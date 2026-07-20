Hortobágyi Cirill főapát: Az egység emlékét őrizzük Pannonhalmán

„Bartholomaiosz pátriárkának és Leó pápának is az a közös szándéka, hogy az ortodox és a katolikus egyház közeledjen egymáshoz – teológiai kérdésekben is, és hogy ennek egy előkészítő munkája itt folyik nálunk, úgy gondolom, hogy ez nagyon megtisztelő számunkra. Örömmel adunk ennek helyt, és vagyunk részesei ennek a folyamatnak.

A Pannonhalmi Főapátság (...) alapításától elkötelezett az egység érdekében, már csak azért is, mert a X. század végén, amikor megtelepedtek itt a szerzetesek, akkor még nem vált külön a keleti egyházaknak a nagy csoportja a nyugati egyháztól; tehát így

az egység emlékét őrizzük itt a monostorban”

– fogalmazott a videointerjúban Hortobágyi T. Cirill OSB.

A videóban szerepel egy részlet a Katolikus Egyház és az Ortodox Egyház Közötti Teológiai Párbeszédért Felelős Nemzetközi Vegyesbizottság Közös Koordinációs Testülete ülésének alkalmából június 16-án a pannonhalmi bazilikában celebrált szentmiséből is, melyet Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa mutatott be, a magyarországi történelmi egyházak elöljáróinak jelenlétében.

„A hiteles ökumenizmus azon áll, vagy bukik, hogy elmélyítjük-e spirituális erejét, és mi, keresztények egyesülünk-e az Úrnak a tanítványok egységéért mondott főpapi imájában, amely mintegy az ökumenikus egység belső tere – hangsúlyozta homíliájában Kurt Koch bíboros.

Hiszen akkor válunk eggyé egymással, ha engedjük, hogy az Úr imája egybegyűjtsön bennünket.”

A Keresztény Egység Előmozdítása Dikasztériumának prefektusa örömét fejezte ki, hogy a koordinációs bizottság ülését a Pannonhalmi Főapátságban tarthatják, és köszönetet mondott Hortobágyi Cirill főapát szívélyes meghívásáért.

„Már Paul Couturier abbé, a lelki ökumenizmus szenvedélyes úttörője is

egy láthatatlan monostorhoz hasonlította az ökumenikus mozgalmat

– idézte fel szentbeszédében Kurt Koch bíboros. – Olyan közösséghez, amelyben különböző egyházak keresztényei, különböző országokban és földrészeken együtt imádkoznak az Egyház egységének helyreállításáért.

A monostor arra is emlékeztet bennünket, hogy az ökumenikus mozgalom a keresztény egységért végzett imanyolcad bevezetésével indult, ezért kezdettől fogva imádságos mozgalom volt; és ma is annak kell maradnia – hangsúlyozta a bíboros.

Az ökumenikus párbeszédben is újra meg újra megtapasztalhatjuk az imádság békét, kiengesztelődést és egységet teremtő erejét. Ez mindenekelőtt abban mutatkozik meg, hogy

egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk.”

„Ez a mostani alkalom beleilleszkedik egy jóval, évtizedekkel ezelőtt kezdődött folyamatba: harminc éve annak, hogy ellátogatott hozzánk Szent II. János Pál pápa, és ellátogatott hozzánk ugyanabban az évben Alekszij moszkvai pátriárka is – emlékeztetett a videointerjúban Hortobágyi Cirill.

De mi magunk is elkezdtünk egy ökumenikus konferenciasorozatot, ennek nagyon fontos állomásai voltak: épp Bartholomaiosz pátriárka pannonhalmi látogatása, amikor szintén a békéről volt szó; és arra az alkalomra Ferenc pápa küldött egy tanítást ennek a konferenciának, ide, Pannonhalmára címeze, Szent Benedek regulájának békeüzenetét lefordítva.”

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Videó: Pannonhalmi Főapátság YouTube-csatornája

Fotó: Lambert Attila; Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír