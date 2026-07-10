XIV. Leó pápa az iraki fiatalokhoz: Mindig választhatjátok Krisztus békéjét!

A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbíl (az iraki Kurdisztán autonóm régió székhelye – a Szerk.) keresztények lakta negyedében, az ankawai ifjúsági találkozón. A pápa kifejezte számukra: azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot.

A Szentatya örömének adott hangot, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az Egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretetközösségre vezetve Istennel. „Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és számítok rátok, hogy segítetek alakítani az Egyházat és a világot az elkövetkező években” – hangsúlyozta videoüzenetében XIV. Leó, majd hozzátette: „A fiatalok nemcsak az Egyház jövője, hanem jelene is.”

A pápa és az Egyház veletek van

Nem mindig könnyű a világ világossága lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy

sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is.

Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést – fejtette ki a pápa, hozzátéve, hogy ő is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet – hangsúlyozta a Szentatya. „Ne féljetek! És ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban! Én veletek vagyok. Az Egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba! Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy vezessen benneteket!”

Tanúságot tenni a hit világosságáról

A világosság alapvetően sok mindenhez fontos az életben – mondta XIV. Leó. –Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel; sokkal inkább

a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogyan Isten lát.

Isten azt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy ő velünk van akkor is, ha nem láthatjuk – emelte ki a pápa. Arra buzdította a fiatalokat: életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amelyre ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban.

Krisztusra építeni az életet

A fény második tulajdonsága, hogy meleget tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében – fogalmazott a Szentatya.

Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt.

Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos mindennap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szentáldozás révén.

„Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában! Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek rá építeni az életeteket! Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel” – hangsúlyozta az iraki fiatalokhoz szóló üzenetében a pápa.

Remény egy békés jövőben

A fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe – folytatta gondolatmenetét XIV. Leó. Kifejtette: a szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, egyesítsék a körülöttük lévő embereket és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de

mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon.

A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az Új Jeruzsálemet.

Kedves fiatalok! Soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyiőtök számára! Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy

az Úr tervei „a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek” (vö. Jer 29,11).

Videoüzenete végén a pápa az ankawai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az Egyház Anyja anyai oltalmába ajánlja és vezetésére bízza, és imádkozik, hogy a lelki megújulás e napjaiban fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír