Zuppi bíboros Ukrajnában orosz hadifoglyokat látogatott meg: „Érjen véget mielőbb a háború”

Zuppi bíboros mindannyiuknak ajándékot vitt – köztük egy-egy kulcstartót a remény zálogaként, „hogy mielőbb hazatérhessenek” –, valamint átadta XIV. Leó együttérző üzenetét: „A pápa imádkozik értetek”.

Egy kulcstartót adott, mert, mint mondta, „bízom benne, hogy hamarosan ráteszitek a saját házatok kulcsait, hogy kinyissátok az otthonotok ajtaját, és megölelhessétek szeretteiteket”. Emellett a Salus Populi Romani (a római nép megmentője) Mária-kegykép másolatát, amely „a keresztények számára az Édesanya képe, de mindenki másnak is a remény szimbóluma”. Végül pedig a pápa fényképét, aki „azért küldött ide, hogy elmondjam: imádkozik a békéért és a háború végéért”.

Ezt a három ajándékot vitte Matteo Maria Zuppi bíboros – vagy ahogyan bemutatkozott: „Matteo bíboros” – a lengyel határ közelében, Lviv régiójában fekvő Zahid-1 hadifogolytábor lakóinak. Ez az egyike annak az öt ukrajnai központnak, ahol a harctereken fogságba esett, az orosz hadsereg kötelékében harcoló katonákat tartják fogva.

A 2023-as küldetés

Itt kezdődött július 14-én a CEI elnökének ukrajnai látogatása, amely a második útja az orosz invázió kezdete óta az agressziót elszenvedő országban. Első látogatására 2023 júniusában került sor, amikor Ferenc pápa megbízásából Kijevbe utazott, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij elnökkel, valamint más politikai és egyházi vezetőkkel. Ez az út indította el azt a diplomáciai körutat, amely a rákövetkező hónapokban Moszkvába, Washingtonba és Pekingbe is elvezette őt.

Ez a misszió bár diplomáciai természetű volt, elsősorban mégis humanitárius célokat szolgált, és több összetevőből állt. Legfőbb célja – az argentin egyházfő kifejezett óhaja szerint – az volt, hogy tanúsítsa az Egyház jelenlétét ebben a végtelennek tűnő háborúban. Másfelől pedig, hogy megerősítse azt a folyamatot – amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár többször is „mechanizmusnak” nevezett –, amely az Ukrajna által kényszerrel Oroszországba hurcolt gyermekek és fiatalok hazatérését, a foglyok szabadon bocsátását (amely erőfeszítésekért maga Volodimir Zelenszkij is nyilvánosan köszönetet mondott a Szentszéknek), valamint az elesettek holttesteinek hazaszállítását célozza.

A fogvatartási központban

Matteo Maria Zuppi most visszatért Ukrajnába. A látogatás a tervek szerint négy napig tart, ám az első állomás nem a főváros volt – ahová a bíboros csak este érkezett meg autóval –, hanem a Lviv megyei egykori szovjet börtön. Itt a bíboros az ukrán rendőrség és katonaság kíséretében személyesen győződhetett meg a foglyok élet- és fogvatartási körülményeiről. Elkísérte Visvaldas Kulbokas apostoli nuncius és Andrij Juras, Ukrajna szentszéki nagykövete is.

Andrij Juras közösségi oldalán a bíboros érkezését bejelentve így fogalmazott: „Ukrajna ismét bizonyítja, hogy civilizált nemzet, amely nyitott a párbeszédre és a méltányos, tartós békéhez vezető utak keresésére… Ukrajna mindig kész fogadni azokat, akik szeretik és segítik őt az orosz agresszió e rendkívül nehéz időszakában.”

„A bíboros egy olyan intézményt látogatott meg, amely minden nemzetközi szabványnak megfelel, és nyitott bárki előtt, aki meg akar bizonyosodni arról, milyen körülmények között tartja fogva Ukrajna a hadifoglyokat” – tette hozzá Ukrajna szentszéki nagykövete.

Látogatása során Zuppi bíboros bejárta a komplexum különböző részeit: az újonnan felújított zuhanyzókat, a hálótermeket, a közösségi helyiséget, a kantint, a tábor saját kis templomát, valamint az orvosi szobát, ahol az ízületi bántalmakat, a lövészárkokban szerzett betegségeket vagy a repeszek okozta sebesüléseket kezelik.

Találkozás a foglyokkal

A helyszíneken „Matteo bíborosnak” alkalma nyílt köszönteni a fogvatartottakat és kezet fogni velük: csupa kopaszra nyírt, kék egyenruhás férfi, de korántsem mindegyikük orosz. A Zahid-1 táborban ugyanis fehérorosz, kongói, koreai, perui, nigériai és fülöp-szigeteki fiatalok is raboskodnak. „Összesen ötvenhárom nemzet fiai vannak jelen a központban” – számol be tudósításában a bíborost kísérő Avvenire című napilap, megjegyezve, hogy biztonsági okokból a foglyok pontos számát nem hozzák nyilvánosságra.

A CEI elnöke tucatnyi fogollyal találkozott, és mindegyiküknél megállt egy-egy szóra: franciául vagy spanyolul váltott velük néhány mondatot a rá jellemző szívélyes és derűs közvetlenséggel, miközben röviden az élettörténetükről kérdezősködött. Egy 25 éves, amputált lába miatt mankókra támaszkodó fiatalemberhez így szólt: „De hát még szinte gyerek vagy... Hány éves is vagy? Reméljük, hamarosan kapsz egy protézist.”

A pápa imája

A bíboros – egy ukrán pap tolmácsolásával – többször is elismételte látogatásának okát: „Ferenc pápa küldött ide engem és a nunciust, hogy reményt hozzunk nektek a jövővel kapcsolatban. Imádkozik értetek, hogy véget érjen a háború, és hazatérhessetek.”

Matteo Maria Zuppi egy műanyag tasakból kis fehér dobozkákat vett elő, hogy személyesen adja át ajándékait a foglyoknak. Az első a pápai címerrel ellátott kulcstartó volt. „A pápa arra kért, hozzak nektek egy kulcstartót. Bízom benne, hogy hamarosan ráteszitek a saját házatok kulcsait, hogy kinyissátok az otthonotok ajtaját, és megölelhessétek szeretteiteket… Amikor távol vagyunk otthonról, és azokra gondolunk, akik várnak ránk, máris jobban érezzük magunkat. Amit ma mondani szeretnénk nektek, az az, hogy reménnyel tekintsetek a jövőbe:

haza fogtok térni, és véget ér a háború. Mi pedig nagyon sokat imádkozunk azért, hogy ez mielőbb megtörténjen.”

Ne hagyjátok a gonoszságot növekedni

„Minden jót kívánok nektek” – ismételte megannyiszor Zuppi bíboros. A kápolnában, amely a látogatásának utolsó állomása volt, a közös ima előtt így búcsúzott: „Imádkozzunk azért, hogy hamarosan megleljétek a hazavezető utat, hogy mindez véget érjen, és új életet kezdhessetek.”

„De a megújulásnak itt bent is meg kell történnie” – tette hozzá, a szívére mutatva.

Ki kell űznünk magunkból minden rosszat. Mindannyian sok rossz, nagyon szörnyű dolgot láttatok, olyasmiket, amiket sosem szabadna megtenni, De Isten mindig ad nekünk reményt… Soha ne hagyjátok, hogy a gonoszság elhatalmasodjon a lelketekben, és Isten mindig segíteni fog nektek elűzni a rosszat.”

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Avvenire

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír