Szent István is ide zarándokolt – Interjú Mórocz Tamással a megújult bodajki kegytemplomról

– Mi történik most Bodajkon?

– Közeledik a bodajki kegyhely teljes vallásturisztikai megújulása, hamarosan befejeződik a kiállítóterek létrehozása. A tavaly áprilistól eltelt időszakban megérhettük a megújulás minden szépségét, örömét és nyilván nehézségét is. Az igazi öröm azonban most következik be, amikor kinyithatjuk a kapukat, és megmutathatjuk ezt a teljesen megszépült kegyhelyet.

Szeretettel várunk minden imádságos zarándokot, aki érdeklődik a teljesen megújuló templom és környéke iránt, és szeretne rácsodálkozni a Szűzanya első magyarországi kegyhelyének szépségére. Hiszen a búcsúra már kinyitjuk a kapukat, és megtekinthető lesz mindaz, amivé vált ez az ősi kegyhely. A búcsú szombati napján egy különleges esemény lesz itt, amikor a megyéspüspök konszekrálja az új szembemiséző oltárt, és megáldja a kegytemplom belső felújítását. Ezt a szentmisét a zalándokudvarra fogjuk kivetíteni, és élőben is szeretnénk közvetíteni közösségi oldalunkon, a bodajki kegytemplom Facebook-oldalán. Nagy szeretettel ajánlom mindazok figyelmébe, akik nem tudnak eljönni, hogy így (...) kapcsolódjanak be közös ünneplésünkbe.

– Tamás atya a mai nap többször is kilépett a templomtérből a zarándokudvarra intézkedni, de úgy láttam, nem tudott egyszer sem meghatottság nélkül elmenni, meghajolni a restaurált kegyoltár előtt.

– Valami elmondhatatlan nagy öröm van az ember szívében, amikor belép a megújuló kegytemplomba, és fogadja az a látvány, amely talán a barokk korban volt utoljára ilyen egységes és szép. Hiszen megújult a kegytemplom belseje és a kegyoltár a Mária-képpel. Amikor az ember egy ilyen szép, megújuló teret lát, szinte elcsodálkozik az elődök hitén, szeretetén, akik felépítették a Szűzanya tiszteletére ezt a helyet. Ugyanakkor becsatlakozik azok sorába is, akik itt térdeltek, imádkoztak, itt kérték a Szűzanya közbenjáró szeretetét. Hiszen Magyarország legrégebbi, legősibb kegyhelye a bodajki Mindenkor Segítő Szűzanya kegyhelye, amelynek története szerint maga Szent István király zarándokolt ide családjával Székesfehérvárról. Ebbe a zarándoklatba kapcsolódunk bele, amikor most hívjuk a kedves híveket az idei Mária-napi búcsúra.

Adja az Úr, hogy most, amikor a templom megújulását majd szeptember 12–13-án megünnepeljük, megéljük annak az örökségnek a nagyságát, kegyelmi mélységét, hogy szent királyunk és sok zarándok szent között mi is ott lehetünk, hálát adhatunk a Szűzanya előtt, aki meghallgatja kérésünket. Adja az Úr, hogy most, amikor megünnepeljük ennek a négyéves felújításnak a végét, átéljük annak gazdagságát, mit jelent Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Brindisi Szent Lőrinc és ezer és ezer zarándok nyomdokaiba lépve letérdelni az Úr oltára elé, és Édesanyjának közbenjáró szeretetét kérni a családjainkra, szeretteinkre.

– Tamás atya, ez a mostani ünnep számos különlegességet hordoz, meglepetést tartogat, amire még nem volt példa ezen a kegyhelyen.

– A búcsú szombatján este a megyéspüspök az ünnepi szentmisét a templom szembemiséző oltáránál fogja bemutatni, amely a mostani alkalomra készült el. Az oltárt konszekrálja majd, hiszen ez lesz a kegyhely új miséző oltára. Ereklyét is helyez el benne, amely méltó jele és emléke lesz ennek az egész megújulásnak. Ez püspök atya igen szép és kedves ajándéka lesz kegyhelyünk számára. Az előző években, a megújulás idején szinte teljesen bezártuk a kegyhelyet, hogy most ünnepélyesen kinyithassuk és megmutathassuk azt az értéket, amit eredeti szépségében felújítottunk, restauráltunk, kibővítettünk. Mária-napi búcsúnk másik meglepetése tehát, hogy a megyéspüspök szombat este és vasárnap is ellátogat közénk, hogy áldását adja mind a kegytemplomra, mind arra a megújításra, ami az előző években történt.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír