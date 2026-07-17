Zuppi bíboros belső menekültekkel találkozott Lvivben és ukrán nyelven imádkozott a békéért Kijevben

Matteo Maria Zuppi bíboros, bolognai érsek arra az égre emelt tekintetettel fohászkodott a fővárosban, Kijevben ukrán nyelvű imájában a mindenható Istenhez, áldást és békét kérve a „drága Ukrajna számára”, ahonnan az előző éjszaka rakéták záporoztak, pusztítva a polgári infrastruktúrát:

Adj igazságos békét, hogy a foglyok hazatérhessenek, a gyermekek újra megölelhessék családtagjaikat, az eltűnteket megtalálják, és mindenki sírhasson elesett szerette holtteste előtt.

Ébressz mindannyiunkban bátorságot és bölcsességet, hogy a béke építői legyünk…”

Megbeszélések és találkozók

A CEI elnöke július 15-én harmadik napját töltötte a megtámadott országban, ahová 13-án, hétfő este érkezett meg. A Lvivi területről indulva Kijevbe ment, hogy közvetítse XIV. Leó pápa közelségét, és megerősítse a Szentszék humanitárius tevékenységét szolgáló kapcsolatokat, amelyeket már a Ferenc pápa által szorgalmazott 2023-as első misszió során elindítottak. Ez a tevékenység a hadifoglyok cseréjének elősegítésére, az Oroszországba erőszakkal hurcolt gyermekek visszatérésére, valamint a holttestek hazaszállítására irányul. Zuppi bíboros az e területeken tevékenykedő egyesületekkel és helyi civil szervezetekkel találkozott, a hivatalos megbeszélések mellett, amelyeknek azonban nem része a találkozó Volodimir Zelenszkij elnökkel, akivel előző ukrajnai látogatása során, három évvel ezelőtt találkozott.

Ünnepségek a Kijevi Rusz megkeresztelésének alkalmából

Július 15-én délelőtt – az őt vendégül látó Visvaldas Kulbokas érsek, Ukrajna apostoli nunciusa által vezetett nunciatúrán bemutatott szentmise után – a bíboros részt vett a Kijevi Rusz megkeresztelkedésének ünnepségén. Az ünnepen, ami minden évben július 15-ére esik, arról emlékeznek meg, hogy Nagy Vlagyimir (Volodimir), a Kijevi Rusz fejedelme 988-ban felvette a kereszténységet, ezzel államvallássá téve azt. Vlagyimirt mind a katolikus, mind az ortodox egyházban szentként tisztelik, jelképezve Kelet-Európa történelmi és szellemi gyökereit. Ez egy polgári és vallási ünnep, amelyet Ukrajnában az ukrán államiság napjaként is ismernek, a Zelenszkij elnök által 2021-ben meghatározott elnevezéssel, aki beiktatta a megemlékezést a nemzeti ünnepek közé. Számos méltóság volt jelen a fővárosban, köztük a különböző vallások vezetői, Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akinek ez a tizenegyedik látogatása Ukrajnában a fegyveres konfliktus kitörése óta.

A bíboros imája

Díszvendégként Zuppi bíboros részt vett a Szent Mihály téren tartott ceremónián, az aranykupolás kolostor előtt, amely – mint az Avvenire olasz katolikus napilap emlékeztet rá – az orosz invázió első napjaitól kezdve „háborús emlékhellyé” vált. A Zelenszkijjel és más vezetőkkel közös menetben a bíboros végigment a Memory Wall (emlékfal) melletti sugárúton, amelyen a háború éveiben elesettek fényképei láthatók, kezében egy vörös rózsacsokorral, amelyet aztán elhelyezett, leróva tiszteletét a csatatéren életüket vesztettek előtt.

A tér közepéről a CEI elnöke ukránul „igazságos békét” kért erre a földre, amelyet Ferenc pápa oly sokszor nevezett „sokat szenvedettnek”. Ezt a reményt Istenre és Szent Vlagyimir közbenjárására is bízta, akinek neve – mint megjegyezte – mind Ukrajna elnökének, mind Oroszország elnökének is a neve:

Szent Vlagyimir világosítsa meg a két államfő elméjét és szívét, hogy megnyissák az igazságosság és a béke útjait”.

Megölelte a belső menekülteket

A békéért való ima volt a vezérfonal Zuppi előző napi ukrajnai programjain is, amelyek a lengyel határnál, Lvivi területen kezdődtek a Zahid-1 fogolytáborban tett látogatással, ahol a harctereken elfogott orosz hadifoglyokat tartják fogva.

Lvivben (Lemberg) a bíboros ezután találkozott Makszim Kozickij regionális adminisztrációs vezetővel, aki köszönetet mondott neki a hadifoglyok és gyermekek hazaszállítására, valamint az eltűntek felkutatására irányuló erőfeszítésekért, és konkrét együttműködési területeket javasolt a nyugat-ukrajnai központ, valamint a Szentszék és Olaszország intézményei között.

Megrendítő volt az aznapi programok záróeseménye: a Sant’Egidio közösség lvivi székhelyén tett látogatás. A bíboros – akit Jurij Lifansze, az ukrajnai közösség vezetője kísért – fogadta és viszonozta a hívők népes csoportjának ölelését, akik között számos, a Sant’Egidio által segített belső menekült volt. Nők, idősek, gyermekek vették körül a bíborost, aki mindannyiukhoz bátorító szavakat intézett, és megerősítette Leó pápa „közelségét”.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News; Avvenire; Sant'Egidio

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír