket – mondta a sajtótájékoztató házigazdája, Banner Géza műsorvezető. Kiemelte, hogy a kormány támogatásával, a Rákóczi Szövetség közreműködésével és más szervezések keretében sok száz fiatal is részt vesz majd ezeken a határokon átívelő, a nemzeti összetartozást és a nemzetek közötti összefogást erősítő közösségi eseményeken.

A sajtótájékoztatón Veres András püspök, az MKPK elnöke méltatta a Misszió Tours munkáját, hogy „felvállalja az emberek vallásos eseményekre való utaztatását”. Idén tizedik esztendeje végzi szolgálatát az utazási iroda, ami „egyúttal nemzeti, hazafias cselekedet is”. Szolgálja a népek közti barátság erősítését és a Kárpát-medence magyarságának lelki közösségét. Az összetartozás évében ezeken a zarándokutakon imádkozhatunk a nemzetért, s ez biztosan gyümölcsöző lesz, meghallgatásra talál, hiszen Jézus mondja, „zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Mt 7,7).

Az MKPK elnöke azt is elmondta, hogy örvendetes módon nemcsak a Kárpát-medencéből, hanem más kontinensekről érkező utasok is szoktak csatlakozni a vonatos zarándoklatokhoz.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a Misszió Tours tízéves munkássága erősíti a magyarságot, a kereszténységet, és különösképpen a magyar–lengyel kapcsolatokat. A kormány az elmúlt évtizedben négyezer fiatalt juttatott el e vonatos utakon a zarándokhelyekre. A fiatalok közt voltak egyházi középiskolások, a gyermekvédelemből érkezők – akik számára az úton tapasztaltak sok esetben életre szóló élményt, lelki, emberi segítséget jelentettek –, külhoni magyarok sokasága, valamint a diaszpórában (többnyire Észak- és Dél-Amerika) élő honfitársaink.

Kormányos László, a MÁV-START Zrt. vezérigazgató-helyettese arról tájékoztatott, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2020-ban is jelentős érdeklődés mutatkozik a csoportos utazás iránt. A vasúttársaság a nemzetközi forgalomban elsősorban a kormány külföldi nyelvtanulási programjához kapcsolódóan, a belföldi forgalomban pedig az eucharisztikus kongresszus, illetve az Erzsébet-táborok idején számít jelentős csoportos utazási igényre.

Kövér László házelnök, a Boldogasszony- és a Fekete Madonna-zarándokvonat fővédnöke üzenetében így fogalmazott: „Mai világunkban, amelyben a nagyvilág és a szélrózsa minden irányába utazhatunk, a legértékesebb utazás változatlanul az, amely önmagunkhoz vezet. Częstochowa és Csíksomlyó a keresztény Európa két lelki fellegvára, ahol a hit, a remény és a szeretet ereje megérinti a nyitott szívvel érkezőket. Mindaz, ami ezeken megszentelt helyeken történik, messze túlmutat önmagán. Mindkettő jel, amelyet minden jóakaratú ember érthet és megérthet: összetartozunk.”

Budai László, a Misszió Tours alapítója és a vonatos zarándoklatok főszervezője elmondta, az elmúlt tíz évben húszezer zarándokot utaztattak „az imádkozó vonatokon”, amelyekben csendes fülkék is vannak, alkalmat adva az elmélyülésre, lelki beszélgetésre, gyónásra.

Budai László kiemelte, hogy a csíksomlyói vonatos zarándoklat keretében idén újra útba ejtik Máriaradnát; a kegyhelyen Pál József Csaba temesvári püspök mutat be szentmisét.

750 éve hunyt el Boldog Özséb, a pálos rend alapítója. Ehhez a jubileumhoz kapcsolódik a częstochowai zarándokút is, amelynek során a résztvevők Krakkóba is eljuthatnak, valamint velük lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) vándorkeresztje is. A zarándoklat fővédnöke és lelkivezetője Veres András püspök, az MKPK elnöke, aki együtt utazik Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspökkel és Bátor Botond pálos szerzetessel a lengyelországi pálos kegyhelyre.

A sajtótájékoztatón Puskás Antal pálos szerzetes elmondta, a jubiláló magyar alapítású szerzetesrend idei jelmondata: „Magyarország, közöm van hozzád”. Közünk van mindenkihez, aki az országunkban él, s ahhoz a tájhoz, élővilághoz, amelyben létezünk. Azt kívánom, az idén erősödjék meg az egymás iránti felelősségérzetünk, és fedezzük fel a közösségi lét örömét – mondta Puskás Antal.

Főcze Imre Bonaventura OFM dévai plébános a sajtórendezvényen arról beszélt, hogy a vonatos zarándoklathoz 2008 óta kapcsolódik a FerBit kerékpáros zarándoklat, amely Assisi Szent Ferenc lelkiségét közvetíti a csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt.

A biciklisek idén Budapestről, a Hősök teréről indulnak, imakéréseket visznek magukkal a csíksomlyói kegyhelyre, éppúgy, mint a vonattal zarándoklók. A pünkösdi búcsú előestéjén csatlakoznak a Boldogasszony-vonattal érkezőkhöz, és velük együtt imádkoznak majd. Ezt az imádságot webkamerák segítségével közvetítik a távollévők számára.

A dévai plébános hozzátette, hogy a kerékpárosok a nyár folyamán Mariazellbe is eltekernek, és a szeptemberi NEK-re Csíksomlyóról indulnak el.

A sajtótájékoztató végén Banner Géza műsorvezető Márai Sándor Füves könyvéből olvasott fel egy rövid idézetet: „Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.”

Fotó: Lambert Attila

Körössy László/Magyar Kurír