A nagy időkhöz nagy nemzedék kell – A szociális testvérek Gyulafehérváron a Márton Áron-emlékévben

A személyes beszámoló, melyből az alábbiakban szerkesztve részleteket közünk, ITT olvasható.

A címben szereplő „A nagy időkhöz nagy nemzedék kell” idézet Márton Áron püspöktől származik, akinek munkásságát a szociális testvérek a nehéz időkben saját életüket, testi épségüket is kockára téve segítették. Elkísérték őt emberi törékenységében is, amikor nemcsak a börtönévek utáni felépülésben voltak támaszai, hanem a betegség hónapjaiban, élete utolsó szakaszában is gondoskodtak róla.

A múlthoz is fel kell nőni

Folyamatosan foglalkoztat, miként lehet nosztalgia nélkül, de a múlt történéseiből erőt merítve reménnyel élni a mában. Szociális testvéri életem elején, még fiatal jelöltként nehéz volt ráhangolódnom a régi idők történeteire, az idős testvérek által képviselt múltbeliségre. Az eltelt évek vezetői szolgálata alatt több, számomra eddig ismeretlen testvér élettörténetéből inspirálódva tartottam kerületi közösségi lelki napjainkat, keresve, hogy miként lehetünk mi is, ma élők, az ő hűségüknek és bátorságuknak hordozói. (…)

A kert és a filagória – csend és meghatódottság

Zarándoklatunk első állomása „kegyelmes atyánk” kedves helye: a kert és a filagória. Az archívumunkban láttam először azt a kertben készült képet, amelyen Márton Áron püspök, munkatársak, köztük testvéreink is, valamint a kutyusok láthatóak. Végighaladva a kerti ösvényen, és megállva a kis kerti házikó előtt, hálatelt szívvel gondoltam Kacsó Júlia testvérre is, aki ezen az ösvényen többször is kísérhette a püspök urat.

Az ő teológiai szakdolgozatából idézek, amelyet Marton József tanár úr biztatására írt meg 1995-ben: „Egy ideig a Püspök úr (…) a Székesegyházban a fájdalmas Szűz oltáránál misézett hétköznapokon. Volt egy hűséges sánta kis kutyája – Mókus –, amelyik a szentmise alatt szeretett elbújni az oltár alatt, hacsak tehette. Ezt a kis kutyát egész kicsi kölyök korában hozta egyik bérmaútja alkalmával egy plébániáról. Megsajnálta, mert sánta volt. Elnevezte Mókusnak. Nagyon ragaszkodott gazdájához. Mindenhova kísérte, ha engedték volna. A Püspök úr letartóztatása előtti elutazásakor bezárták a nagy ebédlőbe. Olyan jelenetet rendezett, hogy majdnem kitörte az ablakot is, a függönyt letépte az ablakról.” (…)

Temetői séta az érseki székvárosban

Szombaton a temetőben felkerestük testvéreink sírhelyét, és minden sírnál élet- vagy hivatástörténetük egy-egy részletének felolvasásával is emlékeztünk rájuk, imádkoztunk lelki üdvükért.

Szim Lídia testvérünk – kerületünk volt elöljárója – sírja előtt nem tudtam nem emlékezni letartóztatásának történetére. Visszaemlékezéséből idézek: „Két katonaautó állt a villa előtt és az állambiztonsági őrség. Az elsőbe ült az őrnagy az autóvezető mellett. A hátsó ülésen fegyveres őr velünk. A másodikban az őrség. Már pirkadt a hajnal, amikor a Szt. Mihály templom előtt haladtunk el. Megérkeztünk a kolozsvári Securitate börtönébe. Leszállunk, egy öreg börtönőr fekete szemüveggel visz a dohos és piszkos magánzárkába. Az őr suttogva mondja: betegségben segítek, csak szóljon… A toalett előcsarnokába kísér a jó börtönőr. Egy hosszú asztalon WC-papír csomók. Döbbenten észleltem, hogy nagyrészt csupa feldarabolt Biblia lapok. Egyet kiemelek. Magamra maradva olvasom a kezemben lévőt: »A fényt nem lehet börtönbe zárni, világossága előbb-utóbb kiárad«. Szememre visszakerült a fekete szemüveg…”

Dewald Christin testvér sírját a többi ferences nővér sírjával együtt lerombolták, döbbenten álltunk a romhalmaz előtt. 12 évig volt börtönben, és vállalta a szenvedést Egyházáért. (…)

Názádt Erzsébet testvérről keveset tudunk, de az irattárunkban található naplóiból egy nagyon szép lélek tárulkozik fel előttünk. Bálint Lajos püspök atyának szolgálatában töltött több évet, a háztartását vezette Csíkszentdomokoson, majd kinevezése után titkári, fordítói munkával segítette. (…)

Czimbalmos Juliánna testvérre Incze Dénes néhai plébános 1994-ben a Vasárnapban megjelent cikkével emlékezem: „Isten után neki köszönhette Márton Áron egészségének a helyreállítását. Nővértársával akkor vállalta el a püspöki konyha vezetését, amikor csont és bőrre lesoványodva kiengedték főpásztorunkat a börtönből és szobafogságra ítélték lakosztályában. Áron püspök akkoriban többek között súlyos, vérző gyomorfekélyben szenvedett. Nagy gondot okozott a kalóriás, de egyben diétikus táplálkozása. És Juliánna testvér hosszú éveken keresztül okosságával, remek, sokszor grammra mért főztjével talpra állította a beteg főpásztort. De nem csak ezt tette. Társával vezette a püspök háztartását. Mosást, takarítást, a kis kerti park gondozását, a magánkápolna szolgálatát vállalta. S azokban a veszélyes időkben megnyugtató volt, hogy biztos és jó kezekben van Márton Áron lakosztályának minden kulcsa.”

Imádság és kulturális kontextus

Szombaton szentmisén vettünk részt az érseki kápolnában, amelyet Veres Stelian érsekségi gazdasági igazgató mutatott be, és akinek szívből köszönjük a vendégfogadást és a zarándoklat megszervezésében nyújtott segítségét.

A gyulafehérvári temetőben található még Künle Ilona testvérünk sírja is, akinek élete tükrözi azt, amit életrajzának befejezésében ír: „Gyakran kövek hullanak / Elejébe útadnak, Önmaguktól estek / Később értetted csak / Célja volt a torlasznak: / Kövekből lépcsők lettek.”

A szombat délutánunk egy kulturális-történelmi alámerítkezés volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek társaságában. (…)

Elkísérni egymást – életünk utolsó időszakában is

Márton Áron püspök lakosztályának meglátogatása ismét eszembe jutatta Júlia testvér dolgozatának sorait. Szemléltem a vaságyat, és szemem előtt lezajlott mindaz, ami kiolvasható Júlia testvér naplójából a püspök atya utolsó napjairól. Milyen fontos az, ahogyan elkísérjük egymást életünk utolsó időszakában!

„Vasárnap, szept. 28-án csendesebb volt. A titkár úr a szentáldozásban részesítette reggel. Utoljára. Napközben gyakran ismétlődő fájdalmait csendes türelemmel viselte. Vasárnap este Lidia testvér jött Őt meglátogatni. Látva állapotát, kérte, hogy maradhasson mellette egész éjszaka. (…) Szeptember 29-én reggel a hétórai szentmise alatt Juliánna testvér maradt mellette. Már nagyon gyengén volt. Szentmise után bejött hozzá a házi papság, és Huber József tanár úr is, aki ekkor Jakab püspök urat helyettesítette római szinódusi távolléte alatt. Olyan megnyugtató hangon szólt a püspök úrhoz: »Kegyelmes atyám, mind itt vagyunk, ne féljen.« A Püspök úr távolba szegezett tekintete egyre homályosult, lélegzete egyre ritkult, míg 3/4 9 órakor egészen megszűnt. Ő haza tért. Ekkor harangoztak másodikat az ünnepi szentmisére a Székesegyház Szent Mihály napi búcsú ünnepén.” (…)

Vasárnap reggel megtekintettük a Márton Áron-emlékév alkalmából az érseki palota kiállítótermében berendezett kiállítást. Különleges élmény, mindenkinek ajánlom! (…)

Az írás teljes terjedelmében a Vasárnap hetilap 2026/27. számában jelent meg.

Szöveg: Homa Ildikó SSS

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír