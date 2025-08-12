Meghallgatlak sátorral várnak a mátraverebély-szentkúti Nagyboldogasszony-búcsún a ferences nővérek

A Meghallgatlak sátor ötlete évekkel ezelőtt született meg, és azóta más zarándoktalálkozón is jelen voltak vele a ferences nővérek.

Idén mind a három nap a jelzett szabadtéri sátornál lesznek megszólíthatók a szerzetesnővérek, hogy meghallgassák, támogassák a hozzájuk fordulókat, és hogy együtt imádkozzanak mindazokkal, akik betegségben, gyászban, nehéz élethelyzetükben, örömükben fordulnak hozzájuk.

„Azt látjuk, hogy a gyónásban sokszor nincs lehetőség hosszabb beszélgetésre. Mi pedig azért vagyunk itt, hogy legyen idő meghallgatni a történeteket, a fájdalmakat, a kereséseket, de a hálát és az örömöket is” – mondta Lócskai M. Kinga nővér.

Hozzátette, hogy sokakban a személyes jelenlétük, Szűzanya iránti szeretetük, a női mivoltukból fakadó érzékenységük, anyai melléállásuk kelt bizalmat.

A Nagyboldogasszony-napi főbúcsúra minden évben több tízezer zarándok érkezik gyalogosan, busszal vagy autóval. A három nap alatt ünnepi szentmisék, keresztutak, virrasztások és lelki programok várják a híveket. Augusztus 15-én Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, augusztus 17-én, vasárnap 11 órakor pedig Erdő Péter bíboros celebrálja az ünnepi szentmisét.

További információ és részletes program IDE kattintva érhető el.

Forrás és fotó: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely

Magyar Kurír